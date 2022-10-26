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Похоже, Poker Face Райана Джонсона может стать первым хитом Peacock

26 октября, 2022
Artem Sokolov

Пока все с нетерпением ждали Райана Джонсона стеклянный лук Чтобы выйти на Netflix в декабре, Выньте ножи Сиквел — не единственный загадочный эмоциональный проект режиссера, который потрясает эфирное пространство. О грядущем сериале «Павлин» Джонсона и Наташи Лайон не было много шума. морда кирпичом так как это было Впервые об этом было объявлено в мартеНо первый трейлер шоу определенно выглядит так, будто это может быть одна из величайших премьер 2023 года.

морда кирпичом В нем рассказывается история Чарли Кейл (Леон), от природы нежной и любознательной женщины, которая родилась со сверхъестественной способностью восстанавливаться, когда люди лгут. Будь то в разгар игры в покер или когда вы сталкиваетесь с людьми, скрывающими опасные секреты, Чарли также может чувствовать, когда люди блефуют, — полезный навык, когда она путешествует по стране, решая одну головоломку за другой. морда кирпичомТрейлер дает вам лишь краткий обзор убийственных и коварных ситуаций, в которых Чарли будет чувствовать себя по-своему.

Но по трейлеру все ясно морда кирпичомВ 10-серийном первом сезоне примут участие приглашенные звезды, в том числе Эдриан Броуди, Бенджамин Брэтт, Хлоя Севиньи, Клеа Дюваль, Даша Поланко, Эллен Баркин, Хонг Чау, Джамила Джамиль и Джозеф Гордон-Левитт, Джудит Лайт, Лил. Рал Хори, Рея Перлман, Рон Перлман, С. Ибата Меркерсон и Тим Медоуз — все готовы сыграть некоторых незнакомцев, с которыми встретится Чарли. В трейлере также есть стиль, чутье и роскошь, которая интригует. морда кирпичом Это может оказаться первым настоящим хитом Peacock, когда он дебютирует.

Первые четыре серии морда кирпичом Павлин напал 26 января.

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