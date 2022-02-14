Почему в Мексике с неба падали птицы? Эксперты говорят, что это может быть хищник | птицы

Сотни желтоголовых дроздов были сфотографированы падающими с неба, некоторые из них умирают при загадочных обстоятельствах в северном мексиканском городе Куаутемок.

Причина смерти остается неясной, но эксперты говорят, что, вероятно, стая была «выброшена» сверху хищной птицей, которая спикировала на землю, чтобы поохотиться.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как стая перелетных птиц спускается в дома, словно облако черного дыма. Большинству птиц удалось улететь, но более поздние кадры показывают отчетливые черные и желтые туши, разбросанные по улицам города.

По данным местных СМИ, авария произошла утром 7 февраля. Птицы, как правило, размножаются на севере, в США и Канаде, и мигрируют на юг, чтобы провести зиму. Мексика.

Об этом сообщает местная газета El Heraldo de Chihuahua. впервые упоминается В статье ветеринар указал, что виной за аварию может быть высокий уровень загрязнения, вызванный использованием дровяных обогревателей, агрохимикатов и холодной погодой в этом районе. Другое предположение заключалось в том, что птиц убило током, когда они отдыхали на линиях электропередач. там было предположение В социальных сетях это может быть вызвано технологией 5G.

Но доктор Ричард Бротон, эколог из британского Центра экологии и гидрологии, сказал, что, хотя он не мог видеть хищную птицу на кадрах, он был на 99% уверен, что это был хищник. Хищник заставил бы птиц сильно вращаться и подтолкнул их к земле, а более высокие птицы заставляли более низких птиц сталкиваться со зданиями или землей.

«Похоже, что хищная птица, вроде сапсана или сапсана, гналась за стаей, как это делают с жужжащими скворцами, и сломалась, когда стаю погнали вниз», — сказал он. «Вы можете видеть, что сначала они действуют как волна, как будто их пинают сверху».

Доктор Александр Лесс, старший преподаватель биологии сохранения в Манчестерском столичном университете, согласен с этим. «Со своей стороны и из одного ролика и токсинов нет, я все же говорю, что наиболее вероятная причина — это ворчание стаи, чтобы избежать хищной хищной птицы и удариться о землю», — сказал он.

«Кажется, что всегда можно быстро отреагировать на то, чтобы обвинить загрязнители окружающей среды, но столкновения с инфраструктурой очень распространены. В плотно сбитой стае птицы следуют за движениями птицы на переднем плане, а не интерпретируют свое более широкое окружение, поэтому это не является неожиданным. что такие события случаются время от времени».

Гибель 225 скворцов в Англси в декабре 2019 г. Узнайте позже Из-за того, что они нырнули на асфальт, возможно, после того, как их преследовала хищная птица и они не смогли вовремя встать.