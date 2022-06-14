Почему Литва разделена из-за войны России на Украине?

Военное вторжение России в Украину вызвало резкое осуждение со всей Европы.
Но не во всех направлениях.
Во многих соседних с Россией странах, особенно в тех, которые были частью Советского Союза, небольшое меньшинство преимущественно русскоязычных выступило в поддержку вторжения и защищало цели Путина.
Примером может служить маленькое прибалтийское государство Литва, граничащее с российским анклавом Калининград.
По данным Литовского исследовательского совета, до 15% населения Литвы говорят по-русски, и русские составляют вторую по величине национальную общину в Литве.
«Это безумие»
Саша Данилкова, 25 лет, родилась и выросла в Литве, говорит только по-русски.
Хотя Данилкова называет себя литовкой, половина ее семьи русскоязычна и имеет русско-украинское происхождение.
«Я категорически против войны, — сказала она. — Это безумие». Путин и люди вокруг него сошли с ума».
Однако взгляд Данилковой на войну резко отличается от взглядов ее родителей и расширенной семьи, особенно ее старших членов.
«Они говорят, что да, это печально, что люди умирают», — сказала она. Но некоторые в моей семье считают, что война была необходима и что Путин прав.
Что она нашла «самым странным», так это то, что эту поддержку громко заявляла украинская сторона ее семьи, у которой есть родственники в стране.
Хотя взгляды русскоязычного меньшинства Литвы на войну не изучались, на это указывают другие опросы.
В исследовании европейских ценностей, проведенном в Литве, 54% тех, чей родной язык был русским, согласились с выдвинутым Москвой заявлением о том, что политика России является надлежащим ответом на действия США и НАТО, направленные против нее.
Еще 48% заявили, что считают, что Крым, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году, на законных основаниях принадлежит России.
«Ситуация далека от оптимизма».
Данилкова утверждала, что симпатии ее семьи к Путину объясняются возрастом.
«Старшие поколения литовцев ближе к русским людям», — сказала она. «Они потребляют только российские новости и в основном разговаривают с другими носителями русского языка.
«Других точек зрения они не слышат», — добавила Данилкова.
Независимо от источника, мнение русскоязычных жителей Литвы влияет на общество.
Они создают «внутреннюю напряженность», говорит доктор Маргарита Чичилгетти, директор отдела международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.
Она сказала, что многие в русскоязычном сообществе обеспокоены инициативами правительства по переименованию литовского Русского драматического театра в Вильнюсе из-за войны на Украине, а также демонтажом советских памятников.
По словам Шешелгите, литовцы все чаще относятся к русскоязычным с подозрением.
«Существуют некоторые преобладающие стереотипы, вызывающие недоверие», — сказала она, сославшись на то, как скептически и враждебно восприняли намерения русскоязычных вступить в литовскую армию в публичных дебатах.
«Раньше проблем не было»
Однако влияние России заключается не только в возрасте.
По словам Шишильети, поддержка России и Путина в русскоязычных литовских школах «очень высока».
Она отметила, что многие учителя в школах были русскими, а использование русского языка «помогает сформировать их личность».
«Школы — это места, где российская пропаганда и дезинформация продолжают достигать более молодого сегмента общества», — сказал Шешилжети.
«Это вызов, о котором мы должны думать».
В настоящее время в Литве насчитывается 48 русских школ, в которых ежегодно обучается около 14 000 учеников.
Стремясь ограничить влияние России, Литва в 2022 году запретила российские и белорусские телеканалы, а также запретила несколько российских новостных интернет-изданий.
Однако Шишилжити сказал, что ситуация в Литве «не такая плохая, как в других странах Балтии», где проживает большое русскоязычное меньшинство.
Одна из причин, по ее словам, заключается в том, что русскоязычные жители Литвы хорошо интегрированы.
«Они проходят государственную службу, учатся в одном университете, ходят в одни и те же рестораны, в одни и те же бары… Этого нет в других странах Балтии, где больше апартеида», — сказала она.
Русскоязычные в Латвии и Эстонии, где они составляют около 25 процентов населения, уже давно сталкиваются с политическими и социальными трудностями с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году.
Многие из них еще не получили гражданства, а это означает, что они не могут голосовать или занимать должности на национальном уровне или в Европейском парламенте.
«Война не допускает серой зоны»
Шишилгети сказал, что положение русскоязычного литовского меньшинства «улучшается» по мере смены поколений, несмотря на проблемы, связанные с войной.
Литва является одним из самых активных и громких сторонников Украины.
По данным опроса Балтийской службы новостей, около 50% литовцев пожертвовали деньги или нашли другие способы помочь Украине.
Эта общая атмосфера, по словам Шишильето, заставляла русскоязычных литовцев не соглашаться с войной.
«На войне, — сказала она, — серой зоне нет места. Она либо белая, либо черная, и вы должны принять одну из сторон».
Эти усилия также подкреплялись эффективным посланием правительства, которое удерживало русскоязычных в Литве от конфликта за пределами их границ.
«Что нам удалось сделать, так это послать сигнал о том, что российская система является причиной войны и что русскоязычные в безопасности», — сказала она. «Это не охота на ведьм.
«Мы должны оставаться едиными», — добавила она.
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