Этот «оптимизм» относительно устойчивости российской экономики произвел фурор. Широкая общественность не оценила попытку МВФ действовать беспристрастно, особенно с учетом того, что другие международные институты оставили свои прогнозы прежними: 3-4%. Он падает ВВП в 2023 г.

Конечно, это с большой натяжкой назвать ростом. Тем не менее, не ожидайте, что страна, борющаяся с беспрецедентным санкционным давлением и тратящая до 10% своего ВВП на подпитку своих военных действий и поддержание правопорядка, будет показывать эту статистику. Для сравнения, ВВП Германии ожидается вырастет всего на 0,1% в том же прогнозе.

На прошлой неделе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что санкции окажут «чрезвычайно разрушительное» воздействие на российскую экономику, которая сократится «как минимум на 7%». Это заявление прозвучало неожиданно, учитывая, что в январе Международный валютный фонд перекалибровал свой прогноз по ВВП России на 2023 год: теперь фонд ожидает его роста на 0,3% вместо дальнейшего снижения на 2,3%.

Именно поэтому на этот раз Георгиевой пришлось послать гораздо более четкий сигнал экспертному сообществу.

Выговоры МВФ (и уж тем более Росстата) во многом оправданы. Но они также свидетельствуют о том, что те, кто рассуждает об эффективности санкций, часто выдают желаемое за действительное.

Сейчас аналитиков можно условно разделить на два лагеря. Первая группа считает, что если российская экономика и не «разорвана на куски», то она все равно переживает крупный кризис. Коллапс удалось предотвратить только благодаря усилиям технократов в правительстве России и неповоротливости западной санкционной машины. Дайте ему еще немного времени, и он все испортит.

Другой лагерь — скептики — говорят, что «санкции не работают». Спустя год российская экономика не рухнула, а продолжает поддерживать постоянно растущие военные расходы. Режим Владимира Путина силен как никогда, а санкции оказались слабее рыночных посредников и потенциальных бенефициаров ограничений (прежде всего Индии и Китая).

Это мнение выросло за последние несколько месяцев и вызвало отклик.

Санкции окупаются, конечно. Дефицит бюджета России за первые два месяца 2023 года квитанция 88% от общего дефицита, запланированного на следующий год. Новая формула расчета налогов на нефть и газ и «встряска» крупного бизнеса должны немного улучшить ситуацию, но даже по осторожным оценкам дефицит раздуется до 5–6 трлн рублей (61,75–74 млрд евро), что очень неудачный поворот событий в Кремле, что раньше у Него была копилка. В отличие от 2022 года, который принес рекордные непредвиденные доходы от продажи нефти и газа, 2023 год станет годом сокращения экспорта.

Потери в среднесрочной перспективе будут приходиться на ВВП, который не всегда одинаков, на уровень жизни россиян. В настоящее время в стране проводится «обратное импортозамещение» — политика, восстанавливающая производство до уровня технологий, использовавшихся 20-30 лет назад, при этом потребителям предлагаются устаревшие товары по более высоким ценам взамен утраченного импорта. Российское правительство запустило этот цикл в 2014 году, но он уже принес десятки тысяч рублей убытков для средней российской семьи. Однако если раньше власти нерешительно отказывались от импорта, то теперь эта политика сохранится надолго.

Но значит ли это, что ожидания Международного валютного фонда точно не оправдаются, а Георгиева распространяет пропагандистские мифы об иммунитете России перед лицом санкций? никогда.