Почему мы не получили «Новый Человек-паук 3» Эндрю Гарфилда и спин-оффы

Необычный Человек-Паук 2

Причины, по которым мы этого не поняли Новый Человек-Паук 3 Много, но, пожалуй, главным фактором, как всегда кажется в Голливуде, были деньги.

Спустя пять лет после окончания эпохи Тоби Магуайра / Сэма Рэйми человек-паук Фильмы, кульминацией которых стал 2007 год. человек-паук 3 Достижение 895 миллионов долларов по всему миру, 2012 г. Невероятный человек-паук Представленный Гарфилдом в роли Питера Паркера, он снова пересказывает историю происхождения и сумел передать очень респектабельную историю. 758 миллионов долларов По кассовым сборам — не так много, как фильмы Магуайра, но все равно прибыльно и рассматривается как победа, учитывая, что это была полная перезагрузка франшизы.

Новый Человек-Паук 2 Это должно было развиваться на основе этого, с Гарфилдом, основанным на этой роли, и списком новых злодеев, призванных начать создание того, что Sony Pictures (тогда, как и сейчас, правообладатели Человека-паука и связанных с ним персонажей) надеялись стать пауком — кинематографический мир — Даже если он основан на одном супергерое (Spidey) и целой кучке суперзлодеев.

Но Новый Человек-Паук 2 Он стал жертвой этого алчного типа голливудского мышления, который предпочитает, чтобы общие вселенные появлялись немедленно, а не позволяли им медленно укореняться и расти. это причина Новый Человек-Паук 2 Полный злодеев (Электро, Новый Гоблин, Носорог), запутанных в сюжетных линиях, и то, как ему все еще удается найти место, чтобы скрыть один из самых знаковых моментов в истории комиксов (смерть Гвен Стейси, которую здесь играет Эмма Стоун ) в одном фильме. Он также намеренно ввел персонажей и сюжетные тона, чтобы они оставались висящими в качестве дополнительной приманки. Впоследствии фильм был назван беспорядком большинством критиков и даже некоторыми представителями публики. Он получил самый низкий уровень в серии гнилые помидоры календарь (52 процента) и наименьшие кассовые сборы (709 миллионов долларов).

Теперь давайте проясним: 709 миллионов долларов — это не мелочь, и фильм по-прежнему приносит прибыль. Но в Северной Америке он едва превысил 200 миллионов долларов — большой мигающий красный предупреждающий знак для фильма и франшизы такого размера. К тому же кассовые сборы сериала пошли не в том направлении. Человек-паук попал в беду. До такого поворота событий студия предполагала, что успех уже есть, и Sony тоже. объявить Новый Человек-Паук 3 Он будет выпущен 10 июня 2016 г. Новый Человек-Паук 4 Он состоится 4 мая 2018 года.

Какой должна была быть «Новый Человек-паук 3» и «Злая шестерка»?

В конце Новый Человек-Паук 2, подавленный Питер Паркер, отчаявшийся из-за смерти Гвен Стейси от рук Гарри Осборна / Нью Джоплина (Дэйн ДеХаан), перестает быть Человеком-пауком. Тем временем Гарри, скрываясь в тюрьме, строит планы создать новую команду злодеев, начиная с русского гангстера Алексея Сицевича (Пол Джаматти).