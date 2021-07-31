Почему неудивительно, что Симона Байлз подбадривает ангелину Мельникову

Пока российская гимнастка Ангелина Мельникова соревновалась на бревне в Женщины, олимпийский абсолютный финалЕе имя разлетелось по арене, но его произношение было явно американским. Американские гимнастки, сидящие на трибунах, болели за нее, пока она шла в прыжках и прыжках. Пока она готовилась к своей серии поездок, голос Симоны Байлз раздался в поддержку. После того, как Мельникова перестала разбирать свое двойное копье, ее встретила Суниса Ли, которая шла следующей на перекладине, а затем еще один хороший Кари.

По окончании церемонии награждения медалей женского многоборья Мельникова взяла бронзу, Ли – золото, а Ребекка Андраде А. Историческое серебро для Бразилии – Трое гимнасток со своими букетами, в масках и медалях сделали селфи вместе для Instagram Счета.

На пресс-конференции после медалей Мельникова, 21 год, подчеркнул Чтобы предложить свою поддержку олимпийской чемпионке 2016 года Байлзу, которая отказалась от участия в многоборье из-за проблем с психическим здоровьем после почти катастрофического прыжка в командных финалах, вызванного провалом, обычным явлением, в котором гимнастки терять контроль над своим телом в воздухе. В интервью Мельникова отметила, что ясно слышала, как Билл болеет за нее, когда она забиралась на брусья и Она сказала«Я надеюсь, что она быстро поправится, потому что весь мир восхищается ее гимнастикой, и все ждут, когда она вернется на соревновательную площадку». Даже Светлана Хоркина, легенда российской гимнастики, которая Рекорды побиты по счетам и кто имеет Неоднократно Критиковать Американец Пришел на защиту Билла по российскому телевидению.

Это товарищество не только для женщин. В мужском командном финале мужчины из России и Америки поочерёдно поочерёдно по концовке плей-офф – третий и четвертый, прямо – и после соревнований российские мужчины, которые выиграли первое золото своей команды с 1996 года, сказали прессе, что они счастливы, что они закончили соревноваться вместе с США: «Мы хотели поменяться с командой США, потому что они энергичны и нам энергия », Давид Билавский. Он сказал после финала. Бывшие гимнасты NCAA в сборной США – это шумовые машины, они всегда аплодируют и кричат ​​со стороны, а бывший Sooner Yul Moldauer лидирует.

Затем был этот момент между американцем Сэмом Микулаком и россиянином Артуром Далалояном при вращении опоры.

Микулак только что повесил хранилище, а затем переехал в Дай пять всей сборной России Перед тем как обнять Далалояна, Абсолютный чемпион мира 2018 г.. (Мне нравится думать, что Микулак обнимал Далалояна, потому что он продолжал торчать, несмотря на то, что прыгнул на восстановленное ахиллово сухожилие. Всего три месяца назад после полного разрыва).

У этих детей нет времени на политику бэби-бумеров двадцатого века. Холодная война действительно закончилась.

Да, холодная война закончилась более 30 лет назад, но формирование и анализ мероприятий по гимнастике, таких как Олимпийские игры, все еще может немного повлиять на прошлое. В этом нет ничего удивительного: повествования, которые сформировали общественное восприятие гимнастики, глубоко уходят корнями в политику эпохи холодной войны. Взлет советской гимнастки Ольги Корбут в 1972 году и последующие победы румынки Нади Комониси в 1976 году Связан с идеями спонсируемых государством спортивных систем. Общая золотая медаль Мэри Лу Реттон в 1984 году на провинциальных шовинистических играх была изображена как победа капитализм выше коммунизма. Даже золотая медаль Великолепной семерки в 1996 году, хотя технически она произошла после падения коммунизма в Восточной Европе, была оформлена как битва между Востоком и Западом, тем более что команды России, Украины и Белоруссии по-прежнему извлекали выгоду из кадрового резерва, заложенного в Тень советской власти. Только в последние 10 лет новые рассказы – историческое абсолютное золото Габби Дугласа на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и рекордный сэр Байлз – начали вытеснять истории о спорте времен холодной войны.

