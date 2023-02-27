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Похоже, что планы России на будущее в преддверии поездки Келсо все еще широко раскрыты.

27 февраля, 2023
Boleslava Sokolova

Звезда восьмилетнего мальчика росла в течение всего сезона, по возвращении он выиграл Edinburgh Gin Chase, а затем финишировал четвертым в Many Clouds — Grade II на трех милях и фарлонге в Aintree. Затем он занял второе место в двух гонках подряд, заняв второе место после Роланда Меррика в Уэтерби, а затем проиграл только Ахой Сеньору в гонке Котсуолд в конце января. Последняя гонка привлекла внимание к Золотому кубку Челтнема в марте, и Персидский залив не остался в стороне от этого соревнования, несмотря на то, что Келсо ушел в выходные. «План всегда состоял в том, чтобы впустить его в Келсо, а затем решить, куда мы пойдем», — сказал Джефферсон. «Он может быть совершенно бессмысленным входом или он может начать в субботу, мы просто хотели дать ему шанс и дать нам время подумать об этом». Это не означает, что он не поедет в Челтнем, мы просто хотели оставить открытыми варианты, потому что это очень трудная гонка, Золотой Кубок! «

Стильная охотница Джимми Сноудена Га Лоу также получила место вместе с обладателем золотого кубка хора Дэна Скелтона Ле Милосом и драмой Минеллы Дональда Маккейна. Харриет Грэм и Гэри Резерфорд, А. Райт, обученная Сэнди Томпсон Empire Steel и Oliver Seneries French Paradox появляются вместе с Эмметом Маллинзом из The Shunter, который выигрывает ставку 365 Morebattle Hurdle на этой карте в 2021 году. Филип Гоббс завершает поле Zanza. На данный момент у Morebattle 26 участников, в том числе Мактиг Маллинза и полковник Мастард в более тяжелом весе, которого тренирует Лорна Фаулер.

Статья Похоже, планы России на будущее до поездки Келсо все еще широко раскрыты. Впервые он появился на Planetsport.com.

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