Почему гонку отменили?

В календаре сезона «Формулы-1» 2022 года, самой известной трассы в автоспорте по всему миру, есть пробел — календарь на 25 сентября. Узнайте причины отмены Гран-при России.

Нет сомнений в том, что проведение мероприятия такого масштаба Формула 1 Желательна во всех отношениях для любой страны и города мира. Событие, которое гарантирует известность, спортивную сцену высшего уровня и экономическую выгоду. Это то, что заставляет нас хотеть знать, что случилось с Гран-при России Он намечен на 25 сентября.

В официальном календаре лучшего в мире автодрома на сезон 2022 года запланировано 23 гонки. Гран-при ИталииС 9 по 11 сентября через две недели настала очередь России.

Однако после того, как эта гонка была отменена, после традиционного летнего перерыва был создан второй по продолжительности период года без Формулы-1. Почему провалился Гран-при России? Мы раскрываем это ниже.

Причина отмены Гран-при Формулы-1 в России

Не секрет, что граждане России расплачивались и расплачиваются за последствия конфликта между правительством их страны и Украиной. По крайней мере, в спортивной сфере. После этого события для россиян уже ничего не было.

Так, после начала конфликта между Россией и Украиной, в феврале этого года ФИА, высший руководящий орган Формулы-1, заявила, что, поскольку «форс-мажорГран-при, который должен был пройти в России с 23 по 25 сентября, отменен.

Очередная гонка на замену отмененному Гран-при России Формулы-1

Первоначально ходили слухи о городах-кандидатах на проведение гонки, запланированной на сентябрь в России. Однако, к сожалению для болельщиков Формулы-1, да и любителей автоспорта в целом, альтернативы Гран-при не будет, поэтому сезон будет состоять из 22 гонок вместо 23.

««Формула-1» может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, а это значит, что гонок в России в будущем не будет». В заявлении F1 говорится в марте 2022 года. Это закрыло дверь для переноса трассы в этой стране и даже для ее проведения в другом месте.