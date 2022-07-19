Похоже, Camelot обновил свой официальный сайт золотым изображением солнца.

Классическая фэнтезийная ролевая игра от Camelot. Золотое солнце В настоящее время этому не уделяется много внимания, но он по-прежнему является важной частью истории японских разработчиков. Имея это в виду, Официальный сайт компании Недавно он был обновлен, по-видимому, с некоторыми высококачественными рендерингами.

Эта новость была распространена рядом преданных поклонников Golden Sun в социальных сетях, таких как Twitter. Как упоминалось ниже, здорово смотреть, как сериалы и персонажи, такие как Исаак и различные предметы из джина, получают немного любви:

Камелот обновил свой веб-сайт, и теперь на нем есть Исаак!

Рад видеть, что они представляют мальчика, он даже прыгает! Разве это не здорово! Интересно, что он говорит…https://t.co/i0XfTQdkcA pic.twitter.com/ADF7huM3PM — Последователи союзников Исаака ☀️ #GoldenSun20 (@IsaacAdepts) 18 июля 2022 г.

Компания Camelot Software Planning сегодня обновила свой веб-сайт, чтобы предложить высококачественные предложения Golden Sun. Некоторые фанаты очень надеялись, что Golden Sun все-таки вернется. Хотя не знаю, почему это удивительно. Я пытался сказать тебе все это время. pic.twitter.com/0mTjFG2zXU — Анимация золотого спрайта солнца (GS_Sprites) 18 июля 2022 г.

Что все это значит тогда? Хотя мы хотели бы сказать, что это признак грядущих событий, вероятно Только Camelot уважает любимую серию RPG.

Серия Golden Sun начала свою жизнь как Game Boy Advance в 2001 году. Продолжение последовало в 2002 году (Золотое солнце: Утраченная эпоха) и в итоге получил партию Nintendo DS, Золотое солнце: Темный рассвет. С тех пор Исаак также появлялся в качестве ассистента трофея в Игра Super Smash Bros. Окончательный.

Хотели бы вы, чтобы этот сериал когда-нибудь вернулся? Вы играли в последнюю версию Камелота? Марио Гольф: Супер Раш До нынешнего момента? Оставьте комментарий ниже.