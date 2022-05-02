Почему продовольственный кризис, спровоцированный войной с Россией, до сих пор не ударил по странам Персидского залива?

Но в других местах, в более засушливой части региона, другие страны выглядели относительно невредимыми.
Расположенные в самых засушливых частях Аравийского полуострова, государства Персидского залива непригодны для крупномасштабного сельского хозяйства из-за повышения температуры и нехватки воды, последствия которых все больше усугубляются изменением климата.
У государств Персидского залива нет другого выбора, кроме как полагаться на импорт, подвергая себя рискам перебоев с поставками и скачков цен.
Сегодня страны Персидского залива используют другой подход к самообеспечению, особенно после того, как пандемия коронавируса вызвала новые опасения по поводу продовольственной безопасности.
«Это была постоянная забота правительства о безопасности, учитывая жару и сухой климат», — сказала Карен Янг, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне. «Но теперь есть много других вариантов и больше денег, чтобы заплатить за альтернативы».
От энергоэффективных опреснительных установок и гидроэффективного сельского хозяйства до расширения гидропоники, выращиваемой непосредственно в воде, богатой питательными веществами, и спорной практики покупки сельскохозяйственных земель в экспортно-ориентированных развивающихся странах — страны Персидского залива готовятся к чрезвычайной ситуации — стратегия, которая сослужили им хорошую службу в нынешний кризис.
Стратегия, которая приобрела популярность и нежелательное внимание после 2008 года, заключалась в покупке дешевых сельскохозяйственных земель за границей. Саудовская Аравия была одной из ведущих стран Персидского залива, инвестировавших в оффшорное сельское хозяйство в таких странах, как Судан, Кения и Эфиопия, после сокращения производства пшеницы примерно на 12,5% в год в 2008 году, чтобы обеспечить скудное водоснабжение королевства. Активисты раскритиковали эту практику за якобы лишение бедных фермеров сельскохозяйственных земель и ресурсов.
Некоторые из этих методов могут быть дорогими, и эксперты сомневаются в их надежности и устойчивости, особенно в связи с потенциальным глобальным продовольственным кризисом.
«Неясно, смогут ли они в случае реального глобального продовольственного кризиса помешать странам-экспортерам ввести нормирование или запретить экспорт, даже если у них есть в них активы», — сказал Стивен Хертог, доцент Лондонской школы экономики.
Аналитики говорят, что вне зависимости от своих стратегий обеспечения продовольственной безопасности страны Персидского залива находятся в более сильном экономическом положении, чем их ближневосточные соседи, и, таким образом, могут лучше предотвращать перебои с поставками продовольствия.
Янг отмечает, что покупка продуктов питания также составляет меньшую долю потребительских расходов большинства людей в странах Персидского залива, чем в других странах региона.
Хертог сказал, что инвестиции в молочные продукты, «хотя и не обязательно конкурентоспособные без государственной поддержки, повышают стратегическую независимость страны от ее соседей».
«Так что это не экономический вопрос для правительств и уж точно не политический вопрос для населения».
пищеварение
Саудовская Аравия показывает самые высокие темпы роста за десятилетие благодаря нефтяному буму
- фонБыстрые оценки темпов роста ВВП Саудовской Аравии за первый квартал 2022 года показали самые высокие темпы роста за последнее десятилетие, обусловленные увеличением нефтяной и ненефтяной деятельности. Статистика (Главное управление статистики).
- почему это имеет значениеЭкспортеры нефти на Ближнем Востоке выиграли от повышения цен на нефть после войны на Украине, которая добавила миллиарды в их казну. Отказ Саудовской Аравии ускорить рост добычи нефти сверх условий соглашения с ОПЕК+ на фоне ужесточения рынка оживил ее экономику после восьмилетней рецессии, усугубленной пандемией.
Высокопоставленный член королевской семьи говорит, что Саудовская Аравия чувствует себя «преданной» Соединенными Штатами.
- фон: Принц Фейсал рассказал в саудовском новостном агентстве «Арабские новости» о напряженных отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами на фоне того, что союзники по Персидскому заливу считают ослабевающим присутствием западной державы в сфере безопасности на Ближнем Востоке. «Саудовцы рассматривают отношения как стратегические, но (чувствуют) их как разочарование в то время, когда мы думали, что Америка и Саудовская Аравия должны быть вместе перед лицом того, что мы считаем общим, не просто раздражающим, но и угрожающим стабильности. и безопасность в регионе», — сказал принц Турки аль-Фейсал, имея в виду атаки хуситов.
