Встреча президента России Владимира Путина с олимпийскими спортсменами в преддверии Зимних игр 2018 г. (Фото Михаила Светлова / Getty Images)

Президент России Владимир Путин В среду он сказал, что примет участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине — несмотря на то, что его стране технически запрещено участвовать в играх.

Россия ввела на один год двухлетний запрет на официальные соревнования на Олимпийских играх и крупных чемпионатах мира. Запрет, который является наказанием за массовую допинговую схему, спонсируемую государством, позволяет чистым российским спортсменам участвовать в Играх в качестве «нейтральных спортсменов». Многие защитники антидопинга критиковали его как «разбавленный» фарс.

Однако, похоже, это служит политической цели. Последние несколько лет Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) Запрещается размещать российский флаг на военной форме и на церемониях. В нем также оговаривалось, что российским правительственным чиновникам не разрешат «участвовать или присутствовать» на Олимпийских играх.

Даже эта сторона сухого закона была беззубой. В нем содержалось предупреждение о том, что Путину разрешат посетить Зимние игры 2022 года — в качестве личного гостя президента Китая Си Цзиньпина.

«Это не относится к представителю правительства, который был приглашен на конкретное мероприятие главой государства или премьер-министром». [or equivalent] из страны пребывания, CAS. БУДУЩИЕ СТРАНЫ.

В прошлом месяце министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Си пригласил своего «дорогого друга, президента Путина» на церемонию открытия. В среду, через неделю после того, как несколько западных стран подтвердили свои планы дипломатического бойкота Игр, Путин заверил президента Си, что он примет участие.

«Мы проведем переговоры, а затем примем участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр», — сказал Путин.

США, Великобритания и другие страны обязались не посылать высокопоставленных лиц в Пекин в знак протеста против «продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне» со стороны правительства Китая, а также «других нарушений прав человека», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джен. Сказал Псаки. Он сказал на прошлой неделе.

С другой стороны, Путин и Си нашли общий язык в сопротивлении давлению Запада в отношении прав человека и демократических свобод, которые они называют «внутренним делом» своих стран.

История продолжается

Заверив президента Си в том, что он примет участие в Олимпийских играх, он назвал Путина «новой моделью сотрудничества». [that] Он был сформирован между нашими двумя странами на основе других принципов, таких как невмешательство во внутренние дела ».

Таким образом, Россия, которой технически запрещено участвовать в Играх, будет иметь официальное представительство на зрелищном мероприятии в Пекине, на церемонии открытия 4 февраля, в то время как Соединенные Штаты, чьи антидопинговые органы критиковали власти за их «попытки прикрыть» подняли глаза на мир, заявив, что Россия находится под запретом «. Вы этого не сделаете.

Российские спортсмены будут соревноваться под названием «ОКР» или «Олимпийский комитет России», и Они носят униформу, которая исключает национальный флаг, но включает красный, синий и белый цвета..