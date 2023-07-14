Почему НАТО расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Сейчас, когда НАТО так сосредоточено на Украине, ее интерес к региону на полпути к миру вызывает некоторые вопросы. Почему эти четыре лидера стали постоянными фигурами на саммитах европейских и североамериканских стран?

Во-первых, эти страны были одними из самых видных членов международной коалиции. Поддержите Украину И наказать Россию. Так что их присутствие на конференции по безопасности, где будет обсуждаться Украина, имеет смысл.

Что еще более важно, Индо-Тихоокеанский регион занимал видное место в регионе НАТО. Стратегическая концепция на 2022 годосновной документ, определяющий ценности, цель и роль альянса.

Впервые за последний год в документе амбиции и политика Китая названы серьезным вызовом безопасности, интересам и ценностям НАТО. Он также особо остановился на растущем сотрудничестве между Китай и Россиякоторые НАТО считает угрозой международному порядку, основанному на правилах.

Таким образом, в Стратегической концепции Индо-Тихоокеанский регион назван «важным для НАТО, учитывая, что события в этом регионе могут напрямую повлиять на евроатлантическую безопасность».

Это дает понять, что НАТО должна укреплять свои существующие партнерские отношения в регионе и развивать новые.