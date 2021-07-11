Почему отношения Путина с Россией – проблема для Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пожали друг другу руки в Москве. 11 января 2020 г. (REUTERS через Павла Головкина)

Когда президент Украины Владимир Геленский встретится 12 июля с канцлером Германии Ангелой Меркель, они найдут ряд точек соприкосновения в своем анализе России. Немецко-российские отношения резко ухудшились за последний год после того, как Меркель оказала медицинскую помощь лидеру российской оппозиции Алексею Навальному. Откровение Берлина о том, что он был отравлен Новичком, вызвало гневную реакцию Москвы.

Это произошло после предыдущих кибератак на парламент Германии с участием министерства иностранных дел и обороны страны, а также убийства чеченца, который сбежал в берлинском парке человеком, связанным с российской военной разведкой.

Ранее Меркель проявила значительное мужество в 2014 году, когда она возглавила ответ ЕС на аннексию Крыма Россией и установление сепаратистских режимов на востоке Украины. Возмущенный пренебрежением Москвой к международному праву и ее желанием поставить под угрозу повсеместную нестабильность в Европе, он сформировал консенсус в Германии и Европейском союзе относительно санкций против России.

Эта относительно бескомпромиссная позиция знаменует собой резкий сдвиг в политике Германии в отношении России, которая на протяжении многих лет отрицает курс, взятый ею с момента прихода к власти Владимира Путина в 2000 году.

Как относительно молодой немецкоязычный российский лидер, Путин убедил немецких политиков в том, что Россия видит свое будущее в тесном сотрудничестве с Европой с точки зрения общих ценностей и устремлений. Дружба между Путиным и Хекхардом Шредером ознаменовала этот новый уровень отношений, который немецкие послы назвали лучшим за 100 лет.

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В первые годы его президентства Меркель часто придерживалась политики своих предшественников в отношении России, хотя она не стеснялась встречаться с лидерами оппозиции и поддерживала личные отношения с Путиным, несмотря на их частые встречи и телефонные звонки.

Меркель, которую администрация Обамы оставила в одиночестве управлять ситуацией на Украине в 2014 году, сыграла ключевую роль в инициировании Минского мирного процесса, направленного на урегулирование конфликта на востоке Украины. Однако плохо разработанные Минские договоренности привели к некоторым предсказуемым результатам. Важно отметить, что Берлин никогда официально не оспаривал претензии Москвы на роль посредника в установлении мира, когда она была стороной конфликта.

Тем не менее, санкции ЕС остались в силе, и большинство немецких предприятий смирились с тем, что политические интересы привели к экономическим выгодам в отношениях с Россией. С начала 1990-х по 2014 год Германия продолжала утверждать, что расширение экономических отношений с Россией будет способствовать модернизации ее институтов и укреплению верховенства закона.

На самом деле совсем другое. Россия создала свой собственный бренд капитализма, который подавлял политическую и экономическую конкуренцию и полагался на послушных юристов и судей для выполнения своей воли. Вместо того, чтобы модернизировать свои институты, он вкладывал деньги в модернизацию своих вооруженных сил и сил безопасности.

Когда Россия вторглась в Грузию в 2008 году и дала понять, что некоторые страны в ее «зоне привилегированных интересов» должны держаться подальше от НАТО или столкнуться с последствиями, немецкие политики потеряли интерес.

К 2013 году стало ясно, что Москва не может мириться с тесным сотрудничеством Украины с Европой, поскольку президент Украины Виктор Янукович подписал союзное соглашение с Европейским союзом. Несмотря на усиливающееся давление со стороны России на Януковича, Германия закрыла глаза и не смогла вмешаться, чтобы разрядить растущий кризис.

Хотя сегодня у немецкого политического класса меньше иллюзий по поводу России, многие его реакции остаются прежними. Присоединение к газопроводу «Северный поток-2» является памятником непоколебимому желанию Германии использовать экономические связи в качестве инструмента для укрепления отношений Европы с Москвой и предотвращения изоляции России. Хотя Меркель лично считала, что строительство трубопровода нарушит закон ЕС о конкуренции и не принесет никакого прогресса, она не предпринимала никаких усилий, чтобы встать у него на пути.

Меркель с опозданием признала, что «Северный поток – 2» – это не просто бизнес-план, и что правительство Германии теперь пытается достичь соглашения с Соединенными Штатами в геополитических целях, что побудит Россию продолжать транспортировку газа через Украину и ограничит возможности Кремля. использовать конвейер.

Интуиция Германии в отношении России во многом сформировалась под влиянием истории конфликтов и насилия между двумя странами в двадцатом веке. Германия боится России, но в то же время восхищается ею. Он понимает, что Европа не будет полной без России, прочно закрепившейся в ней, но не может зафиксировать себя на том факте, что сегодняшняя версия России не соответствует сегодняшней Европе.

В то же время Германия пытается избежать конфликта и бороться с агрессивным поведением России. Украине нельзя противостоять поставками оборонительного оружия. В его историческом описании «Востока» мало места Белоруссии и Украине, что отражает неловкость кровавой катастрофы, устроенной там гитлеровскими силами. Вместо этого Германия только перекладывает свою вину за преступления нацистов против народа Советского Союза на современную Россию. Его образовательный опыт по Беларуси и Украине очень слаб по сравнению с Россией.

Меркель со своим восточногерманским происхождением прекрасно понимает Россию и безразлична к Украине. Несмотря на все свои ограничения, он был ключевым сторонником Кея с 2014 года. Его преемник вряд ли проявит такой же интеллект и уверенность в отношениях с восточными соседями Германии.

Джон Лоф является одним из участников проекта «Россия и Евразия» в Саддам Хаус. Его новая книга Вопрос Германии в России Появляется 13 июля.

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Дайан Фрэнсис

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