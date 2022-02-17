Почему Запад стремится обнародовать «кремлевские улики»

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Эксперты заявили, что Соединенные Штаты и европейские союзники активно пытаются использовать российскую дезинформацию, чтобы предшествовать российской версии, на фоне опасений, что президент России Владимир Путин собирается начать вторжение в Украину.

Запад был агрессивен по отношению к президенту России Владимиру Путину, и Кремль разоблачил это … [+] Дезинформационные усилия России. Гетти Изображений



Ключевые факты

Президент Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупрежден Четверг, что Россия предпринимает попытки начать ложную операцию в качестве предлога для вторжения в Украину. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс чирикать Неподтвержденные заявления России об украинской военной агрессии в Донбассе в четверг утром представляют собой «вопиющую попытку российского правительства создать предлоги для вторжения», назвав это шагом, «вдохновленным игрой Кремля». Ольга Лаутманн, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, сказала: Форбс Агрессивное и немедленное обращение Запада к российской дезинформации беспрецедентно, поскольку она впервые видит Кремль «в обороне… Они привыкли контролировать повествование». Джессика Брандт — директор по политике Института Брукингса, изучающего Россию и дезинформацию. Форбс Стратегия «является свидетельством понимания того, что в информационном пространстве есть преимущество первопроходца и что вы как бы хотите владеть повествованием… используя честную информацию».

основной фон

И Брандт, и Лотман отметили использование Россией дезинформации и ложных повествований во время вторжения в 2014 году и последующей оккупации Крыма, что было широко осуждается международным сообществом. Россия заявила во вторник, что она отвела часть своих войск от границы с Украиной, но Запад быстро заявил, что доказательства указывают на обратное: Байден заявил во вторник, что есть доказательства наращивания войск после заявления России и неназванный Представитель американской разведки заявил в среду, что США считают, что Россия добавила 7000 солдат в свои пограничные войска. Россия хранить Отводы уже происходят, несмотря на спутниковые снимки ПредлагатьНовая русская мобилизация у границы. Поддерживаемые Россией и Украиной сепаратистские силы в четверг обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Донбассе на востоке Украины. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в среду, что Соединенным Штатам известно о планах России приостановить надуманную военную агрессию против Украины в Донбассе, что является попыткой пропаганды. Вызов «Совсем неправда». Байден заявил в четверг, что «все указывает на то, что Россия вторгнется в Украину в ближайшие несколько дней». Кремль Отрицает У него нет планов вторжения.

критическая цитата

Брандт сказала, что рассматривает попытки Соединенных Штатов и их союзников быстро опровергнуть российские пропагандистские планы — или даже упредить новости, как это сделал Прайс, — как способ быть «активным и иметь некоторый вид [information] Пустота. … Я думаю, что это способ опровергнуть эту версию для Путина и заполнить пустоту».

тень

Кибератаки во вторник закрыли сайты Минобороны Украины, двух украинских банков и чиновников Я предложил Возможно, атаки имели российское происхождение без явного обвинения своего соседа. Боб Дьяченко, эксперт по кибербезопасности из Украины Форбс Кибератаки во вторник могут быть «подготовкой» к более крупной операции. Брандт назвал кибератаки «еще одним вектором авторитарного вмешательства», используемого Кремлем в сочетании с дезинформацией.

углубленное чтение

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