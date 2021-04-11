Похоже, что российские войска находятся недалеко от границы с Украиной из-за обострения напряженности

Появляется двухминутный отрывок из просочившегося видео под названием «Ready to Fight». Российские войска маневрируют танками Недалеко от границы с Украиной на фоне обострения напряженности между соседними странами

Клип, по всей видимости, записанный российскими солдатами, Подбирает группу бронетехники. Соберитесь в грязном поле, а затем переключитесь, чтобы показать различные военные грузовики, загруженные на поезд дальнего следования, сообщает The Sun.

В короткой сцене, озаглавленной «Военное обучение», за гофрированным металлическим забором изображен большой кусок крановой техники.

Администрация Байдена заявила на этой неделе, что Соединенные Штаты Может отправить военные корабли К Черному морю в ближайшие несколько недель, чтобы противостоять растущему российскому военному присутствию на границе с Украиной.

Аннексия Россией Крыма в 2014 году привела к санкциям со стороны США и Европейского Союза Спровоцировал продолжающийся конфликт там.

Украинские официальные лица заявляют, что в результате боевых действий там погибло 14 000 человек.