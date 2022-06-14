Почему Литва разделена из-за войны России на Украине?

Военное вторжение России в Украину вызвало резкое осуждение со всей Европы.

Но не во всех направлениях.

Во многих соседних с Россией странах, особенно в тех, которые были частью Советского Союза, небольшое меньшинство преимущественно русскоязычных выступило в поддержку вторжения и защищало цели Путина.

Примером может служить маленькое прибалтийское государство Литва, граничащее с российским анклавом Калининград.

По данным Литовского исследовательского совета, до 15% населения Литвы говорят по-русски, и русские составляют вторую по величине национальную общину в Литве.

«Это безумие»

Саша Данилкова, 25 лет, родилась и выросла в Литве, говорит только по-русски.

Хотя Данилкова называет себя литовкой, половина ее семьи русскоязычна и имеет русско-украинское происхождение.

«Я категорически против войны, — сказала она. — Это безумие». Путин и люди вокруг него сошли с ума».

Однако взгляд Данилковой на войну резко отличается от взглядов ее родителей и расширенной семьи, особенно ее старших членов.

«Они говорят, что да, это печально, что люди умирают», — сказала она. Но некоторые в моей семье считают, что война была необходима и что Путин прав.

Что она нашла «самым странным», так это то, что эту поддержку громко заявляла украинская сторона ее семьи, у которой есть родственники в стране.

Хотя взгляды русскоязычного меньшинства Литвы на войну не изучались, на это указывают другие опросы.

В исследовании европейских ценностей, проведенном в Литве, 54% тех, чей родной язык был русским, согласились с выдвинутым Москвой заявлением о том, что политика России является надлежащим ответом на действия США и НАТО, направленные против нее.

Еще 48% заявили, что считают, что Крым, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году, на законных основаниях принадлежит России.

«Ситуация далека от оптимизма».

Данилкова утверждала, что симпатии ее семьи к Путину объясняются возрастом.

«Старшие поколения литовцев ближе к русским людям», — сказала она. «Они потребляют только российские новости и в основном разговаривают с другими носителями русского языка.

«Других точек зрения они не слышат», — добавила Данилкова.

Независимо от источника, мнение русскоязычных жителей Литвы влияет на общество.

Они создают «внутреннюю напряженность», говорит доктор Маргарита Чичилгетти, директор отдела международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Она сказала, что многие в русскоязычном сообществе обеспокоены инициативами правительства по переименованию литовского Русского драматического театра в Вильнюсе из-за войны на Украине, а также демонтажом советских памятников.

По словам Шешелгите, литовцы все чаще относятся к русскоязычным с подозрением.

«Существуют некоторые преобладающие стереотипы, вызывающие недоверие», — сказала она, сославшись на то, как скептически и враждебно восприняли намерения русскоязычных вступить в литовскую армию в публичных дебатах.

«Раньше проблем не было»

Однако влияние России заключается не только в возрасте.

По словам Шишильети, поддержка России и Путина в русскоязычных литовских школах «очень высока».

Она отметила, что многие учителя в школах были русскими, а использование русского языка «помогает сформировать их личность».

«Школы — это места, где российская пропаганда и дезинформация продолжают достигать более молодого сегмента общества», — сказал Шешилжети.

«Это вызов, о котором мы должны думать».

В настоящее время в Литве насчитывается 48 русских школ, в которых ежегодно обучается около 14 000 учеников.

Стремясь ограничить влияние России, Литва в 2022 году запретила российские и белорусские телеканалы, а также запретила несколько российских новостных интернет-изданий.

Однако Шишилжити сказал, что ситуация в Литве «не такая плохая, как в других странах Балтии», где проживает большое русскоязычное меньшинство.

Одна из причин, по ее словам, заключается в том, что русскоязычные жители Литвы хорошо интегрированы.

«Они проходят государственную службу, учатся в одном университете, ходят в одни и те же рестораны, в одни и те же бары… Этого нет в других странах Балтии, где больше апартеида», — сказала она.

Русскоязычные в Латвии и Эстонии, где они составляют около 25 процентов населения, уже давно сталкиваются с политическими и социальными трудностями с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году.

Многие из них еще не получили гражданства, а это означает, что они не могут голосовать или занимать должности на национальном уровне или в Европейском парламенте.

«Война не допускает серой зоны»

Шишилгети сказал, что положение русскоязычного литовского меньшинства «улучшается» по мере смены поколений, несмотря на проблемы, связанные с войной.

Литва является одним из самых активных и громких сторонников Украины.

По данным опроса Балтийской службы новостей, около 50% литовцев пожертвовали деньги или нашли другие способы помочь Украине.

Эта общая атмосфера, по словам Шишильето, заставляла русскоязычных литовцев не соглашаться с войной.

«На войне, — сказала она, — серой зоне нет места. Она либо белая, либо черная, и вы должны принять одну из сторон».

Эти усилия также подкреплялись эффективным посланием правительства, которое удерживало русскоязычных в Литве от конфликта за пределами их границ.

«Что нам удалось сделать, так это послать сигнал о том, что российская система является причиной войны и что русскоязычные в безопасности», — сказала она. «Это не охота на ведьм.

«Мы должны оставаться едиными», — добавила она.