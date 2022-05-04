Почему Бритни Гренье может стать последней звездой американского баскетбола в России

«Я провел там 10 лет, так что я знаю, как это бывает», — сказал Торасси, игравший за российские команды и являющийся лучшим бомбардиром в истории НБА. «Это точно».

Екатеринбургская УГМК заплатила Таурази 1,5 миллиона долларов за то, чтобы он пропустил сезон WNBA 2015 и играл только в России.

«Это был очень личный выбор», — сказал Торасси в то время New York Times. «Мой агент сказал, что не сделать этого было бы финансово безответственно».

УГМК Екатеринбург, базирующаяся в одноименном городе и примерно в двух часах полета от Москвы, контролируется олигархом Александром Махмодовым и его деловым партнером Андреем Козицыным. Махмудов и Козицын возглавляют Уральскую горно-металлургическую компанию, которая занимается добычей меди, цинка, угля, золота и серебра и является одним из крупнейших производителей в России.

Они были частью волны олигархов, которые разбогатели после распада Советского Союза, инвестируя в такие отрасли, как газ, нефть и драгоценные металлы. После прихода к власти Путина олигархи вроде Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Михаила Прохорова купили известные спортивные компании, такие как футбольные команды «Челси», «Арсенал» и «Рыцари НБА».

В то время как у некоторых владельцев были законные причины вкладывать средства в спорт, другие, которые финансировали или покупали команды, делали это, по крайней мере, частично, чтобы казаться более законными для властей США и Великобритании, по словам Карен Гринуэй, отставного агента ФБР, которая расследовала международную коррупцию и служила. термин Часть ее карьеры в бывшем Советском Союзе. Согласно гражданским искам, поданным конкурентами и представителями правоохранительных органов США и Великобритании, Махмудов был связан с преступной деятельностью и имеет деловые связи с другими олигархами, связанными с организованной преступностью в России.

Согласно гражданскому иску, поданному в Нью-Йорке в 2000 году, Махмудов обвинялся в причастности к схеме захвата российской алюминиевой промышленности. включая мошенничество, взяточничество и покушение на убийство. Они оспорили обвинения, и дело было прекращено в США, поскольку судья согласился передать его в Россию.