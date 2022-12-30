Почему Кендрик Перкинс считает Маркуса Смарт одним из лучших чистых разыгрывающих в НБА

Маркус Смарт стал одним из лучших чистых разыгрывающих в НБА? появилось в оригинале NBC Спорт Бостон

Мы прошли долгий путь от того, чтобы задаваться вопросом, Маркус Смарт Это был правильный выбор для Бостон Селтикс на сторожевом пункте.

Смарт проводит свой второй полный сезон в качестве стартового разыгрывающего «Селтикс» после того, как шесть сезонов играл в основном в качестве атакующего защитника без мяча. Этот шаг пошел на пользу как «Селтикс», так и Смарту, которые стали элитными помощниками в нападении, продолжая при этом играть элитную защиту.

После того, как Смарт снова набил статистику в четверг вечером — 17 очков, девять передач, два перехвата и блок. В победе со счетом 116-110 над Лос-Анджелес Клипперс — Бывший аналитик «Селтика» и НБА Кендрик Перкинс потерял жесткий взгляд.

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«Маркус Смарт проявляет себя лучше всего, когда он суперзвезда в своей роли, и он не пытается сделать слишком много», — сказал Перкинс в программе «Celtics Postgame Live» на канале NBC Sports Boston. «Я сказал это около месяца назад: он стал одним из лучших разыгрывающих в лиге».

Заявление Перкинса, возможно, звучало глупо два года назад, но Смарт приводит серьезные доводы в свою пользу. Он занимает 10-е место в НБА по передачам за игру (7,4), несмотря на то, что занимает 134-е место по коэффициенту использования, что означает, что он является одним из самых эффективных распасовщиков в лиге. Он также более разумно выбирает свои броски в своей первой пасовой роли и собирается забить самый высокий процент бросков с игры в своей карьере (43,3 процента).

Добавьте к этому превосходство Смарта в обороне — у действующего защитника года было девять перехватов в последних четырех играх — и перед вами один из самых совершенных разыгрывающих в НБА.

Перкинс добавил о Смарте: «Только его терпение, его игровые способности, его физическая сила сегодня вечером в обороне, укрепление защиты, зарядка атак, блокирование бросков по корзине, попадание в линии паса, отклонения. Повсюду. .» .

История продолжается

«Я видел, как он разговаривает. Я видел, как он общается. Вот кто он такой. Это то, что нужно команде. Но Маркус Смарт сегодня вечером? Если он сможет продолжать играть свою роль.

Точка Перкинса — хорошая точка. У Смарта иногда возникают проблемы, когда он пытается сделать слишком много или форсировать наступательные броски, но в последнее время он стал намного лучше играть в свою игру. «Селтикс» полны атакующих талантов, поэтому Смарт может сосредоточиться на подготовке. Джейсон Татум И Джейлен Браун Вместо того, чтобы пытаться создать свое собственное преступление.

Вечер четверга стал последней демонстрацией того, на что способен Смарт, «настоящий разыгрывающий», и если прошлогодний выход в финал НБА является показателем, то «Селтикс», как правило, способны подняться еще выше со Смартом.