Эти рассказы о холодной войне, пожалуй, наиболее заметны в нашем обсуждении злоупотреблений в гимнастике. Определенный корыстный нарратив возник, когда американское гимнастическое сообщество осознало широко распространенные злоупотребления – сексуальные, физические и психологические – за последние пять лет. Иди немного вот так: Когда тренеры Марта и Белла Кароли бежали из Румынии, они принесли с собой свои жестокие коммунистические методы тренировок, и жестокие методы укоренились в этой стране. Хотя Кароли несут ответственность за то, что они сделали, эта утешительная история – это еще не все. До бегства Каролей в 1981 году в этом спорте были оскорбительные тренеры. Кэти Ригби была в самом разгаре. полное расстройство пищевого поведения Когда она выиграла у американцев 1-я медаль чемпионата мира 1970 год, серебро на балке. Марсия Фредерик – первая американка, выигравшая титул чемпиона мира на брусьях в 1978 году, – вышла вперед в 2018 году и сказала, что ее тренером был изнасиловал ее В свое время занималась гимнастикой. Дженнифер К., чемпионка США 1986 года, Поговори об этом Наблюдение за насилием до того, как семья Кароли приехала в США

Повествования времен холодной войны продолжали дискуссии о возрасте гимнасток, причем Корбут и Комониси рассматривались как силы, стоящие за захватом власти подростками. Но на самом деле это была кульминация тенденции, начатой ​​Соединенными Штатами по причинам, связанным с капитализмом и дилетантизмом. «Идея о том, что эта тенденция началась в Восточном блоке, является частью более широкого повествования о безжалостности и безжалостности коммунистических режимов», – пишет Джорджи Червин.Степени сложности: как женская гимнастика стала популярной и потеряла популярность«Он сказал мне. Хотя в системе коммунистической гимнастики, несомненно, были злоупотребления, они не были уникальными для Восточного блока.

Современным гимнасткам такая риторика и повествование не нужна. Они слишком заняты, комментируя посты друг друга в Instagram, любят твиты друг друга и подбадривают друг друга со стороны.

И, как оказалось, холодная война была не такой уж и холодной – по крайней мере, не так сильно, как гимнастки.

Кэти Джонсон Кларк А Двукратный призер Олимпийских игр. чья карьера длилась с середины 1970-х до середины 1980-х, вызвала глубокие чувства взаимного уважения и восхищения между ней и ее соперниками и тренерами из Восточного блока.

после Джонсона Выступает в финале вольных упражнений На чемпионате мира 1978 года в Страсбурге, Франция, она оделась до пота и собрала свои вещи, чтобы выйти с арены, когда заметила советских суперзвезд Нелли Ким и Елену Мухину. «Нелли и Елена подали мне знак пойти с ними. Я упал в очередь и оглянулся через плечо, чтобы увидеть табло, и увидел, что я третий, – написала она мне, – а потом я поняла, что прежде, чем я это сделала. , Нелли и Елена знали, что я взял медаль. «И он хотел, чтобы я пошел с ними туда, где они готовились к церемонии награждения».

Из-за языковых барьеров американским и восточным гимнасткам было сложно установить более глубокие связи или даже выразить взаимное восхищение. «Мне пришлось использовать язык тела, жесты рук и мимику, чтобы сказать советским гимнасткам, которыми я так восхищался, как я ценил их гимнастику», – вспоминает Джонсон. «Гимнасты из Восточной Германии Стиви Кракер и Сильвия Хендорф однажды пришли в мою комнату, чтобы обменяться подарками, и изо всех сил старались пообщаться и задать друг другу вопросы».

