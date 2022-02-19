Почему Путин ненавидит Украину? Что говорят эксперты

Российско-украинский кризис: российские эксперты говорят о личных отношениях президента Путина с Украиной

США и их союзники выразили обеспокоенность присутствием российских войск на границе с Украиной. Было предпринято несколько дипломатических попыток убедить президента России Владимира Путина отдать приказ о выводе войск, но безрезультатно.

Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что более 1,5 миллиона российских военнослужащих дислоцируются примерно в километре от границы с Украиной и «готовы к атаке». Пятничное заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия может атаковать Украину «в течение нескольких дней», основано на оценках разведки и спутниковых снимках, опубликованных Maxar Technologies.

На снимках видно присутствие войск на железнодорожных линиях Обук и Евпатория на территориях, оккупированных Россией с территории Украины в 2014 году. Далее идут снимки бронетехники и танков на стоянках на Донославском и Новосерном озерах.

Россия также отправила войска в Беларусь для военных учений, окружив Украину со всех трех сторон, а Запад заявил, что готовится к нападению, если требования безопасности Москвы не будут выполнены.

Так это агрессивный жест — крик или Путин серьезно настроен напасть на Украину? А что творится у него в голове? Эксперты расшифровывают мировоззрение российского лидера и его гнев на Украину.

По словам Фионы Хилл, старшего офицера разведки и политического советника, которая совсем недавно работала в администрации Трампа, Путин годами пытался захватить Украину.

«Они перекрыли газ Украине в 2006 году. Он правил 22 года, в течение которых так или иначе держал Украину в страхе, и со временем это усиливалось», — сказал он The New York. раз.

«Путин под его руководством хочет, чтобы Украина была человеком, который вытащит Россию обратно на орбиту, и у него есть потенциал быть президентом до 2036 года», — сказал Хилл.

Хилл, ведущий вашингтонский эксперт по российскому президентству, сказал, что это было уникально для Путина, который хотел построить «Российскую империю». «Украина — изгой, он ушел, чтобы его вернули».

В своем выступлении в 2015 году Путин широко назвал Украину «короной России» и выразил обеспокоенность американских спецслужб, что он хочет объединить страну. Отчет появился через год после того, как Россия вторглась в Крым, Украина, используя симпатизирующих сепаратистов.

Совсем недавно в июле 2021 года Президент России Написал статью В нем он назвал Россию и Украину одним народом — «одним целым». Он обвинил «раскольнические силы» в возведении стены между Россией и Украиной. Он представил историческую перспективу того, почему Украина не должна быть отдельной страной «от России-матушки».

Аналитики говорят, что Путин хочет, чтобы все страны, граничащие с Россией, поддержали Россию, которая возмутилась комментариями украинского правительства по поводу западного альянса НАТО.

«Он хочет, чтобы его наследие было похоже на кувшины прошлого или лидеров Советского Союза. Он хочет вывести Россию на мировую арену, которую будут бояться, уважать и агрессивно преследовать», — сказал Джон Сайфер, бывший глава Российская программа ЦРУ, сообщил CNN.

Он говорит, что Путин хочет, чтобы люди приезжали в Россию, чтобы решить свои проблемы, поэтому бывший сотрудник КГБ играет мускулами.

Тем временем Москва отрицает планы нападения на своих западных соседей, но гарантирует, что Украина никогда не вступит в НАТО и что западный альянс выведет войска из Восточной Европы. Однако западные страны отказались подчиниться.