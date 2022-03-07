science

Почему Польша до сих пор не отправила на Украину МиГ-29 советского производства

7 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Варшава, Польша

В ходе частного видеозвонка с американскими законодателями в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам с «отчаянной» просьбой помочь Киеву получить больше боевых самолетов для борьбы с российским вторжением и сохранить контроль над своим воздушным пространством.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал этой идее «зеленый свет» и в настоящее время «очень активно» рассматривает предложение соседней с Украиной Польши поставить Киеву истребители советской эпохи и, в свою очередь, получить американские истребители. -16 с, чтобы компенсировать потерю.

Об этом в воскресенье сообщил Politico.Польша модернизирует свой авиапарк с 2006 года.когда F-16 впервые начали летать, а в 2020 году подписали сделку на 4,6 миллиарда долларов на покупку 32 F-35, первый из которых прибудет в 2024 году, что сделает эти старые самолеты российского производства расходными материалами».

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