Похоже, что Team Ninja перезапустит Ninja Gaiden и Dead or Alive

Говорят, что Team Ninja перезапустит франшизы Ninja Gaiden и Dead or Alive.
Корейский сайт рулонная сеть Сообщения о том, что Фумихико Ясуда подтвердил планы по возрождению двух полных франшиз, были на панели G-Star Convention в начале этой недели (спасибо, ВГК).
Хотя Ясуда перестал давать какие-либо подробности, он, как сообщается, сказал, что, хотя он больше не может говорить нам сейчас, он надеется сообщить новости, которые мы хотели бы видеть, «как можно скорее».
Если все это звучит для вас немного мистически и загадочно, то хорошая новость заключается в том, что презентация включала в себя четкий слайд со скриншотами из обеих франшиз и называлась «Будущее Team Ninja — перезагрузка популярного сериала».
Томонобу Итагаки — японский дизайнер, наиболее известный созданием серии Dead or Alive для Tecmo и перезапуском игр Ninja Gaiden, покинул Tecmo в 2008 году. Летом он объявил о своей новой компании Apex Game Studios.. В настоящее время он «вынашивает» MMORPG, ориентированную на NFT, для мобильных устройств и ПК под названием Warrior.
Итагаки объяснил, что Apex Game Studios будет специализироваться на создании «высококачественных и захватывающих» игр для трех игроков «Web3» — Web 3.0 — это универсальный термин, который включает в себя (часто спорные) технологии, такие как блокчейн и NFT.
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