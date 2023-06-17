Американские компании платят $1 млрд в год российской государственной атомной электростанции

Вашингтон:

Поскольку ни одна из компаний не занимается обогащением урана, американские компании платят 1 миллиард долларов в год российской государственной атомной компании за покупку топлива, сообщает New York Times.

Американские компании платят России такие огромные суммы за покупку более половины производимого в США топлива.

Чтобы наказать Россию после того, как она начала военные действия на Украине, Соединенные Штаты прекратили покупать российское ископаемое топливо, но ни одна компания не владела обогащенным ураном, и Соединенным Штатам пришлось покупать это топливо.

Он остается одним из самых значительных непрерывных денежных потоков из Соединенных Штатов в Россию и продолжается, несмотря на активные усилия американских союзников по разрыву экономических связей с Москвой. Платежи за обогащенный уран производятся аффилированным лицам Росатома, который тесно связан с российским военным аппаратом.

Около трети используемого в США обогащенного урана в настоящее время импортируется из России, самого дешевого производителя в мире. Большая часть остального импортируется из Европы. Последняя, ​​меньшая часть производится британско-голландско-германским консорциумом, работающим в Соединенных Штатах. Около дюжины стран мира получают из России более половины своего обогащенного урана. Нью-Йорк Таймс.

Компания, которая управляет заводом в Огайо, говорит, что может потребоваться более десяти лет, чтобы произвести объемы, которые могут конкурировать с Росатомом.

Российская корпорация по атомной энергии, которая производит низкообогащенное и оружейное топливо для гражданских и военных целей России, также отвечает за управление крупнейшей в Европе атомной электростанцией, Запорожской атомной электростанцией в Украине. Радиоактивный материал или массовый расплав.

Будущее атомных электростанций в США окажется под угрозой, если Россия прекратит продажу обогащенного урана из-за своей зависимости от России.

Тем не менее, поскольку война шла уже второй год и еще не закончилась, правительство США не проявляло особого интереса к инициированию внутреннего обогащения. По данным New York Times, миллиарды долларов потенциальных федеральных фондов застряли в бюрократических процессах.

«Более чем через год после того, как Россия вторглась в Украину, необъяснимо, что администрация Байдена не планирует покончить с этой зависимостью», — сказал Джеймс Грелленстайн, директор консалтинговой компании по экологически чистой энергии GHS Climate, которая недавно выпустила официальный документ. Значение.

«Завершив строительство центрифужного завода в Огайо, мы сможем полностью исключить зависимость Америки от российского обогащения», — сказал он.