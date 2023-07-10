Почему правительство Нидерландов рухнуло?

После 18 месяцев пребывания у власти голландское четырехпартийное коалиционное правительство рухнуло из-за ожесточенных споров по поводу иммиграционной политики.

В течение нескольких месяцев премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытался договориться о пакете мер по сдерживанию потока новых иммигрантов, прибывающих в Нидерланды.

Однако политический спор о ограничениях на воссоединение семей и создании двухуровневого приюта закончился крахом.

Его предложения включали создание двух категорий убежища — временного для людей, спасающихся от конфликта, и постоянного для людей, спасающихся от преследований.

Он также планировал сократить количество членов семей, которым разрешено присоединиться к лицам, ищущим убежища, внутри страны, стремясь заставить семьи ждать два года, прежде чем они смогут воссоединиться.

Форум Рютте за демократию (VVD) и Призыв христианских демократов (CDA) оба хотели этих жестких мер, но левоцентристские партии D66 и Христианский союз выступили против них.

Их разногласия казались непримиримыми.

Петер Херма, лидер христианских демократов, партнер по коалиции, охарактеризовал подход Рютте к переговорам как «почти безрассудный».

Согласно государственной статистике, количество заявлений о предоставлении убежища в Нидерландах в прошлом году подскочило на треть и превысило 46 000. Ожидается, что в этом году это число вырастет до более чем 70 000, превысив предыдущий рекорд 2015 года.

Иммиграция была острым вопросом в Европейском союзе в течение многих лет, и это было последним препятствием, которое привело к свержению правительства Рютте в пятницу вечером.

Он выявил глубокие идеологические разногласия между четырьмя партиями, составлявшими бурную коалицию.

Теперь он, вероятно, будет доминировать в кампании в течение нескольких месяцев после выборов.

Оппозиционные партии уже в предвыборной кампании

Оппозиционные партии, не теряя времени, объявили всеобщие выборы.

«Мы — партия, которая может гарантировать большинство, чтобы значительно сократить поток просителей убежища», — сказал Герт Вилдерс, лидер антииммиграционной Партии свободы.

Впервые он поддержал коалицию меньшинства Рута 13 лет назад, но в итоге и его сверг.

Левые оппозиционные партии также хотят, чтобы выборы были проведены для решения проблем, в которых они обвиняют Rota, — от изменения климата до хронической нехватки жилья и будущего многомиллиардного сельскохозяйственного сектора страны.

Лидер Социалистической партии Лилиан Маринсен сказала голландской телекомпании NOS, что крах правительства Рютте стал «хорошей новостью для Нидерландов. Я думаю, что все чувствовали, что этому правительству пришел конец. Они создали больше проблем, чем решили».

Несмотря на разногласия между четырьмя партиями в правительстве Рютте, оно останется у власти в качестве переходной администрации до тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция, но не примет важных новых законов.

Рютте, премьер-министр Нидерландов дольше всех и ветеран достижения консенсуса, похоже, был тем, кто был готов торпедировать свое четвертое коалиционное правительство жесткими требованиями на переговорах о том, как сократить количество мигрантов, ищущих убежища в его стране.

Падение правительства произошло всего через несколько месяцев после того, как новая популистская партия, выступающая за фермеров, Гражданское фермерское движение, известное под голландской аббревиатурой BBB, шокировала политический истеблишмент, выиграв провинциальные выборы. Партия уже является крупнейшим блоком в сенате Нидерландов и представляет серьезную угрозу для ВВД Ротте.

Лидер BBB Кэролайн ван дер Плас заявила, что ее партия снимет свои предвыборные плакаты с голосования округа и обратно.

«Акция началась!» Ван дер Блас написала в Твиттере, что сторонники ее партии вывешивают флаги и транспаранты на фонарных столбах.