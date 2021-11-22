Похоже, MultiVersus делает снимки в Super Smash Bros. Ultimate и Nickelodeon All-Star Brawl через онлайн-озвучку

Нет ничего плохого в небольшой конкуренции на шумной платформе.

MultiVersus, недавно было подтверждено, что Warner Bros. О том, что за дерзкая платформа настоящая. Подумайте о Super Smash Bros. Исключая таких персонажей, как Бэтмен, Харли Куинн, (Ультра Инстинкт) Шэгги, Багз Банни, Вселенная Стивена, Гранат, Человек Финн, Собака Джейк, Супермен, Чудо-женщина, Том и Джерри, Арья Старк и новый персонаж, известный как Рейндог.

Во время видео Тони Хьюн, директор MultiVersus, раскрыл некоторые ключевые особенности бесплатной платформы ближнего боя, выпуск которой запланирован на 2022 год. Что интересно, так много внимания было уделено стабильному онлайн-геймплею и озвучке. Часто это две разные точки критики в адрес Super Smash. Bros. Ultimate и Nickelodeon All-Star Brawl соответственно.

Во время видео Хьюнь сказал: «В нашем списке есть некоторые из самых уникальных персонажей. Поэтому для нас очень важно оживить их с максимально возможной единой репрезентацией через их визуальные эффекты, их миры, их музыку и многое другое. » раскрывать.

«Вот почему культовый голосовой талант лежит в основе многих наших персонажей, таких как Кевин Конрой в роли Бэтмена. На самом деле, мы думаем, что вы познакомитесь со многими из них. Мы рады показать вам наше мнение о персонажах Тома. и Джерри, Арья Старк и Шэгги «.

даже в Сайт MultiVersusОсобо подчеркивается талант к профессиональной озвучке. Это действительно указывает на то, что Warner Bros. выделила реальный бюджет на разработку этой игры.

«Вот почему культовый голосовой талант лежит в основе многих наших персонажей, таких как Кевин Конрой в роли Бэтмена. На самом деле, мы думаем, что вы познакомитесь со многими из них. Мы рады показать вам наше мнение о персонажах Тома. и Джерри, Арья Старк и Шэгги «. — Тони Хьюн

Бэтмена озвучит Кевин Конрой, Супермен — Джордж Ньюбрен, Чудо-женщина — Эбби Траут, Харли Куинн, Тара Стронг, Шегги — Мэттью Лиллард, Багз Банни — Эрик Бауза, Арья Старк — Мэйси Уильямс, Пес Джейк, Джон Димаджио, Искусство Человека Джереми Чада, Вселенная Стивена Дэниела Девенира, Гранат Эстель, Том и Джерри озвучены Эриком Бауза и Рендог Эндрю Франкель.

Хотя Nickelodeon All-Star Brawl — действительно забавная игра, казалось, что она была выпущена в незавершенном виде. Отсутствие озвучки персонажей действительно раздражает и заставляет всех чувствовать себя немного бездушными.

Ludosity, один из разработчиков Nickelodeon All-Star Brawl, намекнул, что озвучка, вероятно, будет добавлена ​​в игру позже. Как и следовало ожидать, это была одна из основных критических замечаний со стороны геймеров и критиков по поводу того, что было выпущено в день запуска.

Как будто Warner Bros. И Player First Games помещает информацию об их озвучке в центр внимания, когда видит недостатки Nickelodeon, которых нет в игре ближнего боя.

После того, как в трейлере рассказали о поддержке озвучки, Хюин решил рассказать о том, что команда разработчиков делает для сетевой игры. Разработчики определенно пытаются привлечь тех, кто был обожжен другими онлайн-играми.

«Помните, когда вы в последний раз отключались от матча? Как насчет задержки, влияющей на ваш ввод?» — спросил Хюин. Это может быть прямая ссылка на взаимодействие Super Smash Bros. Окончательный онлайн.

«Мы тоже. Target MultiVersus лучший в своем классе в Интернете», — продолжил Хьюнь. «Мы много инвестируем в создание максимально отзывчивого игрового процесса и сетевого кода, а также в выделенные серверы с первого дня на протяжении всего жизненного цикла игры».

«Мы много инвестируем в создание максимально отзывчивого игрового процесса и сетевого кода, а также в выделенные серверы с первого дня на протяжении всего жизненного цикла игры». — Тони Хьюн

Еще на веб-сайте MultiVersus было объявлено, что MultiVersus использует сетевой токен обратного отслеживания вместо сетевого токена на основе задержки.

Трудно игнорировать проблемы Super Smash Bros. Imagined Ultimate Online, когда FixUltimateOnline В течение 2020 года несколько раз продвигался в Твиттере. Фанаты в идеале надеются на реализацию отката сетевого кода и выделенные серверы.

К сожалению, этих конкретных улучшений в Super Smash Bros. не произошло. Ultimate, хотя Масахиро Сакураи указал, что была попытка Что-то похожее на восстановление сетевого кода.

Фактически, это были основные моменты критики Super Smash Bros. Окончательный. Фанаты остались недовольны онлайн-игрой в игру.

Понятно, что с этими шагами Warner Bros. И Player First Games внесла свою лепту в жанр смелых платформ. Нам придется подождать и посмотреть, как все это будет разворачиваться, но одна эта информация говорит о том, что MultiVersus может в конечном итоге стать настоящим соперником в Nickelodeon All-Star Brawl и даже в серии Super Smash Bros.