Почему важны конкурентоспособные стипендии, особенно в Украине?

Международные консультанты Национального исследовательского фонда Украины Герсон С. делиться

10 июля 2023 г. &пуля; Физика 16, 112

Финансирование науки за счет конкурсных грантов является основным двигателем инноваций, но некоторым странам, в частности Украине, нужен толчок, чтобы полностью внедрить эту практику.

АПС/К. Каин Финансирование науки за счет конкурсных грантов стало благом для Соединенных Штатов и многих других стран мира. Принятие подобных практик в Украине рассматривается как ключ к помощи научному сообществу в этой раздираемой войной стране.

АПС/К. Каин Финансирование науки за счет конкурсных грантов стало благом для Соединенных Штатов и многих других стран мира. Принятие подобных практик в Украине рассматривается как ключ к помощи научному сообществу в этой раздираемой войной стране. ×

Большинство ученых знакомы с представлением грантов в финансирующий орган, а затем ожиданием зеленого света от жюри или другой комиссии по принятию решений. Но такой вид конкурсного смотра распространен не во всех странах мира. В таких странах, как Украина и другие страны бывшего советского блока, научное финансирование исторически распределялось по принципу «сверху вниз», когда научные академии решали, какие исследовательские проекты заслуживают финансовой поддержки. За последние два десятилетия многие из этих стран перешли на конкурсный процесс награждения, но Украина не спешит вносить изменения. Понятно, что продолжающаяся война контролирует большую часть жизни в Украине, и тем не менее научные исследования продолжаются (см. «Новости исследований: распространение науки в зоне боевых действий»). Международное сообщество поддерживает украинских ученых несколькими способами, включая партнерские отношения в виде исследовательских грантов, основанных на заслугах. [1]. Путь вперед для украинской науки — это больше участие в конкурсном грантовом финансировании — проекте, в котором могут помочь отдельные ученые со всего мира.

Почему конкурентоспособная система стипендий так важна? Западным исследователям может быть трудно перечислить преимущества, поскольку они, возможно, не тестировали другие системы финансирования. Но есть много причин, по которым желательны конкурентоспособные стипендии. Конкурсные гранты начались в годы после Второй мировой войны, когда финансирующие агентства, такие как Национальный научный фонд в США и Европейский исследовательский совет в Европейском союзе, стремились обеспечить справедливый и открытый процесс принятия решений. Выбирая, кого финансировать, на основе заслуг, а не политических связей, система грантов может создать более равные условия для ученых.

Несмотря на широкую привлекательность конкурсных стипендий в странах Запада, советская научная система использовала другой подход. [2]. Здесь важнейшие научные исследования проводились в огромных академиях наук и подведомственных министерствах с сотнями вертикально организованных институтов, а университеты почти во всех случаях были преобразованы в учебные заведения. По оценкам бывших советских ученых и западных экспертов, источником примерно 70% этого нисходящего финансирования были военные. Эта система работала достаточно хорошо в советской системе командной экономики, хотя и была очень неэффективной по стандартам развитых промышленно развитых стран. [3]. Однако он не подходил для перехода к экономике знаний в 21 веке, где ключевой движущей силой являются инновации.

Когда в 1991 году распался Советский Союз, каждая страна блока справилась с переходом по-своему. Некоторые страны, такие как страны Балтии и Польша, значительно сократили роль научных кругов в определении того, как распределяется финансирование. Вместо этого в некоторых из этих стран начинают возникать зарождающиеся грантовые организации с очень скромным финансированием. В регионе также были предприняты серьезные усилия по интеграции исследований и образования в модель современного исследовательского университета. За этим последовали крупные программы финансирования науки западными фондами и правительствами, в том числе Международный научный фонд Джорджа Сороса (с бюджетом более 100 миллионов долларов) и более масштабные программы «предотвращения распространения», такие как Международный научно-технический центр и Научный и технологический центр в Украине. Во всех этих программах использовались конкурсные гранты и оценка их эффективности для определения приоритетов и распределения финансирования в соответствии с практикой и опытом развитых промышленно развитых стран.

Однако в Украине старая структура «сверху вниз» осталась нетронутой, а усилиям по проведению реформ мешали, на мой взгляд, слабые государственные институты и укоренившиеся политические интересы. Ситуация улучшилась в 2014 году, когда Украинская революция достоинства добилась скромных успехов в модернизации украинской научной культуры и приведении ее в соответствие с мировыми стандартами. Введение грантов на конкурсное финансирование было главной особенностью этих реформ. Законом Украины «О научной, научной и технологической деятельности» от 2018 г. учрежден Национальный исследовательский фонд Украины (НИФУ) как государственное бюджетное учреждение. Его первый конкурс прошел в 2020 году. В течение следующих трех лет он присудил 216 конкурсных стипендий украинским исследователям на общую сумму 33 миллиона долларов. [4]. Хотя эта сумма была большой, это была лишь небольшая часть общего финансирования исследований. Дальнейшее увеличение шло вразрез с более устоявшимися заведениями. После российского вторжения в феврале 2022 года финансовые потребности войны сократили исследовательский бюджет страны более чем на 50%.

Хотя Украина поздно начала процесс предоставления грантов, можно надеяться, что глубокое переосмысление Украиной своего будущего пути в науке и высшем образовании увеличит роль и бюджет таких организаций, как молодой НИФУ. Тем временем есть два естественных пути, которыми международное научное сообщество может внести свой вклад в эти усилия. Во-первых, финансирующие агентства в США и Европе запускают совместные инициативы для поощрения основанного на заслугах научного и проектного сотрудничества с Украиной. Если западный ученый уже имеет финансируемый исследовательский грант в своей стране, ему следует связаться с спонсором, чтобы узнать, какие существуют возможности для привлечения к проекту украинских коллег. Второй шанс, совершенно бесплатный, предоставляется отдельным ученым. Добровольно участвовать В обзоре достоинств конкурсных исследовательских предложений NRFU. Тем самым ученые могут не только поддержать науку в Украине, но и помочь Украине выжить как независимому, суверенному государству.

Об авторе Герсон С. Шер, к.т.н., является членом Совета международных консультантов Национального исследовательского фонда Украины. Он бывший координатор программ Национального научного фонда США. Он также занимал должность главного операционного директора Международного научного фонда с 1993 по 1995 год и президента-основателя CRDF Global.