Только спустя годы Джонсон узнала, насколько Советский Союз уважает ее и ее гимнастику. Спустя годы после того, как обе их карьеры закончились, Джонсон сказала золотой медалистке команды 1980 года Наталье Шапошниковой, как сильно она восхищается новаторской советской гимнасткой – Шапошниковой. возникло умение Что до сих пор регулярно используется на брусьях – Шапошникова сказала, что советские тренеры высоко оценили талант Джонсона. «Именно тогда я поделилась тем, что их тренеры рассказали им об американце, а затем заставила их регулярно следить за моим домом», – сказала она. «Я, конечно, плакал. Это очень много для меня значит».

Хотя языковые барьеры не позволили американской гимнастке понять всю глубину советского уважения, ей пришлось оценить это после того, что произошло на чемпионате мира 1983 года. Легенда Советского Союза Наталья Юрченко, создавшая Закругленный задний свод с пружинным входомОн получил травму в финальном прыжке и был вынужден покинуть оставшиеся три финала. Джонсон была дублером как в упражнении на бревне, так и в вольных упражнениях, поэтому она подготовилась к соревнованиям. Но когда спортсмены выстроились в очередь, чтобы выйти на ринг, Джонсон понял, что что-то не так. Другая советская гимнастка, опередившая ее в квалификационных рейтингах, была дисквалифицирована из-за правил «два на штат», и она, а не Джонсон, заменила Юрченко.

Она сидела на бетонном полу под трибунами, когда ее нашел тренер. «Советский Союз настолько расстроился из-за моей ситуации, что они хотели, чтобы я имел место на Земле». Советская гимнастка отказалась от кровати, чтобы Джонсон мог соревноваться.

Это не соответствует популярному образу победы Советов любой ценой.

Джонсон приняла этот подарок и сделала вольное упражнение, что было последним разом, когда она видела советских гимнасток на соревнованиях. В следующем году, когда она выиграла командное серебро и индивидуальную бронзовую медаль в Лос-Анджелесе на Олимпийских играх, они готовились к участию в Оломоуце, Чехословакия, на Играх дружбы, соревновании, созданном для замены Олимпийских игр 1984 года с тех пор, как большинство Страны Восточного блока, за исключением Румынии, бойкотировали.

После распада Советского Союза дух товарищества, описанный Джонсоном, стал более очевидным. Многие тренеры и гимнасты из Восточного блока переехали в США и начали тренировать спортсменов, часто сохраняя отношения с родиной. (Чемпионаты мира похожи на ежегодные семейные встречи тренеров и бывших гимнасток из Восточного блока.) Эти американские гимнастки имели более тесные отношения с гимнастками за рубежом в результате их тренерских отношений.

Затем идет рост социальных сетей. Гимнастки следят друг за другом на этих площадках, комментируя фото и обучающие видео. На соревнованиях они вместе выкладывают селфи. Они ретвитят друг друга.

«Я завидую сегодняшним гимнастам, потому что у них гораздо больше взаимодействия, чем на паркете во время соревнований», – сказал Джонсон.

Неудивительно, что гимнастки, независимо от географического положения и национальной принадлежности, чувствуют близость друг к другу. Это редкая порода. В мире не так много людей, которые могут делать то, что они делают, осознают давление, под которым они находятся, и которые знают, как все это тяжело. Посмотрите, как почти все нынешние или бывшие гимнасты, имеющие доступ к социальным сетям, бросились защищать Байлза. Хотя и безуспешно, они лучше всех понимают, через что вы проходите.

«Следить друг за другом в социальных сетях стало очень гуманно. [the] Соревнование заставило их всех осознать, насколько они больше похожи друг на друга, чем разные, – сказала Джонсон-Кларк. – У них развивается близость, которой мы никогда не могли добиться ». Лучшие гимнастки ее времени могли улыбаться, кивать или целоваться. щекой, чтобы показать поддержку и сочувствие. Она сказала: «Это действительно другой мир».