- почему это имеет значение: Отношения между Королевством Саудовская Аравия и президентом США Джо Байденом были натянутыми из-за ряда разногласий по поводу добычи нефти и региональной безопасности. Война на Украине высветила разногласия между двумя союзниками. Байден, который до сих пор отказывался разговаривать с наследным принцем и фактическим правителем королевства Мохаммедом бен Салманом, изо всех сил пытался убедить Саудовскую Аравию ускорить увеличение добычи нефти сверх соглашений с ОПЕК+ (членом которой является Россия), что может низкие цены. Союзники США на Ближнем Востоке, особенно страны Персидского залива и Израиль, также неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что Иран набрался смелости после ядерной сделки, заявляя, что США необходимо делать больше для отражения атак хуситов.
Израильский и палестинский охранники убиты на фоне продолжающейся напряженности на Западном берегу
В заявлении израильской армии говорится, что в пятницу на въезде в Ариэль был убит израильский охранник. Вскоре после этого министерство здравоохранения Палестины заявило, что израильские силы застрелили палестинца в деревне Аззун на севере Западного берега.
- фон— Израильский охранник был застрелен двумя палестинскими боевиками, которые открыли огонь после того, как подъехали к въезду в поселение на машине, сообщили в армии. Ответственность за нападение в видеообращении взяли на себя палестинские бригады Аль-Акса. Израильские силы безопасности объявили в совместном заявлении в субботу, что они арестовали двух палестинцев, подозреваемых в причастности к убийству израильского охранника. В деревне Аззун на Западном берегу израильские силы застрелили 27-летнего палестинца в ходе столкновений, которые начались вскоре после убийства охранника.
- почему это имеет значение: Стрельба произошла на фоне всплеска насилия между израильтянами и палестинцами с начала марта, после того как израильская полиция в начале этого месяца проникла на территорию комплекса Аль-Акса, чтобы пресечь то, что они назвали беспорядками со стороны палестинцев, в результате которых, по данным палестинцев, пострадало более 200 человек. Хамр. полумесяц. Однако торжества в мечети Аль-Акса в понедельник утром прошли мирно, так как около 200 000 мусульман отметили Ид аль-Фитр молитвой.
О районе
Живущий в Дубае палестинец Мохаммед Сорур понял, что преуспел как музыкант, когда его треки появились в успешном сериале Marvel.
Он не только познакомил многомиллионную аудиторию с относительно новым жанром ближневосточных мелодий, но и смешал их с классическими арабскими песнями, которые поколениями исполняли гиганты музыкальной индустрии региона.
«Лунная ночь» с Оскаром Айзеком, Итаном Хоуком и Май Каламави в главных ролях. Фильм вращается вокруг истории кроткого работника магазина, который обнаруживает, что страдает диссоциативным расстройством личности, и делится своим телом с наемником. Эпизоды 1 и 3 в основном содержат музыку из арабского трэпа Сроура, более известного как DJ Capo (трэп — это поджанр хип-хопа).
Два трека, использованные в сериалах «Инта» и «Сделано в Египте», были выпущены за несколько лет до выхода шоу в эфир. Сорур сказал, что египетско-американский писатель и продюсер Сара Гохар, жена и творческий партнер директора программы Мохамеда Диаба, отвечает за многие музыкальные решения программы.
Кабу засемплировал популярную песню «Kasara» египтянина Абделя Халима Хафеза и классическую песню 1952 года «Batwans Beek», чтобы отбросить возникшую музыку. «Почему я не могу взять что-нибудь из нашей музыкальной библиотеки и вернуть к жизни новым современным способом», — сказал он CNN. Мультикультурная толпа Nightmare в Дубае заставила его смешивать музыку из разных культур.
Капо рассматривает то, как его музыка используется в сериале, как шаг вперед по сравнению со стереотипным использованием арабской музыки в голливудских фильмах. «Немногие знали, что существует новый вид, называемый аравийской ловушкой». Все внимание сейчас приковано к ближневосточной музыкальной сцене, но есть над чем поработать, говорит он. «Единственный способ для нас экспортировать нашу музыку в мир — это попытаться сначала поддержать местную сцену, прежде чем импортировать музыкальную сцену из-за рубежа».
Мохамед Абдель Бари
сегодняшняя картина
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».