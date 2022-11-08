Почему план углеродных кредитов Джона Керри может действительно сработать

доброе утро.

Могут ли США установить цену на выбросы углекислого газа без налоговой или регулирующей схемы? Кажется, что Идея На этой неделе посланник президента Джо Байдена по климату Джон Керри примет участие в переговорах COP27 в Египте. И некоторые крупные компании заинтересованы в этой концепции.

Экономисты уже давно утверждают, что налог на выбросы углерода является наиболее эффективным способом очистки климата. Это берет «внешние» климатические выбросы и делает их эндогенными, но также дает компаниям гибкость для сокращения выбросов способами, которые имеют больше экономического смысла.

Но налог на выбросы углерода не является началом в Конгрессе США, и он отложил его в сторону. Даже компании, которые поддерживают меры по борьбе с изменением климата, опасаются, что налог просто создаст кучу государственных доходов, которые можно будет использовать для других целей.

Входит Керри, который, как сообщается, «обсуждает структуру», которая позволит компаниям покупать «высококачественные углеродные кредиты» для достижения своих целей по чистому нулю и использовать деньги для ускорения перехода к чистой энергии в развивающихся странах. Многие компании уже покупают так называемые «компенсации» — например, у организаций, которые сажают деревья, — чтобы помочь в достижении климатических целей. Но процесс непрозрачен, и не всегда ясно, действительно ли потраченные деньги ускоряют изменение климата. Если «структура» Керри гарантирует, что деньги, потраченные на компенсацию, действительно пойдут на проекты, которые способствуют прогрессу в достижении чистого нуля, она может быть принята как правительствами, так и бизнесом.

Так что следите за этим пространством. Поскольку республиканцы находятся на грани получения мест в Конгрессе на сегодняшних выборах в США, еще больше законов о климате мертвы. Но поскольку большинство компаний из списка Fortune 500 в настоящее время принимают нулевые чистые цели — и многие до сих пор не знают, как их достичь, — добровольная схема, обеспечивающая высококачественную «компенсацию», может набрать обороты.

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Алан Мюррей

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