Почему на Олимпийских играх 2021 года в Токио Россия называется ОКР?

РоссияРоссийская Федерация – это официальное название самой большой страны в мире, которая занимает 4-е место в Рио-де-Жанейро в 2016 году, завоевав 56 медалей. Но в Олимпийские игры 2021 года в ТокиоСтрана не может использовать свое имя, флаг или гимн. Вместо этого страна будет соревноваться под названием «ROC», что является аббревиатурой. Олимпийский комитет России. С тех пор России разрешили играть Арбитражным судом (CAS). Его обвинили в проведении поддерживаемой правительством допинг-программы..
Какие символы, цвета, названия и гимны они могут использовать?
В 2020 году КАС разрешил России из-за многочисленных нарушений допинга, запретив все крупные спортивные мероприятия на два года (сокращение по сравнению с четырехлетним запретом, установленным в 2019 году Всемирным антидопинговым агентством). Российские спортсмены допущены к соревнованиям В международных соревнованиях, но Они должны делать это под нейтральным флагом.
Согласно постановлению, Россия будет называться Китайской республикой на Олимпийских играх 2021 года в Токио и Зимних играх 2022 года в Пекине. Что касается флага, страна использует символ ОКР цвета олимпийского огня на белых, синих и красных линиях национального флага над пятью олимпийскими кольцами.
Когда российский спортсмен выходит на пьедестал, выиграв золотую медаль, Гимн России играть не будет. Вместо этого музыка композитора Петра Чайковского, особенно The Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Будем играть на медальных церемониях. После объявления об использовании указанной музыки в апреле 2021 года президент Олимпийского комитета России Станислав Бостанаков заявил в заявлении: «На сегодняшний день наша олимпийская сборная имеет все элементы своей идентичности. У нас есть флаг с Олимпийский комитет России Цвета нашего триколора, нашего официального оборудования, легко узнаваемы. Без надписей, нашим соотечественникам и болельщикам из других стран. Теперь у нас есть музыкальный инструмент. “
Что касается формы, которую носят спортсмены, то российский флаг не разрешен, но цвета флага разрешены.