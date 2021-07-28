Почему на Олимпийских играх 2021 года в Токио Россия называется ОКР?

Россия, Или Российская Федерация, официальное название крупнейшей страны мира, занявшая 4-е место в Рио-де-Жанейро 2016 после завоевания 56 медалей. Но Олимпийские игры 2021 года в Токио, Страна не может использовать свое имя, флаг или гимн. Вместо этого страна будет соревноваться под названием «ROC», что является аббревиатурой. Олимпийская сборная России. Это потому, что Россия получила разрешение Спортивного арбитражного суда (CAS). Его обвинили в проведении спонсируемой правительством допинг-программы..

Какие символы, цвета, названия и гимны они могут использовать?

В 2020 году CAS разрешил России из-за многочисленных нарушений допинга, включая двухлетний запрет на все крупные спортивные мероприятия (сокращение по сравнению с четырехлетним запретом, установленным Всемирным антидопинговым агентством в 2019 году). Российские спортсмены допущены к соревнованиям В международных соревнованиях, но Они должны делать это под нейтральным флагом.

Согласно постановлению, Россия будет называться Китайской республикой на Олимпийских играх 2021 года в Токио и Зимних играх 2022 года в Пекине. Что касается флага, то страна будет использовать эмблему ОКР с цветами олимпийского огня на белых, синих и красных линиях национального флага над пятью олимпийскими кольцами.

Презентация формы олимпийской сборной России, разработанной для национальных спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио в этом году

Евгения новогенина (REUTERS)

Когда российский спортсмен выходит на пьедестал, выиграв золотую медаль, Гимн России играть не будет. Вместо этого музыка композитора Петра Чайковского, в частности Концерт для фортепиано с оркестром № 1, Играя в медальных церемониях. После объявления в апреле 2021 года об использовании данной музыки председатель Олимпийского комитета России Станислав Бостников заявил в своем заявлении: «На сегодняшний день наша олимпийская сборная имеет все элементы своей идентичности. Цвета нашего триколора, нашего официального оборудования, легко узнаваемы. И нашим товарищам, и болельщикам из других стран, без надписей. Теперь у нас есть музыкальный инструмент. “

Что касается формы, которую носят спортсмены, то российский флаг не разрешен, но цвета флага разрешены.