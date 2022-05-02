Почему продовольственный кризис, спровоцированный войной с Россией, до сих пор не ударил по странам Персидского залива?

Но в других местах, в более засушливой части региона, другие страны выглядели относительно невредимыми.

Расположенные в самых засушливых частях Аравийского полуострова, государства Персидского залива непригодны для крупномасштабного сельского хозяйства из-за повышения температуры и нехватки воды, последствия которых все больше усугубляются изменением климата.

У государств Персидского залива нет другого выбора, кроме как полагаться на импорт, подвергая себя рискам перебоев с поставками и скачков цен.

В то время как страны Персидского залива планируют продовольственную безопасность с 1990-х годов, тревожный сигнал прозвучал, по словам аналитиков, в 2008 году, когда счета за импорт резко выросли на фоне глобальной инфляции после финансового кризиса того года. Запасы продовольствия висят на волоске после того, как некоторые страны-экспортеры ввели запрет на экспорт для защиты своих поставок. Он сказал, что шок оказал «сильное влияние на продовольственную и сельскохозяйственную политику в регионе». Экономист

Сегодня страны Персидского залива используют другой подход к самообеспечению, особенно после того, как пандемия коронавируса вызвала новые опасения по поводу продовольственной безопасности.

«Это была постоянная забота правительства о безопасности, учитывая жару и сухой климат», — сказала Карен Янг, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне. «Но теперь есть много других вариантов и больше денег, чтобы заплатить за альтернативы».

От энергоэффективных опреснительных установок и гидроэффективного сельского хозяйства до расширения гидропоники, выращиваемой непосредственно в воде, богатой питательными веществами, и спорной практики покупки сельскохозяйственных земель в экспортно-ориентированных развивающихся странах — страны Персидского залива готовятся к чрезвычайной ситуации — стратегия, которая сослужили им хорошую службу в нынешний кризис.

Стратегия, которая приобрела популярность и нежелательное внимание после 2008 года, заключалась в покупке дешевых сельскохозяйственных земель за границей. Саудовская Аравия была одной из ведущих стран Персидского залива, инвестировавших в оффшорное сельское хозяйство в таких странах, как Судан, Кения и Эфиопия, после сокращения производства пшеницы примерно на 12,5% в год в 2008 году, чтобы обеспечить скудное водоснабжение королевства. Активисты раскритиковали эту практику за якобы лишение бедных фермеров сельскохозяйственных земель и ресурсов.

Некоторые из этих методов могут быть дорогими, и эксперты сомневаются в их надежности и устойчивости, особенно в связи с потенциальным глобальным продовольственным кризисом.

«Неясно, смогут ли они в случае реального глобального продовольственного кризиса помешать странам-экспортерам ввести нормирование или запретить экспорт, даже если у них есть в них активы», — сказал Стивен Хертог, доцент Лондонской школы экономики.

Аналитики говорят, что вне зависимости от своих стратегий обеспечения продовольственной безопасности страны Персидского залива находятся в более сильном экономическом положении, чем их ближневосточные соседи, и, таким образом, могут лучше предотвращать перебои с поставками продовольствия.

«Инфляция в Персидском заливе была более спокойной из-за привязки валют к доллару США», — сказал Янг CNN, добавив, что Недавние сюрпризы вызванный более высокими ценами на сырую нефть, «создает буфер, который удерживает эти экономики и правительства в лучшем положении».

Янг отмечает, что покупка продуктов питания также составляет меньшую долю потребительских расходов большинства людей в странах Персидского залива, чем в других странах региона.

ОАЭ выделили целое министерство продовольственной безопасности и запустили Национальная стратегия продовольственной безопасности в 2018 году с целью поместить страну в десятку лучших в Глобальном индексе продовольственной безопасности к 2051 году.

Выращивание солеустойчивых суперпродуктов в пустыне, строительство крытых вертикальных ферм и умных теплиц в пустыне Дубайская пустыня Это лишь некоторые из усилий ОАЭ по развитию местного производства.

Катар, который в 2017 году был целью Экономические санкции Соседними странами запустили Национальная стратегия продовольственной безопасности Это подчеркивает диверсификацию ресурсов и планирование на случай непредвиденных обстоятельств. В значительной степени полагаясь на импорт продовольствия из соседних стран, ежедневно импортируя 400 метрических тонн свежего молока и йогурта через границу с Саудовской Аравией, Катар прибегнул к строительству молочных производств в пустыне для производства собственного молока.

Хертог сказал, что инвестиции в молочные продукты, «хотя и не обязательно конкурентоспособные без государственной поддержки, повышают стратегическую независимость страны от ее соседей».

Продовольственная безопасность была одной из основных причин этого политическая нестабильность На Ближнем Востоке, особенно в Северной Африке, где восстание «арабской весны» 2011 года свергло давно установившиеся режимы.

«Страны ССАГПЗ можно изолировать от типов экономическая инфляция «Мы видим это в таких странах, как Турция и Египет, которые оказывают давление на свои режимы обменного курса, оказывая давление на внутренние цены», — сказал Янг.

«Так что это не экономический вопрос для правительств и уж точно не политический вопрос для населения».

пищеварение

Саудовская Аравия показывает самые высокие темпы роста за десятилетие благодаря нефтяному буму

Экономика Саудовской Аравии выросла на 9,6% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, достигнув самых высоких темпов роста с 2011 года. правительственные данные Опубликовано в официальном Саудовском агентстве печати SPA.

