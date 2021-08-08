Почему на Олимпийских играх 2021 года в Токио Россия называется ОКР?

РоссияРоссийская Федерация – это официальное название самой большой страны в мире, которая занимает 4-е место в Рио-де-Жанейро в 2016 году, завоевав 56 медалей. Но в Олимпийские игры 2021 года в ТокиоСтрана не может использовать свое имя, флаг или гимн. Вместо этого страна будет соревноваться под названием «ROC», что является аббревиатурой. Олимпийский комитет России. С тех пор России разрешили играть Арбитражным судом (CAS). Его обвинили в проведении поддерживаемой правительством допинг-программы..

Какие символы, цвета, названия и гимны они могут использовать?

В 2020 году КАС разрешил России из-за многочисленных нарушений допинга, запретив все крупные спортивные мероприятия на два года (сокращение по сравнению с четырехлетним запретом, установленным в 2019 году Всемирным антидопинговым агентством). Российские спортсмены допущены к соревнованиям В международных соревнованиях, но Они должны делать это под нейтральным флагом.

Согласно постановлению, Россия будет называться Китайской республикой на Олимпийских играх 2021 года в Токио и Зимних играх 2022 года в Пекине. Что касается флага, страна использует символ ОКР цвета олимпийского огня на белых, синих и красных линиях национального флага над пятью олимпийскими кольцами.

Презентация формы олимпийской сборной России, разработанной для национальных спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио в этом году

Евгения новогенина (REUTERS)

Когда российский спортсмен выходит на пьедестал, выиграв золотую медаль, Гимн России играть не будет. Вместо этого музыка композитора Петра Чайковского, особенно The Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Будем играть на медальных церемониях. После объявления об использовании указанной музыки в апреле 2021 года президент Олимпийского комитета России Станислав Бостанаков заявил в заявлении: «На сегодняшний день наша олимпийская сборная имеет все элементы своей идентичности. У нас есть флаг с Олимпийский комитет России Цвета нашего триколора, нашего официального оборудования, легко узнаваемы. Без надписей, нашим соотечественникам и болельщикам из других стран. Теперь у нас есть музыкальный инструмент. “

Что касается формы, которую носят спортсмены, то российский флаг не разрешен, но цвета флага разрешены.