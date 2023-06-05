Почему некоторые американские баскетболистки в этом сезоне выступали в России

Одним февральским утром Эшли Беверли Келли зашла в столовую своего отеля, пытаясь справиться с утренней суетой. Она села за столик, потом позвала мужа. Она сказала ему: «В армии есть люди, которые завтракают (здесь)».

— Ну, почему ты один? Спросил.

Американская баскетболистка Беверли Келли была здесь одна, поскольку она была единственным членом своей профессиональной команды в столовой отеля на юго-западе России. Вокруг нее было 50 человек, половина из которых, по ее оценке, была в российской военной форме. Клуб Беверли Келли, «Динамо Новосибирск», находился на выездном матче в городе менее чем в двух с половиной часах езды от границы с Украиной. Когда она прибывает на вокзал после семичасового пути, Беверли Келли видит других российских военнослужащих, которые, как ей сказали, готовятся к войне.

За полгода игры в России Беверли Келли в основном избегала прямых напоминаний о кровавом конфликте страны с соседней Украиной. В то февральское утро в отеле она не могла. Я чувствовал себя более неловко, чем обычно. «Я не знаю, не любят они американцев или нет», — сказала она через неделю после своей квартиры в Новосибирске. «И я (не) хотел узнать».

Беверли Келли прибыла в Россию в сентябре прошлого года в особенно тяжелое время, менее чем через год после полномасштабного вторжения страны в Украину. Бритни Гринер из Phoenix Mercury Center уже провела семь месяцев в российской тюрьме после ареста в московском аэропорту в феврале прошлого года, когда она возвращалась из Соединенных Штатов, чтобы присоединиться к своей зарубежной команде, и ее освобождение в рамках обмена заключенными было месяцев. .

Россия уже давно является местом, где американские баскетболистки участвуют в сезонах WNBA. Для топовых игроков это дает возможность значительно увеличить свой доход. Годовая зарплата в екатеринбургской УГМК — клубе Гринера на протяжении восьми сезонов — иногда может быть семизначной. В Екатеринбурге игроки путешествуют самостоятельно и имеют своих переводчиков и водителей. Даже российские команды-соперники с ограниченным бюджетом регулярно тратят больше всех в мире.

Но в этом году из-за запрета Евролиги на российские клубы там не играли нынешние игроки НБА, в том числе такие звезды, как Брианна Стюарт и Жонкель Джонс, которые ранее играли в России, но перебрались в клубы других стран. Но даже несмотря на то, что Госдепартамент США объявил Россию страной, куда нельзя путешествовать, по данным Wall Street Journal, более 36 американских спортсменов выступали за российские команды в различных видах спорта. Беверли Келли считается одной из пяти баскетболисток американского происхождения, играющих в России в этом году и соревнующихся в Новосибирске вместе с американкой Мией Холлингсхед, выбранной в первом раунде чемпионата мира по баскетболу 2022 года.

В отличие от крупнейших звезд женского баскетбола, их решение участвовать в соревнованиях в России военного времени было в первую очередь связано не с деньгами. «Я рискую всем, что происходит», — сказала Беверли Келли. «Я рискнул».

Холлингсхед был выбран восьмым в общем зачете на драфте WNBA 2022 года, но «Тузы» отказались от него до начала прошлого сезона, и он провел часть летних тренировок со сборной Пуэрто-Рико. В преддверии чемпионата мира по баскетболу среди женщин этой осенью ей предложили контракт с клубом в Италии, и она очень хотела сыграть там, пока сделка не сорвалась. Ей нужно было место для игр. Я слышал о возможности в России.

Изначально Холлингсхед не хотел играть в Новосибирске из-за конфликта. Ее мать, Модин Уокер, тоже волновалась. «Сначала у меня была такая же реакция, как и у всех: удивление», — сказал Уокер. Она не хотела бояться сдерживать свою дочь, но ей было интересно, безопасно ли это.

Агент Холлингсхед уверяет их, что она не будет рядом с дракой. Чтобы еще больше уменьшить ее опасения, Уокер составила карту, показывающую, насколько далеко Холлингсхед находится от этих районов. Новосибирск, город в Сибири, находится более чем в 2000 милях к востоку от Москвы и примерно в 1000 милях от Екатеринбурга, где Гренье играл с 2014 по 2021 год. «(Холлингшид) не имел открытого буфета (для команд) на выбор», Уокер сказал».

