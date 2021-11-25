Почему Китай и Россия укрепляют связи? | политические новости

Через несколько недель после того, как военные корабли обошли главный остров Японии, китайские и российские войска направили бомбардировщики в зоны ПВО Японии и Южной Кореи.

Во вторник в Токио министр обороны Японии Киси Нобуо встретился с журналистами, чтобы выразить «серьезную озабоченность» совместным патрулированием на прошлой неделе, заявив, что действия Пекина и Москвы «ясно показывают, что ситуация с безопасностью вокруг Японии очень серьезно ухудшается».

Во время его выступления его китайские и российские коллеги провели виртуальные переговоры, на которых они назвали воздушные и военно-морские учения «крупными событиями» и подписали новое соглашение о дальнейшем углублении связей в сфере безопасности.

Дорожная карта, подписанная министром обороны России Сергеем Шойгу и его китайским коллегой Вай Фэнкэ, знаменовала конец августа, когда наблюдался беспрецедентный рост военного сотрудничества, включая крупномасштабные военные игры в китайской Нинся. Объявления о создании первых иностранных сил, которые присоединятся к регулярным китайским учениям, а также военных вертолетов, систем предупреждения о ракетном нападении и даже исследовательской станции на Луне.

«Это самые прочные, самые близкие и лучшие отношения между двумя странами, по крайней мере, с середины 1950-х годов. И это всегда возможно », — сказал Найджел Голд-Дэвис, старший член Международного института стратегических исследований (IISS) по России и Евразии.

Китайские морские пехотинцы принимают участие в Международных военных играх-2019 8 августа 2019 года на Кмелевском стрелковом поле на побережье Балтийского моря в Калининградской области России. [File: Vitaly Nevar/ Reuters]

Исторически китайско-российские отношения были отмечены взаимными предупреждениями о том, что приграничные конфликты в 1960-х годах поставили Пекин и Москву на грань ядерной войны, а Голд-Дэвис заявил, что текущие дела являются «исключительными». По его словам, отношения «росли самыми быстрыми темпами за последние 10 лет» и ускорились после введения западных санкций в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма.

Дипломатические и экономические отношения

Они сблизились не только в оборонной, но и в дипломатической и экономической сферах.

Во внешней политике Пекин и Москва разделяют схожие подходы к Ирану, Сирии и Венесуэле и недавно возобновили свои усилия по отмене санкций ООН в отношении Северной Кореи.

С 2013 года президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались 30 раз. Президента Китая Путина даже называют его «лучшим другом».

Президент России Владимир Путин участвует в видеоконференции с президентом Китая Си Цзиньпином 28 июня 2021 года в Кремле, Москва, Россия. [File: Alexei Nikolsky/Kremlin, Sputnik via Reuters]

Что касается Китая, Россия является крупнейшим поставщиком его оружия и вторым по величине источником импорта нефти. Что касается России, Китай является ее основным торговым партнером и основным источником инвестиций в ее энергетические проекты, включая завод «Ямал СПГ» за Полярным кругом и Сибирский газопровод «Сила Сибири», крупнейший газовый проект стоимостью 55 миллиардов долларов в истории России. .

Голд-Дэвис из IISS сказал, что главной движущей силой всего этого была враждебность Китая и России к либерально-демократическим ценностям.

«Обеими странами правят антидемократические режимы, которые разделяют сильную общую заинтересованность в противодействии влиянию либеральных западных ценностей в своих странах», — сказал он Al Jazeera. «Они должны сыграть важную роль в подрыве государств и союзов за пределами их собственных границ, которые воплощают либеральные ценности. Следовательно, их главный общественный интерес на практике состоит в единой идеологии — они стремятся подорвать демократический и либеральный Запад.

Самоисполняющееся пророчество?

В то время как рейтинги американской разведки перечислили Китай, Россию и их союзы как самые большие угрозы безопасности США и НАТО, западный оборонный альянс, сформированный как оплот против Советского Союза в 1949 году, углубление отношений действительно встревожило Запад. Расширяет свое внимание на противостояние обеим странам.

В интервью лондонской Financial Times в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не считает Китай и Россию двумя отдельными угрозами.

«Китай и Россия тесно сотрудничают», — сказал он. «Вся эта идея различать Китай, Россию, Азиатско-Тихоокеанский регион или Европу — это отличная среда безопасности, и мы должны решать все вместе».

