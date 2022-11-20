Похоже, что Team Ninja перезапустит Ninja Gaiden и Dead or Alive

Говорят, что Team Ninja перезапустит франшизы Ninja Gaiden и Dead or Alive.

Корейский сайт рулонная сеть Сообщения о том, что Фумихико Ясуда подтвердил планы по возрождению двух полных франшиз, были на панели G-Star Convention в начале этой недели (спасибо, ВГК).

Хотя Ясуда перестал давать какие-либо подробности, он, как сообщается, сказал, что, хотя он больше не может говорить нам сейчас, он надеется сообщить новости, которые мы хотели бы видеть, «как можно скорее».

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Если все это звучит для вас немного мистически и загадочно, то хорошая новость заключается в том, что презентация включала в себя четкий слайд со скриншотами из обеих франшиз и называлась «Будущее Team Ninja — перезагрузка популярного сериала».

Томонобу Итагаки — японский дизайнер, наиболее известный созданием серии Dead or Alive для Tecmo и перезапуском игр Ninja Gaiden, покинул Tecmo в 2008 году. Летом он объявил о своей новой компании Apex Game Studios.. В настоящее время он «вынашивает» MMORPG, ориентированную на NFT, для мобильных устройств и ПК под названием Warrior.

Итагаки объяснил, что Apex Game Studios будет специализироваться на создании «высококачественных и захватывающих» игр для трех игроков «Web3» — Web 3.0 — это универсальный термин, который включает в себя (часто спорные) технологии, такие как блокчейн и NFT.