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По мере развития мирных переговоров между Россией и Украиной одна из возможностей состоит в том, что Украина станет нейтральной страной.

Переговоры проходят на этой неделе в Стамбуле, Турция. Очевидный первоначальный тупик между двумя сторонами. Говорят, что нейтралитет Украины обсуждается. Но нейтральная Украина не обязательно гарантирует мир в регионе и, по сути, может только усилить напряженность в будущем, говорит он. крест майяБрок, профессор политологии и международных отношений Северо-восточного университета.

«Нейтралитет означает, что Украина фактически потеряет способность проводить внешнюю политику любого значения или значимости», — говорит Кросс. Это означает, что Украина не сможет вступить в НАТО или какие-либо другие политические союзы или разместить у себя иностранные военные базы. Это может даже означать разоружение».

В результате, говорит Кросс, Украине потребуются гарантии безопасности от других стран, поскольку нейтралитет фактически означал бы отказ от способности обеспечивать свою национальную безопасность; Но детали этого соглашения, с точки зрения его правительства и его отношений с другими странами, зависят от текущих переговоров.

Нейтралитет признается и регулируется два договора Принят на Второй Гаагской мирной конференции в Нидерландах в 1907 году. «Закон о нейтралитете» как бы применяется только в условиях международного вооруженного конфликта. По договорам нейтральные страны обязуются не вмешиваться в споры с участием воюющих наций.

Но это «не обязательно гарантирует мир», говорит Кросс, из-за сложного переплетения других государств, выступающих гарантами безопасности, которое получится, если неприсоединившаяся Украина столкнется с агрессией со стороны одного из своих соседей — России. Например, если страна НАТО станет гарантом безопасности, российская агрессия против Украины может вынудить весь НАТО начать войну с Россией, считает Крез.

После распада Советского Союза Украина объявить «Ее намерение состоит в том, чтобы стать постоянно нейтральной страной, не участвующей в военных блоках и придерживающейся… принципов свободы от ядерного оружия». Бывшая советская нация сдаться Он был переведен в неприсоединившееся государство в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Украина также объявила о своем намерении добиваться членства в НАТО в этот период.

Но теперь, когда война продолжается более месяца, стремление Украины к нейтралитету как способу прекращения конфликта стало формой капитуляции, говорит Кросс.





«Я чувствую, что мне нужно сдаться и просто пинать всех на дороге», — говорит Кросс. «В некотором смысле нейтралитет кажется очень безобидным, но он несет в себе потенциал для конфликта в будущем, потому что в какой-то момент должны быть какие-то формальные гарантии безопасности».

Украинское сопротивление оставалось непоколебимым и даже усилилось в последние дни, чтобы отразить вторгшиеся российские войска и вытеснить их из украинской столицы Киева. И хотя все еще поступали сообщения о продолжающейся российской агрессии в других украинских городах, представители Кремля заявили во вторник, что так и будет. значительно сократить Боевые действия под Черниговом и Киевом.

Это было так Сообщено В четверг, по его словам, российские войска на самом деле не отступали, а просто перегруппировывались за пределами Киева.

«По данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, а перемещаются», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал во время пресс-конференции Об этом в четверг сообщает New York Times. «Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса».

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