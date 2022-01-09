Почему менеджер любит катастрофы?

Роланд Эммерих произносит речь на 15-м Цюрихском кинофестивале 29 сентября 2019 года в Цюрихе, Швейцария. Фото : Андреас Ренц ( Гетти Изображений )

Земля не может иметь большую скидку, чем выход Роланд Эммерих. Похоже, мужчина решил уничтожить планету, или по крайней мере Смотри, как его уничтожают. А может он просто хочет увидеть почти человеческую цивилизацию полностью стерто. В любом случае, он поместил на экран больше кадров опустошенной Земли, чем кто-либо другой. Он бесспорный мастер кинематографических катастроф, с Майкл Бэй На далеком втором месте.

Получив свой первый большой успех в 1994 г. звездные врата, у Эммериха были инопланетяне, которые разрушили 72 крупнейших города на Земле в День независимостиИ Он убил три миллиарда человек. Он был более консервативен в своей ужасной книге 1998 года. Годзилла Фильм, в котором Король монстров уничтожил лишь часть Нью-Йорка, а затем последовало такое же целомудренное патриот. Но затем он вызвал супербури, опустошившие поверхность планеты, прежде чем погрузить ее в новый ледниковый период в 2004 году. послезавтра, разрушил то, что могло быть первым городом человечества в 10000 г. до н.э., то потомство рода человеческого к 900 000 человек После ремонта земли насильственно 2012. После нескольких относительно менее разрушительных фильмов ID4 Инопланетяне снова атаковали назад, самый разрушительный Евразия и восточное побережье Северной Америки. В следующем месяце Эммерих снова ожесточит планету луна падает.

но почему? в соответствии с ВикипедияОбвиняемый в том, что он часто обращается к городским сценам эпических бедствий, Эммерих говорит, что это оправданный способ привлечь внимание к глобальному потеплению и отсутствию правительственного плана подготовки к сценарию конца света в таких случаях. послезавтра И 2012, прямо.” Это благородная идея, но никакое объяснение не оправдывает порнографическое уничтожение День независимости фильмы и луна падает.

Возможно, самый простой ответ заключается в том, что бизнес по уничтожению порнографии очень прибыльный. Хотя фильмы снимаются постоянно Критики и поклонники в основном ненавидят, эти зрители все еще смотрят его. День Независимости: Назад собрал 390 миллионов долларов на международном рынке, в то время как Годзилла заработок 380 миллионов долларов, послезавтра 550 миллионов долларов и 2012 Он собрал почти 800 миллионов долларов, но ни один из этих четырех фильмов не получил рейтинг критиков или зрителей выше 50 процентов. гнилые помидоры. На самом деле фильмы Эммериха имели ошеломляющий успех. 4 доллара миллиард долларов всего.

В то время как зрители могут покупать билеты, мастерство и забота, с которыми Эммерих убивает землю в нескольких фильмах, противоречит его очевидной страсти к ней. Посмотрите этот короткий клип о попытке Джона Кьюсака избежать разрушения Лос-Анджелеса в 2012:

Посмотрите, сколько уникальных вещей снесено, сколько уникальных способов. Сколько необоснованно близких заходов в казачьем лимузине и казачьем самолете на, вокруг и сквозь вещи, как они распутываются. как полностью Лос-Анджелес был стерт с лица земли, а масштабы, креативность и всеохватность катастрофы были показаны на экране. Это симфония разрушения, в которую играют разрушенные здания, взрывы дорог, рушащиеся мосты и обломки. все то, что появляется на экране, рушится, разбивается или взрывается, в отличие от лимузина. Конечно, Майкл Бэй любит свои взрывы, но он никогда не смог бы сделать что-то подобное, да и не обязательно хотел бы. С другой стороны, Роланд Эммерих с безграничным энтузиазмом видит планету, а ее обитатели страдают — и, судя по его перформансам, падение луны Возможно, это самый разрушительный фильм режиссера.

Цитируя Альфреда Пенниворта в Темный рыцарьНекоторые парни просто хотят посмотреть, как мир горит. И в случае с Роландом Эммерихом, он хочет, чтобы вы тоже смотрели, как он горит.

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