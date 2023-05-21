«Поцелуйте Байдена в голову»: Вагнер из России высмеял лидера Бакмутила Зеленского | Мировые новости

Евгений Пригожин, глава российской группы Вагнера, объявил, что его истребители завершили захват Пакмута. «Это неправда. Наши части воюют в Багмуте», — заявил представитель вооруженных сил Сергей Череватый в видео, опубликованном Пригожиным с линии фронта, когда его бойцы держат российские флаги и знамёна Вагнера.

В этом видеоклипе показано, как Евгений Пригожин держит флаги группы Вагнера в Пакмуте, когда он держит российский национальный флаг перед своими солдатами. (AFP)



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«Сегодня, около 12 часов дня, Багмут был полностью взят. Мы прошли весь город по домам», — сказал Пригожин. Битва за контроль над Пакмутом была самой продолжительной и кровопролитной в Украине. Командир группы Вагнер заявил, что его силы выйдут из Пакмута с 25 мая, чтобы восстановить контроль и передать контроль российской армии.

заявил президент Вагнер. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Хиросиме, Япония, на полях саммита Большой семерки (G-7). Пригожин издевался над Владимиром и сказал: «Когда вы сегодня увидите Байдена, поцелуйте его в макушку и передайте ему привет от меня».

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Что касается российской армии, Пригожин вновь выразил недовольство тем, что его войска понесли большие потери из-за недостаточной поддержки и снабжения боеприпасами. «Погибло в пять раз больше парней, чем должно было», — сказал он, из-за «пожеланий» Шойгу.

Ранее британская разведка заявила, что «весьма вероятно», что Россия направила несколько батальонов для усиления сектора Пакмут. Это представляет собой «значительную приверженность российского командования».

«Руководство России может рассматривать захват Пакмута как ключевую ближайшую военную цель, которая позволит ему добиться определенной победы в конфликте», — говорится в сообщении.