Но некоторые говорят, что оценка слишком упрощена и приведет к «серьезным ошибкам».

«Нет никакого большого заговора против Запада», — заявил в прошлом месяце Бобо Ло, бывший австралийский дипломат и независимый аналитик по международным отношениям. «Это классические отношения большой державы, которые движимы общими интересами, а не общими ценностями», — сказал он в виртуальном выступлении, организованном американским центром исследований глобальной безопасности.

Поддерживая друг друга, Китай и Россия получают «значительные дивиденды», включая укрепление «легитимности и стабильности своих соответствующих режимов», — сказал Ло. Сотрудничество в сфере обороны позволяет Москве проецировать влияние России на мировую арену, а Пекин имеет доступ к передовым российским военным технологиям и оперативному опыту.

Эти отношения позволяют Москве «заполнить технический пробел, образовавшийся в результате вывода западных компаний из России» после санкций, введенных после аннексии Крыма. «Китайские инвестиции в технологии абсолютно необходимы для реализации российских проектов СПГ в Арктике», — сказал Ло.

Александр Капуев соглашается в Московском центре Карнеги.

По его словам, отношения между Россией и Китаем «обусловлены фундаментальными факторами, не зависящими от Запада», и в марте между двумя странами была общая граница протяженностью 4300 километров (2672 мили). Из-за пограничных конфликтов 1969 года «они знают, насколько опасно и дорого быть врагом», — сказал он.

Вот почему он сказал в Твиттере в прошлом месяце, что заявление НАТО о том, что Китай и Россия представляют собой вызов, «преувеличивает нынешнее состояние и нюансы китайско-российского сотрудничества».

Он сказал, что обе страны «религиозны в отношении своей стратегической автономии». Он добавил: «Объединив Китай и Россию, Запад столкнется с риском развития самоисполняющегося пророчества в качестве полусоюзного союза, которому будет противостоять единый набор инструментов. Двойной контроль приведет к дальнейшему углублению китайско-российского сотрудничества. США давление.»

НитьJensstoltenberg Интервью @FT Указывает на изменение НАТООтношение к оси Китай-Россия. По сравнению с многолетним невежеством этот вопрос можно только приветствовать. Тем не менее முடிவுகள் Результаты, основанные на ошибочном анализе, которые преувеличивают хорошие отношения, могут привести к серьезным ошибкам1 / pic.twitter.com/ZtFOd6z03f — Александр Габуев Сен Ханши (lexAlexGabuev) 18 октября 2021 г.

‘Лицемерный оккупант’

Для некоторых исходной точкой является американское давление.

«Китай и Россия видят в Соединенных Штатах лицемерного агрессора, который стремится уменьшить себя, чтобы сохранить господство», — сказал Эйнар Танген, политический аналитик из Пекина.

Действия США в этом отношении включают в себя клеймение двух стран как самых больших угроз национальной безопасности, введение санкций за предполагаемые нарушения прав человека, а также создание того, что Пекин и Москва считают антироссийско-китайскими альянсами.

Сюда входит «Квад», неформальная коалиция под руководством США, в которую входят Индия, Япония и Австралия. Группировка, которую Китай назвал «азиатским НАТО», возобновила военно-морские учения в прошлом году впервые за 13 лет. В этом году четыре флота расширили свою подготовку, проведя два этапа в Филиппинском море и Бенгальском заливе.

Кроме того, существует недавно созданный оборонительный альянс между Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, известный как AUKUS. Объявив в сентябре о трехстороннем соглашении, Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что Австралия приобретет атомные подводные лодки — шаг, который позволит австралийскому флоту патрулировать спорные воды Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива, говорят аналитики.

Китай осудил это как «очень безответственную» угрозу региональной стабильности, а Россия назвала это «серьезным вызовом международному режиму нераспространения».

«Эти [type of actions] Китай неизбежно поощряет более тесное сотрудничество с Россией, чтобы искать взаимные ответы на враждебные действия », — сказал Данил Босков, аналитик российского Совета по международным делам в Москве.

Эти ответы включают недавние китайско-российские совместные учения возле Японии и Южной Кореи, которые являются союзниками США.

По словам Боскова, обострение конкуренции может привести к возрождению жестких группировок, наблюдавшихся во время холодной войны, с сообществом под руководством США с одной стороны и Китаем, Россией и их союзниками с другой.

«Это создает геополитический тупик, в котором невозможно что-либо преодолеть», — сказал он.