Холлингсхед мало знала о клубе, в который вступала. Ей было известно, что Новосибирск уравнял деньги с ее невыполненного итальянского контракта, выплачивая ей 10 000 долларов в месяц. А до ее приезда в начале октября ее исследования показали, что российская лига исторически была одной из лучших в мире. Даже без лучших игроков WNBA в этом сезоне Холлингсхед полагала, что демонстрация ее таланта в России может привлечь ее внимание WNBA или другой международной командой, которая могла бы платить больше. «Мы решили быть здесь, чтобы продвинуться по карьерной лестнице», — сказала она.

Холлингсхед также чувствовал себя более непринужденно, потому что Беверли Келли уже была в клубе. Рейнджер ростом 5 футов 6 дюймов прибыл несколькими неделями ранее и мог пролить свет на ситуацию с точки зрения безопасности и повседневной жизни. Холлингсхед почти никуда не ходил без Беверли Келли. Даже если они развелись, Холлингсхед практически делила свое местонахождение с матерью.

Ее дочь, играющая с кем-то, кто говорил на том же языке, была «вздохом облегчения» Уокера. Главный тренер клуба говорил с командой по-русски, а его второй помощник выступал не только в роли тренера, но и переводчика. Холлингшед сказал, что только один или два его товарища по команде плохо говорили по-английски. «Эшли помогла мне сохранить рассудок», — сказал Холлингсхед в конце января. «Моя сестра уже была за границей».

В отличие от Холлингсхеда, Беверли Келли и раньше играла за границей. После учебы в Труа она играла в Израиле с осени 2016 года. С 2017 по 22 год она играла во Франции. Как и у Холлингсхед, у нее были опасения перед игрой в России, где, по ее словам, она зарабатывает около 3500 долларов в месяц. О войне она сказала: «Ужасно, конечно, из-за всего, что мы слышим в Соединенных Штатах».

Однако я все равно пошел.

Беверли Келли сказала, что она «полностью понимает», почему так много американских игроков в прошлом сезоне предпочли не играть в России в знак поддержки Гринер. Она не обижается на тех, кто может никогда не вернуться. «В то же время, — сказала она, — для людей, которые не играют на Западе, чтобы поддержать свои семьи и попытаться получить признание за попытку играть на Западе, вам в основном нужно рискнуть».

Беверли Келли была в Москве во время ужина с коллегами, когда узнала о декабрьском освобождении Гринер. На ее телефон начали поступать сообщения. Я проверил Instagram и Facebook, увидел видео, на котором Гринер садится в самолет к коллегам в США, и спросил Беверли-Келли, как она себя чувствует. «Я была так рада за нее и ее семью», — сказала она. В ответ она спросила их, что они думают об освобождении Виктора Бута, торговца оружием, отбывавшего 25-летний тюремный срок в Соединенных Штатах по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, среди прочих обвинений. «Они тоже были счастливы», — сказала Беверли Келли.

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Даже после освобождения Гринер Беверли-Келли и Холлингшед по-прежнему с трудом избегали небольших напоминаний о вторжении. С июня 2022 года российская сеть быстрого питания заняла то, что когда-то было сотнями ресторанов McDonald’s после того, как McDonald’s покинул страну. Беверли Келли сказала, что Новосибирск больше полагается на спальные поезда как на вид транспорта из-за ограничений на авиасообщение. Только в январе американские игроки увидели, как их первая зарплата попала на их счета в США из-за банковских проблем.

Холлингсхед сказала, что она все еще чувствовала себя там в безопасности. Несмотря на конфликт и значительный языковой барьер, у ее американского агента был деловой партнер из России, который служил жизненно важным посредником в переговорах с официальными лицами клуба, добавляя ей комфорта. Она всегда путешествует в моем муже. Но она внимательно следит за своим окружением. Вместе с другими чернокожими коллегами — Беверли Келли и Ла Мамой Кабинга Мавиджа из Демократической Республики Конго — она сказала, что чувствует, что «на нас смотрят». «Куда бы мы ни пошли, люди всегда пялятся», — сказала Беверли Келли. «Это почти как увидеть единорога или что-то в этом роде».

