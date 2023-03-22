Почему изображения War Thunder появляются на фоне российских пропагандистских роликов?

Обновление от 06.03.2023: В исходной версии этой статьи текущие студии Gaijin Entertainment указаны как студия в Москве. Хотя разработчик базируется в Москве, у них больше нет студии, и она была изменена.

Относительно заявления о спонсорстве видеорекламы в Донецкой Народной Республике Константин Говорон из Gaijin Entertainment пишет: «По сути, мы никогда не «покупаем» рекламу на этом канале. Мы ничего не покупаем напрямую с каналов YouTube, за исключением нескольких очень большие. Мы либо платим самому YouTube, либо платим рекламным агентствам, чтобы получать рекламу оптом и по всему миру. политика обсуждения, не мы запрашивали рекламу, ни агентство, ни Мы заплатили за нее, реклама была отменена, спонсорства не было».

Незаконное вторжение России в Украину и продолжающийся конфликт в регионе оказали влияние на весь мир. С самого начала это было перенесено в игры: министр иностранных дел Украины призвал нескольких крупных издателей и владельцев платформ бойкотировать Россию ( большинство из этого (Откроется в новой вкладке)), и последний спор вокруг Atomic Heart, игры российского происхождения, говорят недоброжелатели (Откроется в новой вкладке)что в конечном итоге помогает подпитывать российскую военную машину.

На выходных я открыл новый и запутанный фронт. War Thunder, игра, которая стала популярной среди своих поклонников Утечка секретных военных документов для победы в спорах (Откроется в новой вкладке) ( неоднократно f (Откроется в новой вкладке) снова (Откроется в новой вкладке)), на фоне российского пропагандистского видео. В клипе, который широко распространили в социальных сетях восточноевропейские СМИ Nexta.tv, показаны различные кадры, на которых российские солдаты что-то делают с российскими войсками, их обыскивают, вручают медали и так далее. Это довольно стандартная национальная еда для домашней публики.

Примерно на 15-й секунде клипа есть кадр, на котором министр обороны России Сергей Шойгу (рисунок слева) и полковник Рустам Мурадов (справа) сидят перед как минимум двумя плакатами в пропагандистском стиле, на которых заметно официальное изображение War Thunder. .

А Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в направлении южнее Донецка, как утверждают российские пропагандисты. pic.twitter.com/Nn6kbGB40U4 марта 2023 г. Узнать больше

Штаб-квартира разработчика War Thunder Gaijin Entertainment находится в Венгрии, а офисы — в Германии, Латвии, Кипре, Армении и Объединенных Арабских Эмиратах. Однако его основание в России в 2002 году привело к обвинениям в том, что оно каким-то образом участвует в российской пропаганде или поддерживает ее. Дополнительный контекст заключается в том, что Gaijin Entertainment Спонсируемые видео на YouTube в течение двух лет (Откроется в новой вкладке)Сделано в военном тренировочном лагере в Донецкой Народной Республике (регион Украины, который стал самопровозглашенным государством в 2014 году и был Он был аннексирован Россией в 2022 году. (Откроется в новой вкладке)). Гайджин говорит, что это была независящая от него ошибка.

Еще найдутся те, кто скажет, что одна российская облигация может быть ошибкой, а две — пренебрежением. Однако Gaijin Entertainment сообщила PC Gamer, что она даже не подозревала, что ее фотографии используются таким образом, пока вышеприведенный клип не стал вирусным.

«Мы не знали об этом использовании, пока не увидели его в социальных сетях», — сказал Антон Юдинцев, основатель Gaijin Entertainment. Так что остается только догадываться, кто и зачем это сделал.Некоторые ленивые «дизайнеры» вместо того, чтобы реально что-то создавать, скачивают случайные изображения из интернета, не уважая авторские права. Так происходит со многими изображениями и видео из игр, в том числе War Thunder. Возможно, так было и здесь.

Мистер Доверчивый позвонил мне, но это объяснение, по крайней мере, выглядит правдоподобно (и Гайджин, конечно, мог ничего не говорить). Что это напоминает мне, так это когда В игре Telltale появилось изображение убитого российского дипломата (Откроется в новой вкладке)инцидент, позже использованный Россией в качестве пропаганды, с наиболее вероятным объяснением того, что художник Telltale погуглил изображение для «убийства» и взял одно из первых найденных изображений.

Какое бы объяснение мы ни выбрали, это еще один тревожный пример того, как российско-украинский конфликт стал одной из первых настоящих войн в социальных сетях, и его влияние ощущается повсеместно. Иногда с играми возникают странности, например, клоны симов появляются в рекламном ролике. (Откроется в новой вкладке)но и прямо-таки трагичные, как, например, случай, когда российские силовики расстреляли отдельных лиц, но это были, скорее всего, сталкеры, а не террористы. (Откроется в новой вкладке). В самой России правительство страны в ужасе от краха внешних инвестиций в ее технологические отрасли, включая игровые, и приступает к реализации нескольких националистических схем, чтобы построить свою собственную с нуля: что происходит до сих пор, и вы ожидать. (Откроется в новой вкладке).