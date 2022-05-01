Почему Джони Айв ушел из Apple в бухгалтерию

Новое соглашение освободило г-на Ива от регулярных поездок в офисы компании в Купертино. Он прошел путь от почти ежедневных обзоров продуктов до нерегулярного графика, когда проходят недели без веса. Иногда по студии распространялись новости о том, что он неожиданно входит в офис. Персонал сравнил последующие моменты со старыми кадрами краха фондового рынка 1920-х годов, где бумаги подбрасывались в воздух, а люди суетились в яростной спешке, готовясь к его приезду.

Поскольку на Уолл-стрит в начале 2017 года росло ожидание 10-летия iPhone, г-н Ив вызвал лучших разработчиков программного обеспечения компании в Сан-Франциско для обзора продукта. Команда из примерно 20 человек прибыла в эксклюзивный городской социальный клуб The Battery и начала размещать в сарае клуба распечатки дизайнерских идей размером 11 x 17 дюймов. Им требовалось одобрение мистера Евы многих функций первого полноэкранного iPhone.

В тот день они ждали мистера Еву почти три часа. Когда он наконец приехал, он не извинился. Просмотрите литературу и дайте обратную связь. Затем он ушел, не приняв окончательного решения.. Поскольку их работа была приостановлена, многие задавались вопросом, как же это произошло?

В отсутствие мистера Евы мистер Кук начал переделывать компанию по своему образу и подобию. Уходящий директор компании Микки Дрекслер, талантливый маркетолог, создавший Gap и J. Crew, был заменен Джеймсом Беллом, бывшим финансовым директором Boeing. Мистер Ив был в ярости из-за того, что левый генеральный директор заменил одного из немногих правых лидеров совета директоров. Он пожаловался коллеге: «Это еще один из тех бухгалтеров».

Г-н Кук также призвал финансовое руководство компании начать аудит внешних подрядчиков. В какой-то момент схема отклонила законный законопроект, представленный Foster + Partners, архитектурной фирмой, которая тесно сотрудничала с г-ном Ивом в завершении строительства нового кампуса компании Apple Park стоимостью 5 миллиардов долларов.

В разгар этой борьбы г-н Кук начал расширять стратегию Apple, чтобы продавать больше услуг. Во время ухода компании в 2017 году г-н Ив вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, когда новичок Apple Питер Стерн представился высшему руководству компании. Г-н Стерн щелкнул слайд X-образного графика, показывающего, что размер прибыли Apple снижается из-за продаж iPhone, iPad и Mac, а размер прибыли растет из-за продаж программного обеспечения и услуг, таких как хранилище iCloud.

Шоу расстроило часть зрителей. Он предвидел будущее, в котором г-н Ив и продюсерский бизнес компании будут менее важны, а растущее внимание г-на Кука к услугам, таким как Apple Music и iCloud, станет еще более важным.