Почему будет сложно наказать состоянием Владимира Путина

Финансовая империя Путина строилась планомерно, с использованием государственных ресурсов и узкого круга друзей.

Наблюдатели говорят, что он сделал миллиардеров из друзей-шпионов и коллег в Санкт-Петербурге, которые ему помогали.

«Он управлял своими финансами так, как это делал величайший лидер организованной преступности в мире», — говорит бывший финансовый чиновник США Дэвид Эшер.

Санкт-Петербург был одним из самых богатых морских портов России. Но в начале 90-х она голодала.

Город, тогда известный как Ленинград, переживал распад Советского Союза. Продуктовые полки были пусты. Поэтому вице-мэр составил план. Санкт-Петербург будет лицензировать экспорт некоторых природных ресурсов региона и использовать деньги, чтобы прокормить свое население.