Похоже, что более 80% команды разработчиков файтингов, спонсируемой Panda Global, уже уволились.

Финал Кубка Панды также находится под угрозой из-за того, что несколько участников отказались от участия в мероприятии.























Сообщество Super Smash Bros. не согласно. Это довольно конкурентоспособно, чем всего неделю назад, и теперь в него входит одна из крупнейших организаций на киберспортивной сцене.











следующий Первое заявление Panda Global Споры возникли по поводу Мировое турне Smash отменено Что касается закулисных операций, оказывается, что более 80% игроков и комментаторов Smash Panda, а также более широкое сообщество файтингов уже покинули команду.



















На момент написания статьи главными конкурентами Melee были Коди «iBDW» Шваб и Джастин «Plup» МакГрат, а также Крис «WaDi» Бостон, Райан «Saint Cola» Коллинз, Зак «Кони» Зикс, Терренс «TKbreezy» Кершоу, морской пехотинец. и Виктория «VikkiKitty» Перес почти публично заявила о своей отставке или намерении сделать это.





«Я покидаю Panda», — написал Блоб в Twitter. «Мне очень понравилось проводить там время, и они хорошо относились ко мне. Я знаю, что в какой-то момент они думали об интересах общества. Я не думаю, что могу больше их поддерживать. 1000 лет на подготовку к следующему Турниру Да».





Прошло около 4 месяцев, и я доволен работой, проделанной за это время, и людьми, с которыми я работал, и имел возможность узнать о них больше. Я не уверен, что ждет меня в будущем, но я знаю, что всегда найду способ. — ТКбризи 🎙 (@TKbreezy) 3 декабря 2022 г.





Этот исход из компании уже сократил список экранных талантов Панды, что более чем наполовину подтвердили другие, включая Джастина Вонга, Виктора «Панка» Вудли, Кинана «Киззи Кей» Киззи, Эдуардо «HookGangGod» Дено и Little Z. опущены. Упоминания от Panda на их страницах в Твиттере — хотя они еще не сделали официального объявления.





Массовый отклик последовал за Smash World Tour, объявившим турнир 2022 года, и весь сезон 2023 года придется отменить после того, как Nintendo отклонила свое лицензионное соглашение.





Организаторов SWT Panda и его генерального директора Алана Банни обвинили в ненадлежащем поведении в их попытках набрать высшие лиги для своего Panda Cup, официально лицензированного Nintendo.





Ответ Panda на обвинения пришел через 3 дня, но мало что сделал для подавления негативной реакции со стороны сообщества Smash и за его пределами.





Я не собираюсь брать кубок с пандой. Слишком мало, слишком поздно. https://t.co/902CEl9VQe — Голодная коробка 🏆🏆🏆 (LiquidHbox) 2 декабря 2022 г.





Несколько других ведущих игроков, не спонсируемых Panda, объявили о своем намерении не участвовать в финале Panda Cup, включая Liquid | Хангрибокс, CLG | SFAT, Темп | Топор, LG | Мейстер, Ликвид | Дабуз, Британская Колумбия | Волхвы, Фурия | Фаталити, ГГ | Заин, ВГБК | АМСа, C9 | Манг0, Художественная литература, ГГ | n0ne, Виззроб, T1 | Маклео, К. Г. | Медз, Пипсквик, FLY | КОДОРИН, ЛУМ | Джинджер и компьютерная графика | Эдди Мексика.





Финал Кубка Панды не был отменен и по-прежнему запланирован на 16-18 декабря, хотя для участия в турнире обычно требуется присутствие игроков.





Точно так же это ставит под серьезную угрозу будущее киберспортивной организации Panda, учитывая, что их список талантов за пределами FGC в настоящее время состоит только из одного шахматиста, согласно их веб-сайту.





Пытаясь компенсировать отмену Smash World Tour 2022, популярный стример Людвиг объявил о своем намерении провести 18 декабря «The Scuffed World Tour» с приглашениями для 8 лучших участников SWT в Smash Ultimate и Melee с целью сбор средств для помощи VGBC и игрокам.







Это восемь, которых я буду приглашать из каждой игры — если никто не сможет прийти, мы выберем следующего бомбардира. Мы также рады предложить призовой фонд в размере 50 000 долларов США для этого события. Мы надеемся, что это стоит времени ребят! pic.twitter.com/NF4psOMlMD — Людвиг (@LudwigAhgren) 2 декабря 2022 г.





С момента своего создания в 2015 году Panda быстро превратилась в одну из крупнейших и наиболее успешных киберспортивных организаций с растущим списком игроков, комментаторов, создателей контента, стримеров, специалистов по отслеживанию статистики и влиятельных лиц, сосредоточенных вокруг Smash и FGC.





Но в нынешнем положении вещей, вероятно, будет трудно оправиться от широко распространенного увольнения сотрудников и предполагаемого ущерба / недоверия к их социальным отношениям.

















