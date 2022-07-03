Почему Калининград, плацдарм России в Европе, может стать следующей горячей точкой в ​​ее войне с Украиной

Россия бурно отреагировала на запрет Литвы ввозить разрешенные на ее территорию и через Калининград товары. Но Литва заявляет, что поддерживает санкции ЕС, и европейский блок поддержал ее.
Теперь скандал грозит углубить раскол между Москвой и Европейским Союзом, который обнародовал несколько наборов санкций в отношении российских товаров.
Вот что вам нужно знать о Калининграде, его истории и значении для России.
Поскольку в конце февраля Россия вторглась в Украину, эксперты опасаются, что Калининград может стать очагом напряженности между Москвой и Европой.
Это западная часть России и единственная часть страны, окруженная странами ЕС; Литва стоит между ней и союзником России Беларусью, а Польша граничит с ней на юге.
В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг является беспрецедентным и что Россия считает его незаконным. «Конечно, это часть осады», — сказал он. Другие российские официальные лица пригрозили принять ответные меры.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил: «Россия обязательно ответит на такие враждебные действия. Меры разработаны во временном виде и будут приняты в дальнейшем. Их последствия будут иметь серьезные негативные последствия. о литовском народе», — сообщило российское государственное информационное агентство РИА Новости.
Как сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития, к товарам, запрещенным к ввозу на территорию России Европейским союзом, относятся строительная техника, станки и другое промышленное оборудование. Также включены некоторые предметы роскоши.
Литва не вводила «односторонних, индивидуальных или дополнительных» ограничений, говорится в заявлении министерства иностранных дел Литвы в понедельник.
Временный поверенный в делах Литвы в Москве был вызван в понедельник в МИД России и заявил, что Россия оставляет за собой право принять меры для защиты своих национальных интересов, если грузовое сообщение с Калининградской областью не будет полностью восстановлено.
Но Европейский союз, который обеспечивает соблюдение санкций против Литвы, блокируя транзит, поддержал свое государство-член.
В беседе с Reuters представитель правительства области Дмитрий Лисков был вынужден призвать жителей не паниковать при виде размолвки.
Что такое Калининград?
Калининград — российский эксклав между Польшей и Литвой. Он был захвачен советскими войсками у нацистской Германии в апреле 1945 года и позже стал частью советской территории в результате Потсдамского договора. Он был переименован в 1946 году из немецкого Кенигсберга.
Население составляет около миллиона человек, большинство из которых проживает в одноименной столице или недалеко от нее. Эксклав — один из самых благополучных регионов России с развитой промышленностью. Его порт, Балтийский, является самым западным портом на территории России и, что примечательно, не замерзает в течение всего года.
Улицы главного города застроены строгими бетонными советскими многоквартирными домами, а также прекрасными образцами старой немецкой архитектуры.
Но важность Калининграда во многом обусловлена его расположением на карте. Тонкая полоска земли к югу от Калининграда отделяет его от Беларуси и соединяет территорию Польши и Литвы. Известный как Сувалкский коридор или брешь, это единственная сухопутная связь между странами Балтии и остальной частью ЕС.
Калининград также является штабом Балтийского флота России. В понедельник РИА Новости сообщило, что «в маневрах было задействовано около 1000 военнослужащих и более 100 воинских частей и специальной техники артиллерийских и ракетных дивизий».
В 2002 году ЕС и Москва достигли соглашения о поездках между Россией и Калининградом перед вступлением Польши и Литвы в ЕС в 2004 году. Когда эти страны присоединились, эксклав был окружен с трех сторон территорией ЕС. Россия заявляет, что соглашение 2002 года теперь нарушено.
Ядерное существование?
Значение Калининграда для России еще больше возросло в связи с планируемой интеграцией Швеции и Финляндии в НАТО. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета национальной безопасности России, заявил в мае, что планы аннексии «не могут больше говорить о каком-либо неядерном статусе стран Балтии — баланс должен быть восстановлен».
Россия не признала наличие ядерного оружия в Калининграде, но в 2018 году консорциум американских ученых на основе анализа спутниковых снимков пришел к выводу, что Россия значительно модернизировала бункер для хранения ядерного оружия в этом районе.
После вторжения России в Украину Литва призвала НАТО увеличить численность войск на своей границе. В апреле президент Китанас Нуседа заявил, что батальон усиленного передового присутствия НАТО должен быть «как минимум» размером с бригаду, и призвал усилить линию Сувалки.
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