Почему Польша до сих пор не отправила на Украину МиГ-29 советского производства

Варшава, Польша

В ходе частного видеозвонка с американскими законодателями в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам с «отчаянной» просьбой помочь Киеву получить больше боевых самолетов для борьбы с российским вторжением и сохранить контроль над своим воздушным пространством.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал этой идее «зеленый свет» и в настоящее время «очень активно» рассматривает предложение соседней с Украиной Польши поставить Киеву истребители советской эпохи и, в свою очередь, получить американские истребители. -16 с, чтобы компенсировать потерю.

Об этом в воскресенье сообщил Politico.Польша модернизирует свой авиапарк с 2006 года.когда F-16 впервые начали летать, а в 2020 году подписали сделку на 4,6 миллиарда долларов на покупку 32 F-35, первый из которых прибудет в 2024 году, что сделает эти старые самолеты российского производства расходными материалами».

Однако это предложение чревато неопределенностью, и Польша публично отнеслась к нему с меньшим энтузиазмом, в значительной степени потому, что Россия предупредила, что поддержка украинских ВВС будет воспринята Москвой как причастная к конфликту и откроет двери для поставщиков к возможным ответным действиям. Официальный комментарий со стороны НАТО и члена ЕС Польши был лишь подтверждением продолжающихся переговоров по этому вопросу.

Зачем Украине военные самолеты?

ВВС Украины используют истребители МиГ-29 и Су советского производства для защиты своего воздушного пространства и территории от российского военного вторжения, которое началось 24 февраля и призвало больше боевых самолетов, чтобы иметь возможность продолжать миссию в долгосрочной перспективе.

Военно-воздушные силы значительно уступали по численности российским ВВС, но украинские пилоты продолжали совершать боевые вылеты и утверждали, что погибли в бою, несмотря на неоднократные заверения российских военных в том, что они подавляют украинскую авиацию и средства ПВО.

Почему бы не отправить военные самолеты США в Украину?

Украинские военные пилоты не обучены управлять американскими реактивными истребителями и были бы гораздо лучше подготовлены для управления самолетами МиГ-29 или Су, которые в настоящее время используются бывшими членами советского блока НАТО Польшей, Болгарией и Словакией.

Украинские летчики сразу же смогут летать на МиГах, но Польша не горит желанием терять значительную часть своей авиации без альтернативы. F-16 американского производства стали опорой польских ВВС, поскольку они модернизируют свои вооруженные силы.

Что ответит Польша?

Блинкен сказал, что Польша получила «зеленый свет» на отправку самолетов в Украину.

«Мы сейчас серьезно рассматриваем вопрос о самолетах, которые Польша может предоставить Украине, и смотрим, как мы могли бы их восполнить, если Польша решит поставить эти самолеты. Я не могу говорить о сроках, но могу только скажу вам», — сказал Блинкен в воскресенье в Молдове.

Однако реакция Польши была сдержанной.

«Что касается отправки самолетов, я могу только повторить, что никаких решений по этому вопросу принято не было», — заявил официальный представитель правительства Петер Мюллер.

Мюллер опроверг обвинения в том, что Польша может предоставить свои аэропорты для украинских военных самолетов. Россия утверждает, что Румыния и некоторые другие неназванные страны размещают украинские военные самолеты.

Тем временем Польша поддерживает Украину политически, поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет, а на гуманитарном уровне открывает свои границы для беженцев из страны, не входящей в ЕС.

Почему Польша не обязана?

Несмотря на свою позицию поддержки Украины в ее конфликте, Варшаве предстоит принять важное и трудное решение относительно доступности своих самолетов для Украины.

Россия предостерегла соседей Украины от размещения своих военных самолетов на их территории, заявив, что Москва может рассматривать это как их «участие в военном конфликте». Это может означать начало боевых действий.

Слова России можно расценивать как более широкое предостережение против оказания помощи ВВС Украины.

Польша также граничит с Россией через центр Калининграда и имеет протяженную границу с Белоруссией, близким союзником России. Отношения между Варшавой и Москвой находятся на самом низком уровне с тех пор, как правое правительство пришло к власти в Польше в 2015 году.

Другие соображения

Одна из главных проблем — где будут дислоцироваться МиГи, если они будут предоставлены, ведь они не могут находиться на территории НАТО. Неясно, сможет ли Украина безопасно разместить и обслуживать их в долгосрочной перспективе, учитывая войну на ее территории.

Еще один вопрос, который необходимо решить, — как доставить самолеты в Украину. Польские пилоты, которые также являются пилотами НАТО, не могли доставить их в Украину, не рискуя вмешательством НАТО в конфликт, а отправка украинских пилотов в Польшу для их возвращения может привести к аналогичным проблемам.

«Санди Политико» сообщает:

Неоднократные и спорадические попытки доставить МиГи в Украину начались в минувшие выходные, когда глава службы безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель сделал поразительное заявление о том, что многие страны вскоре отправят истребители к границе для передачи украинским вооруженным силам. украинец Он сказал чиновникам Politico в то время что многие их пилоты уже прибыли в Польшу для доставки, но сделка застопорилась. Болгария и Словакия также отвергли эту идею, и украинские летчики ушли ни с чем.

Существует также отставание в производстве F-16, а это означает, что странам, которые могут отказаться от своих истребителей МиГ и Су в Украине, придется какое-то время ждать пополнения запасов.

Сенатор США Марко Рубио резюмировал это, сказав: «С этим связаны сложности. Это не так просто, как передать их. Вы должны летать на них. Вы должны положить их где-нибудь на землю».

«И… русские запустили прекрасную ракету — где-то между 8 и 12 по аэродрому типа на западе Украины. Это просто часть стратегии — лишить их места для перемещения этого планера», — сказал Рубио, республиканец из Флориды.

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Мэтью Ли сообщает из Вильнюса, Литва. Том Стронг из Вашингтона внес свой вклад в этот отчет.