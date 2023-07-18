Почему Москву обвиняют в том, что она использует голод как «шантаж»?

Президент России Владимир Путин вышел из зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин вышел из зерновой сделки.

Россия Он только что вышел из глобальной зерновой сделки, позволившей экспорту выйти из УкраинаПо ходу осудили как форму «вымогательства».

Черноморская зерновая инициатива Срок его действия истек в понедельник, и теперь его не продлят еще на год, поскольку Москва заявляет, что ее условия сделки не выполнены.

Это решение ставит под угрозу продовольственное снабжение миллионов людей во всем мире. Вот что вам нужно знать.

Что такое Черноморская зерновая инициатива?

Эмбарго России после военного вторжения означало, что украинские фермеры изо всех сил пытались продать свой экспорт, а нетто-импортеры, такие как Египет и Ливия, столкнулись с истощением мировых поставщиков продовольствия. Кризис стоимости жизни Становилось все хуже.

Украина считается одна из самых больших житниц в мире, Производство достаточного количества продовольствия для 400 миллионов человек в мирное время с ежемесячным экспортом около пяти миллионов тонн зерновых и масличных культур.

Но после русского вторжения миллионы тонн зерна остались на складах и в других местах были в дефиците.

Так что инициатива была огромным достижением. Соглашение, заключенное прошлым летом при посредничестве ООН и Турции, означало, что Россия позволит Украине в течение года экспортировать зерно и семена масличных культур через Черное море.

Также был создан совместный координационный центр для проверки судов и контроля за их движением.

Мир вздохнул с облегчением, когда Россия согласилась на сделку. К октябрю прошлого года Украина успела отправить 4,2 млн тонн зерновых и масличных культур. За год, прошедший с момента первого заключения сделки, компания экспортировала в общей сложности 33 миллиона метрических тонн.

Итак, почему сделка была отменена?

Россия вышла из сделки.

Москва утверждала, что ее часть сделки была проигнорирована, поскольку Запад Штрафы Он по-прежнему нацелен на российских граждан и государственный Ziraat Bank, который препятствует экспорту российского экспорта.

Россия также заявила о необходимости повторного включения в международную платежную систему SWIFT и отклонила предложение о создании в банке нового подразделения для проведения операций, связанных с торговлей зерном.

История продолжается

Выступая в понедельник, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: «Сегодняшнее решение Российской Федерации нанесет удар по нуждающимся во всем мире».

Это как-то связано с повреждением Крымского моста?

Хотя это решение было принято всего через несколько часов после того, как Россия обвинила Украину в повреждении моста между ними. Присоединенный Крым А материковая часть России, Москва, утверждает, что эти два события никак не связаны.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что сделка «застопорилась» до тех пор, пока ее требования не будут выполнены, включая гарантии того, что Запад будет содействовать экспорту зерна и удобрений.

«Как только российская часть будет реализована, российская сторона немедленно вернется к реализации соглашения», — сказал он.

Соглашение уже пострадало еще до того, как Россия официально вышла из него, поскольку в мае экспорт зерна упал всего до 1,3 миллиона метрических тонн.

Однако в понедельник МИД России выступил с заявлением, в котором обвинил «непрекращающиеся украинские провокации и нападения на гражданское население и военные объекты России» в Черноморском регионе за ее выход из соглашения.

В нем утверждалось, что Организация Объединенных Наций и союзники Украины также не разрешили проблемы России и что западные санкции по-прежнему ограничивают продажу ее товаров.

Россия и Украина уже несколько месяцев спорят о том, кто больше всего поможет в борьбе с голодом в мире.

Президент России Владимир Путин Ранее утверждалось, что только 3% украинского экспорта предназначалось для бедных стран. Номера ООН не выдерживают критики.

Что это значит для Украины?

украинский президент Владимир Зеленский Он сказал, что Россия нарушила соглашение с ООН и Турцией, а не с Украиной.

Он также призвал к продолжению сделки, только в новой форме, заявив: «Даже без Российской Федерации нужно сделать все, чтобы мы могли пользоваться этим черноморским коридором».

Украина может транспортировать экспорт по суше, но по морю быстрее, и теперь она планирует использовать маршрут для перевозки зерна через европейский Дунай.

Украина готовилась к этому, месяцами подозревая российский уход.

Однако на украинских аграриев будет оказываться дополнительное давление, так как дополнительная логистика увеличит затраты.

Что это означает для глобального предложения продовольствия?

Остальной мир опасается, что это может привести к дальнейшим сбоям.

«Россия использует голод как инструмент для шантажа мира», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как заявила DW министр иностранных дел Германии Анналина Бербок, зерновая сделка «шокировала» все страны и каждого делегата ООН.

Другие страны за пределами Европы призвали Путина восстановить сделку.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поговорит об этом с Путиным.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе направил Путину предложения «устранить препятствия, влияющие на транзакции», но с тех пор представитель ООН заявил, что никаких переговоров между ними не планируется.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что это окажет «глубокий сдерживающий эффект» на экспорт продуктов питания из страны, а также на «безопасность, надежность и предсказуемость», которые он обеспечивает коммерческим грузоотправителям.

«Очень сложно восполнить то, что было утрачено сейчас в результате использования Россией продуктов питания в качестве оружия».

Связанный…