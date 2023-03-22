entertainment

Почему изображения War Thunder появляются на фоне российских пропагандистских роликов?

23 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

Обновление от 06.03.2023: В исходной версии этой статьи текущие студии Gaijin Entertainment указаны как студия в Москве. Хотя разработчик базируется в Москве, у них больше нет студии, и она была изменена.

Относительно заявления о спонсорстве видеорекламы в Донецкой Народной Республике Константин Говорон из Gaijin Entertainment пишет: «По сути, мы никогда не «покупаем» рекламу на этом канале. Мы ничего не покупаем напрямую с каналов YouTube, за исключением нескольких очень большие. Мы либо платим самому YouTube, либо платим рекламным агентствам, чтобы получать рекламу оптом и по всему миру. политика обсуждения, не мы запрашивали рекламу, ни агентство, ни Мы заплатили за нее, реклама была отменена, спонсорства не было».

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