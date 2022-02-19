Почему вторжение России в Украину может навредить и Китаю

Аналитики считают, что углубление отношений Китая с Россией будет иметь тяжелые геополитические и экономические последствия в случае эскалации украинского кризиса.

В то время как две державы в последнее время активизировали так называемое всеобъемлющее стратегическое партнерство, Пекин не полностью поддержал военное окружение Москвой своего соседа.

Были признаки того, что Пекин обеспокоен тем, что конфронтация между Россией и Украиной может не отвечать национальным интересам Китая, поскольку его отношения с Западом ухудшаются, а его экономика замедляется.

В пятницу страна снова призвала к политическому решению кризиса. «Необходимо предпринять усилия на основе соглашения Минск-2, чтобы должным образом решить разумные проблемы безопасности всех сторон, включая Россию, путем диалога и переговоров», — заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Обсуждение ответа

Журнал «Уолл Стрит На этой неделе я сообщил, что Пекин изучает степень своей поддержки президента России Владимира Путина по Украине. По словам источников, знакомых с этим вопросом, высшие руководители Китая обсудили, как реагировать на кризис, не нанося ущерба собственным интересам Китая, говорится в сообщении.

«Я не понимаю, как Китай может хоть сколько-нибудь значимо поддержать Россию и нанести серьезный ущерб американо-китайским отношениям», — сказал Майкл Хунзикер, доцент Школы политики и управления им. Шара Университета Джорджа Мейсона. Поговорите с VOA в телефонном интервью.





В последнее время Соединенные Штаты резко критиковали поддержку Китаем России.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан обвинил Китай в том, что он подал «тревожный сигнал» российскому вторжению в Украину, и сказал: «Я считаю, что Китай в конечном итоге пострадает от последствий в глазах остального мира, и особенно в глазах наших европейских партнеров и союзников».

Дастин Уокер, внештатный научный сотрудник Американского института предпринимательства, сказал «Голосу Америки», что, по его мнению, Европа увидит поддержку Китаем балансирования Путина на грани войны в Украине как еще одно свидетельство того, что Китай является системным конкурентом, заставляющим регион «переосмыслить свои отношения с Китаем». «

тест на отношения

Возможная российско-украинская конфронтация проверит отношения между Пекином и Москвой. Уокер отметил, что если Китай, опасаясь последствий для своей экономики, выполнит западные санкции против России, Москва сочтет его ненадежным партнером.

Уокер отметил, что в совместном заявлении, опубликованном после встречи Си и Путина на Олимпиаде в Пекине, Китай впервые открыто выступил против расширения НАТО, но не упомянул Украину.

Это «должно поднять вопрос о том, просил ли Путин что-то, чего он не получил от Китая», — сказал Уокер.

Эксперты также отмечают, что Китай не признал аннексию Крыма Россией в 2014 году, поскольку ставит борьбу с сепаратизмом во главу угла своей национальной безопасности.

Говоря дипломатическим языком Пекина, Китай и Россия поддерживают «всеобъемлющее стратегическое партнерство координации». Россия остается первой и единственной страной, установившей такое партнерство с Китаем, сказал Крейг Синглтон, научный сотрудник Фонда защиты демократий.

В условиях стремительного спада экономики Китая Синглтон заявил в электронном письме, что, по крайней мере, в обозримом будущем Си сосредоточится на поддержании экономической стабильности, и Путин может быть склонен уважать это, а может и не уважать, преследуя свои интересы в Украине. с ВОА. «Китаю и России будет очень трудно координировать свои стратегии», — написал он.

Война подрывает стабильность

Китай также имеет важные финансовые связи с Украиной. Это крупнейший торговый партнер Киева, и две страны поддерживают стратегическое партнерство с 2011 года. Украина присоединилась к китайской инициативе «Один пояс, один путь», глобальному инфраструктурному плану, даже раньше, чем Россия.





Хотя Китай также является крупнейшим торговым партнером ЕС, считается, что отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Когда Пекин начал пытаться наказать члена ЕС Литву за ее политику в отношении Тайваня, ЕС сплотился в защиту Вильнюса, подав в суд на Китай за его принудительную торговую практику во Всемирной торговой организации.

В недавней статье Синглтон отметил, что Китай экспортирует почти в 10 раз больше товаров в Европейский Союз, а Великобритания — в Россию. Внешняя политика. По его словам, в последние месяцы Си лично вмешался, чтобы попытаться успокоить отношения с Европой, потому что Китаю нужно укреплять отношения, чтобы помочь ему пережить нынешний экономический шторм.

Некоторые аналитики считают, что затянувшаяся конфронтация с Москвой из-за Украины может отвлечь США от «поворота к Азии», оставив Китаю больше возможностей для расширения своего влияния в регионе.

Ханзикер, профессор Университета Джорджа Мейсона, признал, что такое развитие событий было бы выгодно для Китая. Но он сказал: «Я не думаю, что мы будем играть такую ​​​​ошибку».