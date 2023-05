Кинорежиссер Оливер Стоун, обладатель премии «Оскар», утверждает, что ядерная энергетика — это чистое и безопасное решение, и что опасения по поводу ядерной энергетики исходят из тех времен, когда она зародилась.

«Если он [nuclear energy] Я родился в мирную эпоху, у нас был совершенно другой подход и менталитет к этому», — сказал Стоун. Бостонское общественное радио Среда. «Я родился под темным облаком», — продолжил он, имея в виду атомные бомбардировки Нагасаки и Хиросимы, которые происходят и по сей день.

Стоун углубляется в потенциал ядерной энергетики в своем новом документальном фильме « ядерное сейчас . Фильм, основанный на книге Джошуа Гольдштейна и Стаффана Квиста «Светлое будущее», анализирует, как ядерная энергетика может бороться с изменением климата и энергетической бедностью, на примере атомной промышленности Франции, России и США.

Стоун, получивший несколько премий «Оскар» за лучшую режиссуру, говорит, что многие люди неправильно понимают ядерную энергетику.

Он сказал: «Я включаю себя». «Я не знал [about the pros of nuclear energy] Пока я не снял фильм, это был способ самообразования».

Понятия, связанные с ядерной энергетикой, обычно ассоциируются с ядерной войной и атомными бомбами. Но когда-то в 1970-х годах страна была на пути к созданию ядерного общества. Президент Дуайт Д. Эйзенхауэр запустил программу «Атом для мира» в 1953 году и сыграл важную роль в развитии ядерной энергетики.

Мы даже не будем говорить об изменении климата [today] Потому что другие страны последовали бы этому примеру. Франция внимательно следила за нами, Швеция следовала за нами, затем Россия. Они все делали это [developing nuclear energy] В 70-х, — сказал Стоун.

Но страх перед ядерным оружием может измениться. После того, как его фильм был показан, Стоун вспомнил, что к нему приходили молодые люди, чтобы сказать ему, что его работа тронула их и вдохновила на желание действовать.

«Они не боятся ядерной войны, которая была большой проблемой в 1950-х и 1960-х годах», — сказал он. Они меньше боятся изменения климата. Это важно. »

Несмотря на негативные коннотации, он говорит, что ядерная энергетика — это «подарок природы» и более безопасная, чем альтернативы, такие как уголь, газ и нефть. Многие из ученых, показанных в его документальном фильме, так же положительно относятся к ядерной энергии, которая в настоящее время генерируется. почти 20% электричества в США.

«В списке погибших, если вы посмотрите на график в фильме, ядерная энергетика находится внизу», — сказал Стоун. «Ничто не сравнится с этим».