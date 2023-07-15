Почему обесценивается российский рубль?

В начале прошлого года, после того как российские танки начали въезжать в Украину, целый ряд стран быстро отреагировал введением санкций против России.

В то время я почувствовал, что российская экономика внезапно оказалась в большой беде. За один день российский рубль упал по отношению к доллару, упав на 30%.

Граждане России стекались к банкоматам в надежде снять свои деньги, опасаясь, что страна столкнется с нехваткой ликвидности.

Но затем, в апреле прошлого года, рубль, казалось, пришел в норму. Но сейчас снова российская валюта оказалась в свободном падении. На прошлой неделе рубль достиг самого низкого уровня по отношению к доллару США с начала войны в Украине. Это может иметь последствия для российской экономики.

Рэйчел Зимба, отслеживающая санкции и российскую экономику в Центре новой американской безопасности.

Западные страны, по ее словам, «резко подняли процентные ставки, а также ввели контроль за движением капитала. Они очень затруднили вывод денег из страны, плюс тот факт, что Россия продолжала продавать нефть и газ, помог стабилизировать российскую валюту. .»

Поэтому в условиях санкций российская экономика встала на ноги.

Об этом до сих пор любит говорить президент России Владимир Путин.

Выступая в прошлом месяце в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что «российская экономика остается сильной и амбициозной».

Он признал «трудности» и «проблемы», с которыми столкнулась Россия, но сказал, что они делают российскую экономику сильнее. Однако эта позитивная ротация санкций не может игнорировать некоторые факты.

Попытка мятежа наемных бойцов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным в прошлом месяце вызвала такую ​​политическую неопределенность, с которой Путин никогда не сталкивался. Именно тогда рубль начал падать.

«Что касается валют, то ускоренный характер падения всегда вызывает больше беспокойства, — сказал Зиемба. — Мы слышали свидетельства того, что русские очень быстро выводят активы из банковской системы».

По данным центрального банка страны, россияне сняли 100 миллиардов рублей — более 1 миллиарда долларов — из банков всего за несколько дней во время паники, вызванной мятежом Пригожина.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попытался преуменьшить эти опасения, заявив: «Здесь абсолютно нет места для экономической стабильности».

Эту интерпретацию повторили на российском государственном телевидении.

Телеведущий Евгений Попов заявил, что «ничего драматического здесь не происходит», имея в виду падение рубля. Тогда он сказал, что это закономерный процесс перехода российской экономики с западных рынков на восточные.

Зимба сказал, что процесс идет.

Большая часть российской нефти идет в Индию, Китай и на другие развивающиеся рынки. Итак, если мы посмотрим на это, то и российские поставки, и товары, которые продает Россия, идут в другой набор стран, чем пару лет назад».

Это прямое следствие экономических санкций, введенных против России. Остается вопрос, достаточно ли сильны санкции, чтобы подорвать российскую экономику и оказать реальное влияние на войну России в Украине?

«Это ситуация, когда ограничительные инструменты мало что могут сделать, особенно когда мы как глобальная экономика все еще зависим от российской нефти и газа. И я думаю, что это очень сложно для страны, которая привержена такого рода военным действия, очень трудно повлиять на них только с экономической точки зрения», — сказал Зимба.

Соединенные Штаты вместе со странами G7 попытались ввести ограничение на цены на нефть, чтобы ограничить нефтяные доходы России. Но до сих пор не ясно, насколько хорошо это применяется.

В конечном счете, сказал Зимба, судьба Украины будет зависеть не только от успеха экономических санкций против России. Это будет больше связано с тем, что происходит на поле боя в Украине.