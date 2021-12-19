Почему левые сейчас боятся конца демократии? | Виктор Дэвис Хэнсон

В чем причина недавних пессимистических оценок будущего демократии Хиллари Клинтон, Адама Шиффа, Брайана Уильямса и других элитных интеллектуалов, представителей СМИ и левых политиков? Одни предупреждают о его возможной эрозии в 2024 году. Другие предсказывают спад в демократии в начале 2022 года с пугающими сценариями «авторитаризма» и «переворотов» для Трампа.

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала поймите, что не стоит за этими суровыми ожиданиями.

Их не беспокоит, что два миллиона иностранцев за год врезаются в границы без вакцинации во время пандемии. Однако со стороны правительства кажется непослушным отменить свои иммиграционные законы.

Их не беспокоит, что около 800 000 иностранцев, некоторые из которых проживают нелегально, теперь проголосуют на выборах в Нью-Йорке.

Их не беспокоят официальные попытки разрушить Конституцию США путем отказа от 233-летней коллегии выборщиков или верховенства штатов в принятии законов о голосовании на национальных выборах.

Их не беспокоит то, что мы наблюдаем беспрецедентные усилия левых по отмене 180-летнего развала, 150-летнего Верховного суда, девяти человек и 60-летней традиции в 50 штатах по очевидным политическим мотивам. преимущество.

Их не беспокоит, что в этом году Сенат предстал перед судом над бывшим президентом и частным лицом без присутствия главного судьи, без специального прокурора или свидетелей и без официального отчета комиссии о президентских преступлениях и проступках.

Их не беспокоит то, что ФБР, Министерство юстиции, ЦРУ, Хиллари Клинтон и члены администрации Обамы систематически пытались использовать правительственные агентства США для саботажа президентской кампании, переходного периода и президентства с использованием иностранных граждан. , бывший шпион Кристофер Стил и клика дискредитированных российских источников.

Их не беспокоит, что Пентагон внезапно потерял поддержку большинства американского народа. Действующие и вышедшие в отставку старшие офицеры грубо нарушили порядок подчинения и Единый кодекс военной юстиции и без заявлений или доказательств объявили охоту на звание любого подозреваемого в «белой ярости» или «превосходстве белых».

Их не беспокоит, что в 2020 году 64 процента избирателей не проголосовали в день выборов.

Они также не обеспокоены тем, что в большинстве штатов снизился типичный показатель отклонения бюллетеней без бюллетеней в день выборов — даже с беспрецедентным 101 миллионом бюллетеней, брошенных по почте или досрочно.

И их, конечно, не беспокоит, что партизанские миллиардеры Кремниевой долины вложили более 400 миллионов долларов в отдельные районы колеблющихся государств, чтобы «помочь» государственным органам провести выборы.

Так что же стоит за этой новой истерией левых по поводу надвигающегося конца демократии?

Все очень просто. Левые рассчитывают потерять власть в следующие два года — из-за того, как они ее получили и использовали, а также из-за своих радикальных, нисходящих программ, не пользующихся поддержкой народа.

Взяв под свой контроль обе палаты Конгресса и президентство — с унизительными средствами массовой информации и поддержкой со стороны Уолл-стрит, Кремниевой долины, высшего образования, массовой культуры, развлечений и профессионального спорта — левым удалось всего за 11 месяцев изолировать большинство электората.

Нацию раздирали беспрецедентные преступления и отсутствие пограничного контроля. Либо левые окружные прокуроры не станут выдвигать обвинения против преступников. Выпущен из тюрьмы или и то, и другое.

Нелегальная иммиграция и инфляция растут. Умышленное сокращение добычи газа и нефти способствовало росту цен на топливо.

Все эти плохие новости связаны с бедствием в Афганистане, ухудшением межэтнических отношений и слабым президентом.

В опросах общественного мнения демократы отстают от республиканцев на 10 пунктов меньше, чем через год. Отрицательных сторон Джо Байдена от 50 до 57 процентов — в бывшем подводном районе Дональда Трампа.

Менее трети страны хочет, чтобы Байден баллотировался на второй срок. В нескольких прямых опросах Трамп побеждает Байдена.

Другими словами, левые элиты опасаются, что демократия будет работать слишком тяжело.

После розыгрыша российского сговора, двух процедур импичмента, рассказов о ноутбуке Хантера Байдена, театральной мелодрамы слушаний Кавано, Джусси Смоллетт Кон, нанесения увечий детям Ковингтона и пота суда над Риттенхаусом люди устали не только от истерии левых. но также и о том, как левые завоевывают власть и управляют ею.

Если бы Байден имел 70 процентов одобрения, а его политика — 60 процентов, нынешние пессимисты уверяли бы нас о «здоровье системы». Они боятся и злятся не потому, что демократия не работает, а потому, что она работает, несмотря на их средства массовой информации и политические усилия по ее дискредитации.

Когда партия захватывается экстремистами и использует практически любые средства, необходимые для получения власти и использования ее для продвижения программ, которые поддерживаются немногими американцами, обычные избиратели выражают свое неодобрение.

Эта реальность, кажется, пугает элиту. Затем он утверждает, что любая система, позволяющая людям голосовать против левых, вообще не является популярной силой.

Виктор Дэвис Хэнсон — писатель-классик и историк из Гуверовского института Стэнфордского университета и автор книги Basic Books «Вторая мировая война: как был решен и выигран первый мировой конфликт». Свяжитесь с ним по адресу [email protected]