В начале января Холлингсхед и Беверли Келли впервые выступили в Екатеринбурге. Во время предматчевых представлений использовалась пиротехника. Музыка заиграла. Болельщики заполнили арену на 5000 мест. Нападающая ростом 6 футов 3 дюйма описала это как одно из лучших условий, в которых она была. Однако она сказала, что чувствовала себя там «психически беспомощной». Ее потрясло, когда она вспомнила, что Гринер когда-то называла этот спортзал своим домом.

Беверли Келли старалась каждый день находить время, чтобы поговорить с мужем и дочерью. Беверли Келли сказала, что поехать в Россию без нее было самым трудным делом в моей жизни.

Двухлетняя Арсли едва могла говорить, когда Беверли Келли уехала в Россию, но по ходу сезона ее дочь начала произносить алфавит и повторять цифры. Разговоры с ними сделали суровые зимние дни с бесконечным снегопадом и минус 10 градусов, когда ее команда боролась, стали еще более терпимыми.

Беверли Келли также почувствовала, что ее игра улучшилась. Одной из ее целей в России было вызвать интерес к будущему, и она стремилась показать команды, с которыми она могла бы вести и забивать. Новосибирск выиграл только 11 из 32 матчей, но Беверли Келли возглавила чемпионат России по результативности и была названа лучшим защитником года.

Холлингсхед покинул Россию в середине февраля. Сезон новосибирца подходил к концу, и на протяжении всего сезона он играл изменчивую роль. Временами она начинала и играла жестко вперед, что было для нее удобной позицией. В других матчах она была переведена на скамейку запасных или играла исключительно на фланге. Разочарование всплыло с тренером команды. Ее опыт при дворе иногда усугублял ее тоску по дому.

Холлингсхед запланировала ее отъезд, чтобы она могла участвовать во втором сезоне Athletes Unlimited. 12 февраля она вернулась в свой родной город Хьюстон в 19:00, встала примерно через 12 часов и направилась в Даллас, где проходила пятинедельная кампания АС. Она не опустошалась между ними, не говоря уже о том, чтобы побаловать себя пищей для души, которой она жаждала во время своего отсутствия.

С тех пор она вернулась в Хьюстон. Ей нравилось «остаться дома» и проводить время со своей матерью и быком. По словам Холлингшид, в России она каждый день чувствовала себя так, словно ехала в поезде или самолете. В то время как команда перемещалась по одному из 11 часовых поясов страны, она так и не установила регулярный график сна.

Хотя Холлингшид сказала, что полностью не исключает возвращения в Россию, в будущих сезонах она предпочла бы играть где-нибудь еще — возможно, в Италии, Испании, Израиле, Турции или Венгрии.

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Беверли Келли вернулась в Соединенные Штаты примерно через месяц после Холлингсхеда. Ее дочь потянулась к ней после зрительного контакта. Как и Холлингсхед, Беверли Келли сразу приступила к своей следующей работе: руководить молодежной баскетбольной тренерской компанией.

Хотя она проводит с семьей как можно больше времени, она уже планирует вернуться в Россию. Она подписала контракт с Надеждой Оренбургской, по которому станет партнером Юник Томпсон, еще одной американки, также выступавшей в этом сезоне в России. Благодаря своему успеху этой зимой Беверли Келли заявила, что ее зарплата увеличится примерно до 10 000 долларов в месяц.

Она сказала: «Если игроки WNBA начнут переезжать (в Россию), для меня это будет прекрасная возможность продемонстрировать свой талант и доказать, что я могу играть против игроков, которые играют в лиге, и это откроет для меня большое окно получить приглашения на (тренировочный лагерь WNBA)».

Вы еще не были ни в одном. Но с приближением возвращения в Россию желание Беверли Келли играть в лучшей лиге мира тем не менее мотивирует ее. «Это приводит меня к моему стандарту», ​​— сказала она.

(Иллюстрация: Джон Брэдфорд / спортсмен; (Фото Эшли Беверли Келли: Стивен Ло/AP)