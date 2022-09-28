Почему республиканцы радуются «победе» Италии Джорджии Мелони | новости политики

Вашингтон — Победа итальянца Джорджии Мелони на выборах на этой неделе была встречена аплодисментами со стороны республиканцев США, которые хвалят правого лидера Европы, несмотря на опасения, что она возглавляет политическую партию с неофашистскими корнями.

Эксперты говорят, что сближение с Мелони в Соединенных Штатах является частью глубокой связи между консервативными популистами по обе стороны Атлантики, которая ранее рассматривалась, когда республиканские активисты поддерживали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Все чаще правые националисты по всему миру находят точки соприкосновения в борьбе с общими врагами: иммиграцией, прогрессивными взглядами на гендер и сексуальность и людьми, которые вольно называют их «глобалистами» и «элитами».

Именно это послание последовало за избранием Мелони, сказал Лоуренс Розенталь, президент Берклиского центра правых исследований Калифорнийского университета в Беркли.

«Она бежала в ярости гендерной политики. Она бежала от традиционной семьи. Она гналась за такими вещами, как защита границ. «Она говорила о западной цивилизации точно так же, как Урбан и многие правые в этой стране», — сказал Розенталь. Аль-Джазира.

Розенталь сказал, что «теория великой замены», идея о том, что глобальные элиты пытаются заменить «коренное» население западных стран иммигрантами, лежит в основе недовольства, объединяющего эти правые движения.

Многие ученые и сторонники социальной справедливости рассматривают эту теорию как заговорщический толчок, направленный на разжигание расовой обеспокоенности по поводу небелых новоприбывших в западные страны.

«У всех националистических движений в отдельных странах есть одно и то же «другое», то есть все они согласны с тем, что иммигранты — это «другие», и именно этому они противостоят», — сказал Розенталь. «Поэтому вполне возможно, что в этом отношении будет солидарность между международными линиями, потому что цель врага во всех них одна».

Мнения Мелони

45-летняя Мелони готова стать следующим премьер-министром Италии после того, как ее политическая партия «Братья Италии» стала крупнейшим победителем в правой коалиции, получившей наибольшее количество голосов на досрочных выборах в стране в воскресенье.

Братья Италии, основанные в 2012 году, являются идеологическим преемником ультраправого Национального альянса, выросшего из Итальянского социального движения, политической партии, созданной сторонниками бывшего диктатора Бенито Муссолини после Второй мировой войны.

Мелони отрицала, что ее партия была фашистской, и осуждала антиеврейские законы и подавление демократии в фашистскую эпоху. Однако видеоклип молодой женщины Мелони, когда она была активна в Национальном альянсе, показывает, как она хвалит Муссолини и называет ее «хорошим политиком», работавшим на Италию.

Эмблема «Братья Италии» — пламя цветов итальянского флага — также отражает девиз итальянского общественного движения.

поздравления для Встроить твит. Италия заслуживает и нуждается в сильном консервативном руководстве. Бона Фортуна! — Майк Помпео (@mikepompeo) 26 сентября 2022 г.

Однако, несмотря на критику, многие республиканцы высоко оценили успех Мелони на выборах на этой неделе, поделившись вирусным видео, на котором итальянский политик утверждает, что национальная идентичность и концепция семьи подвергаются нападкам в попытке превратить людей в «идеальных потребителей».

«Весь мир начинает понимать, что проснувшиеся левые ничего не делают, кроме как разрушают», — написала в Твиттере ультраправая конгрессвумен Лорен Попперт, отметив, что победа Мелони стала положительным знаком в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре.

«Скоро 8 ноября, и Соединенные Штаты Америки проведут реформу Палаты представителей и Сената! Да воцарится свобода!»

Сенаторы Тед Круз и Том Коттон, конгрессмен Марджори Тейлор Грин и бывший госсекретарь Майк Помпео были среди республиканских официальных лиц, выразивших свое восхищение победой Мелони.

Корреспондент Fox News Такер Карлсон, один из самых влиятельных правых комментаторов в США, назвал победу Мелони «революцией», назвав ее «умной» и способной сформулировать то, что думает большинство людей.

Некоторые эксперты говорят, что послание Мелони о семье, национальной идентичности и Боге нашло отклик у американских консерваторов, потому что оно было разработано специально для них.

«Джорджия Мелони приложила немало усилий для создания связей и уважения в рамках группировок «национальных консерваторов» и фундаменталистских христиан, в которых доминируют США», — сообщила «Аль-Джазире» Касс Мадд, профессор международных отношений в Университете Джорджии.

Ранее в этом году Мелони выступил с речью, наполненной американскими ссылками на Консервативную конференцию политических действий (CPAC), ежегодное собрание правых политиков и активистов в Соединенных Штатах.

«Это именно то, что им нужно — привязанный правый, неуместный и обученный как обезьяна. Но знаете ли вы? Мы не обезьяны. Мы даже не единороги», — сказал Мелони, имея в виду «РИНО» или «республиканцев». только на словах», термин, используемый для описания консерваторов. Умеренные американцы, мы не были бы частью их зоопарка.

Так красиво сказал. Поздравляем Джорджио Мелони и весь итальянский народ. https://t.co/XdM8U2mFgt — Представитель Марджори Тейлор Грин (RepMTG) 26 сентября 2022 г.

Победа крайне правых

В той же речи Мелони заявил, что «все», что представляют консерваторы, подвергается нападкам, и что прогрессисты повсеместно работают над тем, чтобы «разрушить нашу идентичность». Она также сравнила беженцев, прибывающих в Италию, с иммигрантами и просителями убежища на южной границе Соединенных Штатов.

«Я вижу невероятные вещи, происходящие на границе между [the] Соединенные Штаты, Мексика, и я думаю о Сицилии.

«Тысячи иммигрантов были допущены без разрешения, и в итоге они заполнили трущобы наших городов и поселков. Они ограничивают зарплаты наших рабочих и во многих случаях занимаются преступной деятельностью».

Розенталь сказал, что правые республиканцы не ищут вдохновения в письме Мелони, потому что они уже приняли антииммигрантскую риторику и политику. Вместо этого он сказал: «Это повод отпраздновать «победу нашей стороны», по их мнению, на международном уровне».

Рола Джибрил, итальянский журналист палестинского происхождения, который в настоящее время является приглашенным профессором Университета Майами, предупредила, что избрание Мелони подтолкнет ультраправых экстремистов в Италии, а также в остальной Европе и Соединенных Штатах.

Джибрил, которая ранее публично обсуждала и конфликтовала с Мелони, сказала, что она и другие критики итальянского политика получали угрозы смертью после воскресных выборов. «Я думаю, что эти люди чувствуют вдохновение и смелость», — сказала она «Аль-Джазире», имея в виду правых «экстремистов».

«Это движение глобальное, и люди организованы», — сказал Джибриль.

За последнее десятилетие были предприняты активные усилия по объединению правых движений по всему миру. Примечательно, что Стив Бэннон, бывший советник бывшего президента Дональда Трампа, в 2018 году создал неудавшуюся организацию под названием «Движение» для поддержки популистов, выступающих против ЕС, на выборах в Европейский парламент.

Союзник Трампа уделял особое внимание правым партиям во Франции и Италии.

«Италия — это бьющееся сердце современной политики», — сказал Бэннон, который в настоящее время сталкивается с рядом судебных исков и уголовных обвинений в Соединенных Штатах. Ежедневный зверь в то время. «Если он преуспеет там, он сможет работать везде».