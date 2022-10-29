Почему Джоли говорит, что пойдет за стол переговоров с Россией и Китаем, даже если ей это не нравится

Международные отношения меняются, как «тектонические плиты», и он говорит, что Канада должна уравновешивать агрессивных игроков за «каждым» международным столом, даже если он не хочет сидеть рядом с ними.

«Мне не хочется сидеть рядом с тобой [Russian Foreign Minister Sergey] Лавров, действительно», — сказала Джоли. Интервью радио CBC Дом. Но такие встречи могут дать возможность изолировать Россию на международном уровне и противостоять российской пропаганде, сказал он.

Джоли указала на международную встречу этим летом, на которой министры иностранных дел G7 отказались сфотографироваться с Лавровым после того, как он досрочно покинул саммит.

Новости CBC: Дом27:53Министр иностранных дел Мелани Джоли об изменении внешней политики Канады Министр иностранных дел Мелани Джоли встречается с принимающей стороной Кэтрин Каллен, чтобы обсудить внешнеполитический подход Канады, после чего бывший дипломат Майкл Смолл и Голди Хайдер из Делового совета Канады обсуждают, действительно ли Канада готова к «дружескому обмену».

«Он ушел с собрания, потому что читал надпись на стене», — сказал он.

Лидеры G20 снова встретятся в Индонезии в следующем месяце. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада также примет участие во встрече, хотя примет участие и президент России Владимир Путин.

Джоли считает, что Канаде необходимо сотрудничать с Китаем

Через год после назначения министром иностранных дел Джоли — в обширном интервью Дом — охарактеризовал свой подход к делу как «прагматичный» и подчеркнул необходимость вести диалог со всеми странами.

«Я не верю в стратегию пустого стула, — сказал он. «Когда Канада не ведет диалог, во-первых, это не способствует нашему миру и стабильности. Во-вторых, мы теряем влияние в мире, потому что другие страны G7 фактически разговаривают с этими странами».

Эта философия применима и к Китаю, сказала Джоли, которая ранее заявляла, что хочет «восстановить отношения» с Пекином.

Отношения между Канадой и Китаем ухудшились в период с 2019 по 2021 год, поскольку страны вели дипломатическую войну из-за задержания Китаем канадцев Майкла Спейвера и Майкла Коврика, что широко рассматривается как месть за арест США Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Он пытался передать ее.

Джоли сказала, что обеспокоена продолжающимся «агрессивным» поведением Китая в Тайваньском проливе, но настаивала на том, что Канада не может отказаться от всех дискуссий со сверхдержавой.

«В то же время нам необходимо взаимодействовать с ними по вопросам изменения климата, здравоохранения и ядерного разоружения, потому что это экзистенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся как нация и как мир», — сказал он.

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил группе, организованной Канадско-американским деловым советом, что страны должны больше торговать с теми, кто разделяет их ценности. (Джастин Танг/Канадская пресса)

Но комментарии Джоли прозвучали после того, как министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил о «размежевании» с Китаем.

«Люди действительно хотят вести дела с людьми, разделяющими те же ценности, — сказал он во время недавнего визита в Вашингтон.

Джоли предложила канадским предприятиям осознавать риски ведения бизнеса с Китаем и изучать возможности диверсификации своего торгового партнерства, поскольку эти две идеи не исключают друг друга.

Консерваторы говорят, что либералы посеяли путаницу в своей позиции по Китаю, изначально стремясь к более тесным торговым связям с Пекином и потратив годы на разработку официальной политики в отношении Китая.

«Мы сделали несколько итераций того, какова политика правительства в отношении Китая, и это также вызвало замешательство среди наших союзников», — сказал в интервью на этой неделе консервативный критик по иностранным делам Майкл Чонг.

Ожидается, что к концу этого года будет принята правительственная стратегия по Индо-Тихоокеанскому региону, включающая Китай.

Ранее на этой неделе канадские депутаты единогласно проголосовали за одобрение доклада, в котором рекомендовалось предоставить Канаде убежище уйгурам и другим этническим меньшинствам в Китае, которым грозит «продолжающийся геноцид».

Консервативный критик по иностранным делам Майкл Чонг говорит, что у правительства нет последовательной политики в отношении Китая. (Шон Килпатрик/Канадская пресса)

США выразили серьезную обеспокоенность «продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности», а в опубликованном этим летом отчете Верховного комиссара ООН по правам человека содержится предупреждение о том, что поведение Китая «может представлять собой международные преступления, особенно преступления против человечности».

Китай неоднократно отвергал обвинения, и Джоли не стала называть положение уйгуров «геноцидом». Он сказал, что Канада подтолкнет Китай и другие страны к тому, чтобы они «пролили свет» на то, что происходит с уйгурами. Он также сказал, что его правительство поддержит законопроект о запрете покупки товаров, предположительно произведенных с использованием принудительного труда в регионе.

«Я не верю в теорию» — Джолли.

Пересечение прав человека, торговли и дипломатических отношений было подчеркнуто ранее в этом месяце в выступлении заместителя премьер-министра Кристии Фриланд в Вашингтоне, округ Колумбия.

Фриланд сказал, что вторжение России в Украину ознаменовало конец трех десятилетий геополитического периода, когда Запад считал, что усиление торговли и экономического процветания поможет процветанию демократии в других частях мира.

В речи, широко известной как «Доктрина Фриленда», подчеркивалась необходимость более тесных связей между демократиями и необходимость создания цепочек поставок, не зависящих от стран с разными ценностями.

На вопрос, как бы он определил «веселую теорию» иностранных дел, министр отклонил этот вопрос.

«Я не верю в теорию. Я не думаю, что сейчас время для теории», — сказал он.

«Я думаю, что люди гибнут в Украине прямо сейчас, борясь за свою свободу. Я думаю, что мы должны проявить себя».