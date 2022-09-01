Похоронный обзор: Герои и монстры, все мы люди

В то время как ужасы Второй мировой войны продолжают разворачиваться в нашей коллективной памяти, сценарист и режиссер Бен Паркер выделяет этот период времени для своего исторического фильма ужасов «Похороны» и находит оригинальную концепцию в этом хорошо известном сеттинге.

Используя обрамляющее устройство, размещенное в Лондоне в 1991 году, напоминающее о том, как нацизм до сих пор проникает в культуру, Паркер рассказывает историю Анны Маршалл (Гарриет Уолтер), пожилой женщины, которая ловит скинхеда, вторгшегося в ее дом. До него дошли слухи о том, чем она занималась в конце войны, когда она была офицером российской разведки, известной как Прана Васильева (Шарлотта Вега). Когда злоумышленник достаточно застыл, Анна решила поделиться своей историей.

Несмотря на важные темы и политические вопросы, «Похороны» — это прямолинейный рассказ о группе русских солдат, выполняющих одну задачу: доставить особо важную посылку из Берлина в Россию для Сталина. Каждую ночь они должны закапывать этот ящик в землю во время кемпинга, не подозревая о его содержимом, зная только, что Сталину нужно следить за тем, что внутри. Вскоре они были убиты в сельской местности Польши после нападения таинственного снайпера; Ситуация выходит из-под контроля, когда несколько членов их группы отказываются от жажды вина и вечеринок.

Опасности, с которыми они сталкиваются, разнообразны: во-первых, ходят слухи о «оборотнях» в лесу, польских крестьянах, одетых в шкуры животных, использующих основные концепции театра и мощные галлюциногены, чтобы сбить с толку и атаковать свою добычу. В коробке также нет ничего, что могло бы быть политически более ценным в данный момент. Когда их продвижение в лесу было остановлено, и сражаясь с оборотнями и нацистами-изгоями, Прана находит вынужденного союзника в лице деревенского жителя Лукаса (Том Фелтон).

События разворачиваются в старом добром шутере, во многом вдохновленном западными метафорами. Это очень жестоко и кроваво, как и следовало ожидать от такой тощей картины. Но «Погребение» также наполнено мясистыми философскими вопросами о богах, монстрах и людях на войне, и сделано это очень хорошо. Кинематография Рена Котова прекрасна, он запечатлел лес и огненные огни, а эффекты освежающе практичны как в сюжете, так и на протяжении всего фильма — хорошо рассеянный дым и костюмы могут иметь большое значение как для «оборотней», так и для режиссеров.

Хотя простой сюжет иногда проскальзывает, история развивается быстро, и действие никогда не останавливается. Харриет Уолтер поручено сказать последнее слово для фильма, и она пугается, передавая силу «Сувенира Морри». Эта фраза из латыни служит напоминанием о том, что все мы должны умереть, что монстры, совершающие геноцид или ползающие по деревьям, и даже герои войны — все простые смертные, к лучшему, а часто и к худшему. Нет ничего сверхъестественного, что могло бы быть столь же ужасающим, как некоторые вещи, которые могут делать люди, что история доказывала снова и снова, почти осмеливаясь повторять.