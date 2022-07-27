Администрация Джо Байдена внушительно предлагала освободить в Америке осужденного российского торговца оружием Виктора Бута, который в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок в США. Разработка, как сообщает CNN, произошла после месяцев напряженных дебатов. Против решения об освобождении Бота, традиционно выступавшего против торговли заключенными, выступило Министерство юстиции США.

Почему Виктор Бут освобожден?

Бут — бывший офицер Советской Армии, в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок в США. обвиняется в заговоре с целью убийства американцевПриобретение и экспорт зенитных ракет и материальной поддержки террористической организации. Российский торговец оружием долгое время отрицал выдвинутые против него обвинения.

Бут был приговорен в 2012 году, что вызвало гневную реакцию со стороны России, которая в прошлом называла его приговор «необоснованным и предвзятым».

«Виктор Бхарат был врагом номер один международной контрабанды оружия на протяжении многих лет, вооружая некоторые из самых жестоких конфликтов по всему миру», — заявила Прит Бхарара, генеральный прокурор США на Манхэттене, в 2012 году после назначения Бута.

Кто такие Бритни Грейнер и Пол Уилан?

Россия арестовала Уилана в 2018 году за шпионаж, а Гренье был заключен в тюрьму в Москве в феврале этого года за хранение наркотиков. 15 июня 2020 года Уилан был приговорен к 16 годам тюремного заключения с возможностью пребывания в трудовом лагере.

Уилан — гражданин США и бывший морской пехотинец. Он также является гражданином Великобритании, Ирландии и Канады.

Что касается Грейнер, 31-летняя звезда была звездой женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и считается лучшим нападающим лиги. В 2021 году она была названа одним из 25 лучших игроков в истории WNBA.

Администрация Байдена предложила освободить Бота в обмен на освобождение Грейнера и Уилана из-под стражи в России. Это было подтверждено госсекретарем Энтони Блинкеном, заявившим журналистам в среду: «Несколько недель назад мы представили существенное предложение».

Блинкен сказал, что намерен обсудить это предложение с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «в ближайшие дни».