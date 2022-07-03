Почему Калининград, плацдарм России в Европе, может стать следующей горячей точкой в ​​ее войне с Украиной

Россия бурно отреагировала на запрет Литвы ввозить разрешенные на ее территорию и через Калининград товары. Но Литва заявляет, что поддерживает санкции ЕС, и европейский блок поддержал ее.

Теперь скандал грозит углубить раскол между Москвой и Европейским Союзом, который обнародовал несколько наборов санкций в отношении российских товаров.

Вот что вам нужно знать о Калининграде, его истории и значении для России.

Поскольку в конце февраля Россия вторглась в Украину, эксперты опасаются, что Калининград может стать очагом напряженности между Москвой и Европой.

Это западная часть России и единственная часть страны, окруженная странами ЕС; Литва стоит между ней и союзником России Беларусью, а Польша граничит с ней на юге.

В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг является беспрецедентным и что Россия считает его незаконным. «Конечно, это часть осады», — сказал он. Другие российские официальные лица пригрозили принять ответные меры.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил: «Россия обязательно ответит на такие враждебные действия. Меры разработаны во временном виде и будут приняты в дальнейшем. Их последствия будут иметь серьезные негативные последствия. о литовском народе», — сообщило российское государственное информационное агентство РИА Новости.

Как сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития, к товарам, запрещенным к ввозу на территорию России Европейским союзом, относятся строительная техника, станки и другое промышленное оборудование. Также включены некоторые предметы роскоши.

Литва не вводила «односторонних, индивидуальных или дополнительных» ограничений, говорится в заявлении министерства иностранных дел Литвы в понедельник.

Временный поверенный в делах Литвы в Москве был вызван в понедельник в МИД России и заявил, что Россия оставляет за собой право принять меры для защиты своих национальных интересов, если грузовое сообщение с Калининградской областью не будет полностью восстановлено.

Но Европейский союз, который обеспечивает соблюдение санкций против Литвы, блокируя транзит, поддержал свое государство-член.

В беседе с Reuters представитель правительства области Дмитрий Лисков был вынужден призвать жителей не паниковать при виде размолвки.

Разрешенные товары теперь должны идти морем. Литовский офицер Роландас Качинскас. сказал вторник «Перевозка пассажиров и товаров из стран, не входящих в ЕС, в Калининградскую область через литовскую границу продолжается беспрепятственно. [Lithuania] Он не накладывает односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транспорт и действует в полном соответствии с законодательством ЕС».

Что такое Калининград?

Калининград — российский эксклав между Польшей и Литвой. Он был захвачен советскими войсками у нацистской Германии в апреле 1945 года и позже стал частью советской территории в результате Потсдамского договора. Он был переименован в 1946 году из немецкого Кенигсберга.

На протяжении десятилетий это был сильно милитаризованный регион, закрытый для иностранцев. Но в последние годы Калининград стал растущим туристическим направлением, и здесь проходили матчи во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Население составляет около миллиона человек, большинство из которых проживает в одноименной столице или недалеко от нее. Эксклав — один из самых благополучных регионов России с развитой промышленностью. Его порт, Балтийский, является самым западным портом на территории России и, что примечательно, не замерзает в течение всего года.

Улицы главного города застроены строгими бетонными советскими многоквартирными домами, а также прекрасными образцами старой немецкой архитектуры.

Но важность Калининграда во многом обусловлена ​​его расположением на карте. Тонкая полоска земли к югу от Калининграда отделяет его от Беларуси и соединяет территорию Польши и Литвы. Известный как Сувалкский коридор или брешь, это единственная сухопутная связь между странами Балтии и остальной частью ЕС.

Калининград также является штабом Балтийского флота России. В понедельник РИА Новости сообщило, что «в маневрах было задействовано около 1000 военнослужащих и более 100 воинских частей и специальной техники артиллерийских и ракетных дивизий».

В 2002 году ЕС и Москва достигли соглашения о поездках между Россией и Калининградом перед вступлением Польши и Литвы в ЕС в 2004 году. Когда эти страны присоединились, эксклав был окружен с трех сторон территорией ЕС. Россия заявляет, что соглашение 2002 года теперь нарушено.

Ядерное существование?

Значение Калининграда для России еще больше возросло в связи с планируемой интеграцией Швеции и Финляндии в НАТО. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета национальной безопасности России, заявил в мае, что планы аннексии «не могут больше говорить о каком-либо неядерном статусе стран Балтии — баланс должен быть восстановлен».

Россия долгое время сдерживала присутствие стран НАТО вокруг Калининграда. «Они переместили инфраструктуру НАТО прямо к нашим границам», — сказал CNN министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2015 году после того, как появились сообщения о том, что Россия перебросила в регион ракеты «Искандер», способные нести ядерные боеголовки. «Это не территория США».

Россия не признала наличие ядерного оружия в Калининграде, но в 2018 году консорциум американских ученых на основе анализа спутниковых снимков пришел к выводу, что Россия значительно модернизировала бункер для хранения ядерного оружия в этом районе.

После вторжения России в Украину Литва призвала НАТО увеличить численность войск на своей границе. В апреле президент Китанас Нуседа заявил, что батальон усиленного передового присутствия НАТО должен быть «как минимум» размером с бригаду, и призвал усилить линию Сувалки.