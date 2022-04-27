Почему будет сложно наказать состоянием Владимира Путина

Его финансовая империя была построена по систематической системе, с использованием государственных ресурсов и тесного круга друзей. Могут ли суровые финансовые санкции действительно коснуться человека, контролирующего богатство России?
- Финансовая империя Путина строилась планомерно, с использованием государственных ресурсов и узкого круга друзей.
- Наблюдатели говорят, что он сделал миллиардеров из друзей-шпионов и коллег в Санкт-Петербурге, которые ему помогали.
- «Он управлял своими финансами так, как это делал величайший лидер организованной преступности в мире», — говорит бывший финансовый чиновник США Дэвид Эшер.
Санкт-Петербург был одним из самых богатых морских портов России. Но в начале 90-х она голодала.
Город, тогда известный как Ленинград, переживал распад Советского Союза. Продуктовые полки были пусты. Поэтому вице-мэр составил план. Санкт-Петербург будет лицензировать экспорт некоторых природных ресурсов региона и использовать деньги, чтобы прокормить свое население.
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