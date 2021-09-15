Почему Гертруда и Мехтильд из Офелии выглядят так знакомо

Несмотря на неоднозначные отзывы и отмененную четвертую часть, фильмы «Дивергент» имели хорошие кассовые сборы и до сих пор имеют преданных фанатов. Основанный на трилогии романов писательницы Вероники Рот, научно-фантастический сериал рассказывает историю девушки по имени Трис (Шейлин Вудли), которая должна бороться против антиутопического общества, разделенного на фракции, основанные на человеческих добродетелях. Трис объединяется с молодым человеком по имени Фор (Тео Джеймс), чтобы свергнуть статус-кво и его коррумпированное руководство.

Наоми Уоттс появляется как в «Мятежнике», так и в «Элегантном», где играет мать Форе, Эвелин. Она является лидером группы фракции и воссоединилась со своим сыном после долгих лет разлуки с ними. В «Восстании» Эвелин спасает Фор и Трисс от Дженина (Кейт Уинслет), затем стреляет и убивает впечатляющего лидера в ее тюремной камере. Эвелин становится своим злейшим врагом в «Аллегианте», последнем фильме франшизы, когда вспыхивает жестокая война между Ветеранами и Аллегиантами, в результате чего Трис и четверо работают вместе, чтобы положить конец битве.

После финансового краха сиквела сериал «Дивергент» закончился безумно, к сожалению, так и не получив окончательного фильма, который завершил бы историю в целом. Были планы, что сериал обретет новую жизнь в сериале, но идея была отменена из-за отсутствия интереса со стороны оригинальных актеров (черезцифровой шпион). По крайней мере, у фанатов есть книги, к которым они могут обратиться, если они хотят знать, чем заканчивается история Трис.