фонБыстрые оценки темпов роста ВВП Саудовской Аравии за первый квартал 2022 года показали самые высокие темпы роста за последнее десятилетие, обусловленные увеличением нефтяной и ненефтяной деятельности. Статистика (Главное управление статистики). READ Спустя три месяца россиянин наконец-то проголосовал за «пойманного» в китайском реалити-шоу | Китай

почему это имеет значениеЭкспортеры нефти на Ближнем Востоке выиграли от повышения цен на нефть после войны на Украине, которая добавила миллиарды в их казну. Отказ Саудовской Аравии ускорить рост добычи нефти сверх условий соглашения с ОПЕК+ на фоне ужесточения рынка оживил ее экономику после восьмилетней рецессии, усугубленной пандемией.

Высокопоставленный член королевской семьи говорит, что Саудовская Аравия чувствует себя «преданной» Соединенными Штатами.

Саудовская Аравия чувствует себя «разочарованной» Соединенными Штатами в противодействии угрозам безопасности со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Принц Турки Аль-Фейсал сказал В воскресенье видный член саудовской королевской семьи и бывший глава разведки.

фон: Принц Фейсал рассказал в саудовском новостном агентстве «Арабские новости» о напряженных отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами на фоне того, что союзники по Персидскому заливу считают ослабевающим присутствием западной державы в сфере безопасности на Ближнем Востоке. «Саудовцы рассматривают отношения как стратегические, но (чувствуют) их как разочарование в то время, когда мы думали, что Америка и Саудовская Аравия должны быть вместе перед лицом того, что мы считаем общим, не просто раздражающим, но и угрожающим стабильности. и безопасность в регионе», — сказал принц Турки аль-Фейсал, имея в виду атаки хуситов.

почему это имеет значение: Отношения между Королевством Саудовская Аравия и президентом США Джо Байденом были натянутыми из-за ряда разногласий по поводу добычи нефти и региональной безопасности. Война на Украине высветила разногласия между двумя союзниками. Байден, который до сих пор отказывался разговаривать с наследным принцем и фактическим правителем королевства Мохаммедом бен Салманом, изо всех сил пытался убедить Саудовскую Аравию ускорить увеличение добычи нефти сверх соглашений с ОПЕК+ (членом которой является Россия), что может низкие цены. Союзники США на Ближнем Востоке, особенно страны Персидского залива и Израиль, также неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что Иран набрался смелости после ядерной сделки, заявляя, что США необходимо делать больше для отражения атак хуситов.

Израильский и палестинский охранники убиты на фоне продолжающейся напряженности на Западном берегу

В заявлении израильской армии говорится, что в пятницу на въезде в Ариэль был убит израильский охранник. Вскоре после этого министерство здравоохранения Палестины заявило, что израильские силы застрелили палестинца в деревне Аззун на севере Западного берега.

фон— Израильский охранник был застрелен двумя палестинскими боевиками, которые открыли огонь после того, как подъехали к въезду в поселение на машине, сообщили в армии. Ответственность за нападение в видеообращении взяли на себя палестинские бригады Аль-Акса. Израильские силы безопасности объявили в совместном заявлении в субботу, что они арестовали двух палестинцев, подозреваемых в причастности к убийству израильского охранника. В деревне Аззун на Западном берегу израильские силы застрелили 27-летнего палестинца в ходе столкновений, которые начались вскоре после убийства охранника. READ Узбекский пианист Бехзуд Абдур Рагимов в воскресенье возвращается в Центр лжи | Развлекательная программа

почему это имеет значение: Стрельба произошла на фоне всплеска насилия между израильтянами и палестинцами с начала марта, после того как израильская полиция в начале этого месяца проникла на территорию комплекса Аль-Акса, чтобы пресечь то, что они назвали беспорядками со стороны палестинцев, в результате которых, по данным палестинцев, пострадало более 200 человек. Хамр. полумесяц. Однако торжества в мечети Аль-Акса в понедельник утром прошли мирно, так как около 200 000 мусульман отметили Ид аль-Фитр молитвой.

О районе

Живущий в Дубае палестинец Мохаммед Сорур понял, что преуспел как музыкант, когда его треки появились в успешном сериале Marvel.

Он не только познакомил многомиллионную аудиторию с относительно новым жанром ближневосточных мелодий, но и смешал их с классическими арабскими песнями, которые поколениями исполняли гиганты музыкальной индустрии региона.

«Лунная ночь» с Оскаром Айзеком, Итаном Хоуком и Май Каламави в главных ролях. Фильм вращается вокруг истории кроткого работника магазина, который обнаруживает, что страдает диссоциативным расстройством личности, и делится своим телом с наемником. Эпизоды 1 и 3 в основном содержат музыку из арабского трэпа Сроура, более известного как DJ Capo (трэп — это поджанр хип-хопа).

Два трека, использованные в сериалах «Инта» и «Сделано в Египте», были выпущены за несколько лет до выхода шоу в эфир. Сорур сказал, что египетско-американский писатель и продюсер Сара Гохар, жена и творческий партнер директора программы Мохамеда Диаба, отвечает за многие музыкальные решения программы.

Кабу засемплировал популярную песню «Kasara» египтянина Абделя Халима Хафеза и классическую песню 1952 года «Batwans Beek», чтобы отбросить возникшую музыку. «Почему я не могу взять что-нибудь из нашей музыкальной библиотеки и вернуть к жизни новым современным способом», — сказал он CNN. Мультикультурная толпа Nightmare в Дубае заставила его смешивать музыку из разных культур.

Капо рассматривает то, как его музыка используется в сериале, как шаг вперед по сравнению со стереотипным использованием арабской музыки в голливудских фильмах. «Немногие знали, что существует новый вид, называемый аравийской ловушкой». Все внимание сейчас приковано к ближневосточной музыкальной сцене, но есть над чем поработать, говорит он. «Единственный способ для нас экспортировать нашу музыку в мир — это попытаться сначала поддержать местную сцену, прежде чем импортировать музыкальную сцену из-за рубежа».

Мохамед Абдель Бари

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