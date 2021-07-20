Почему Путин все еще жаждет Украины?

Написание длинных статей, посвященных истории, – это занятие, которое характеризует аналитические центры больше, чем глав государств, но президент России Владимир Путин отнюдь не является традиционным. прошлая неделя Опубликовать статью объемом более 5000 слов кто анализирует прошедшее тысячелетие и приходит к выводу, что россияне, белорусы и украинцы имеют общую историю, веру и судьбу.

По мнению г-на Путина, западные державы веками пытались разделить их, но эти усилия обречены на провал. Он утверждает, что «антироссийский проект отвергли миллионы украинцев» в Крыму, Донбассе и других местах. Президент России считает, что после столетий совместного развития и торговли украинская экономика просто не может процветать без тесной интеграции с Россией. Г-н Путин писал, что без его страны Украина пошатнется, несмотря на то, что время от времени она получает помощь от западных плательщиков. Даже до пандемии ВВП Украины на душу населения составлял менее 4000 долларов. «Это ниже, чем в Республике Албания, Республике Молдова или непризнанном Косово». (Москва не признает независимость Косово от Сербии.) Г-н Путин писал: «В настоящее время Украина – самая бедная страна в Европе».

Некоторые наблюдатели отклонили статью как пустой пропагандистский ход, призванный отвлечь внимание российской общественности перед лицом вспышки. Другие восприняли это как заявление о том, что Россия усилит поддержку промосковских сил в конфликте на востоке Украины. Поскольку обман и неожиданность – важные инструменты государственного управления Путина, возможно все, но западным державам лучше отнестись к этой статье серьезно. Политика российского президента всегда и неизбежно будет отражать его расчеты относительно возможностей и рисков, с которыми он сталкивается в любой момент, но его стратегические цели однозначны. Стремление Путина восстановить власть в России требует восстановления гегемонии Москвы над Беларусью и Украиной.

В Беларуси, где Кремль позволил борющемуся правительству пережить месяцы продемократических протестов и западных санкций, Путин разрушил все надежды президента Лукашенко на побег из объятий Москвы. Украина – самый трудный орешек. Но газопровод «Северный поток – 2» неуклонно приближается к завершению, подрывая влияние Украины на формирование европейской политики. Борьба и дезорганизация по-прежнему мешают ЕС стать важным геополитическим игроком. На фоне всего этого г-н Путин дал понять, что будет терпеливо, но неуклонно добиваться своих стратегических целей за счет Киева.

В наши дни лучший способ думать о России – это то, что она ограничена, но не сдержана. Это означает, что Западу совершенно не удалось разработать последовательную политику, чтобы остановить атаки Кремля на своих соседей или его оппозицию Европейскому Союзу и мировому порядку, основанному на Америке. Санкции не останавливают г-на Путина. Запад безнадежно разделен по поводу российской политики, и вытекающая из этого непоследовательная политика предлагает Москве возможности от Ближнего Востока до Мьянмы для продвижения своей внешнеполитической повестки дня и продвижения своих коммерческих интересов. В этих условиях Россия будет продолжать испытывать Запад, а г-н Путин будет надеяться на победы за рубежом, чтобы укрепить свои позиции дома.

Однако Кремль действует в определенных пределах. Несмотря на то, что недавнее повышение цен на нефть и газ закачивает в казну Москвы больше денег, неспособность России создать динамичную экономику 21 века не позволяет г-ну Путину использовать заманчивые возможности, которые он видит со всех сторон. Хуже того, президент России не смог заменить Коммунистическую партию Советского Союза политической организацией, достаточно сильной, чтобы дать ему такой контроль в России, который Коммунистическая партия Китая предоставляет Си Цзиньпину. Его разочарование должно быть огромным; Как внешнеполитический стратег, Путин, вероятно, будет чувствовать себя гигантом среди гномов, но Украина все еще недосягаема. Без этого даже его череда заметных внешнеполитических побед с 2008 года не смогла бы снова сделать Россию великой.

То, что удерживает российские войска от Киева, – это ни украинская армия, ни колеблющийся престиж Запада. Г-н Путин неохотно осознает, что российское общество не согласится на жертвы, которые сопровождают это, и что удивительная экономика России не может позволить себе таких затрат. Поскольку решение в стиле аннексии в настоящее время выходит за рамки его компетенции, российский президент должен упрашивать его, стремясь к лидерству. В этом духе статья Путина предполагает, что, если Украина проявит дружеское отношение к Москве и отвернется от Запада, Россия будет приветствовать своенравную родину, не требуя официального воссоединения.

У г-на Путина есть все основания надеяться, что время на стороне России. Украина демонстрирует мало реальных признаков преодоления коррупции и застоя, которые делают ее слабой и бедной. Европейский Союз продолжает колебаться, западный мировой порядок продолжает разрушаться, а соперничество между Вашингтоном и Пекином отвлекает и ослабляет руки Соединенных Штатов, когда дело доходит до российской политики. Если эти тенденции сохранятся, в нашем мире многое изменится, и политический баланс между про- и антироссийскими силами в Украине может быть одним из них.