Почему Роджер Федерер не участвует в турнире?

Мужская часть Уимблдона начнется в понедельник с одного заметного отсутствия. В мероприятии не примет участие восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер.

40-летний Федерер все еще восстанавливается после операции на колене в прошлом году. Федерер перенес операцию на правом колене вскоре после участия в Уимблдоне-2021. Это колено доставляло Федереру проблемы в прошлом. В 2020 году ему сделали две операции на правом колене. В 2016 году ему также сделали операцию на левом колене.

В марте Федерер заявил, что из-за последней операции он не сможет выступать до конца лета. Похоже, это исключает возвращение на Уимблдон-2022. Однако Федерер может сыграть на Открытом чемпионате США, который должен начаться 29 августа, если этот график все еще точен.

Федерер держал поклонников в курсе своего прогресса в своем аккаунте в Instagram. Хотя он пока не может участвовать в турнирах, он делает успехи после операции.

Учитывая его возраст, высказывались опасения, что последняя проблема с коленом Федерера может положить конец его карьере. Хотя он не вернется к Уимблдону в этом году, Федерер выразил желание вернуться к соревновательной игре. Агент Федерера Тони Годсик заявил, что Федерер Я бы хотел снова сыграть на Уимблдоне. После досрочного ухода в 2021 году Федерер, который лечился от травмы колена, проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона в 2021 году.

Поскольку Федерер и Даниил Медведев не будут участвовать в Уимблдоне в 2022 году, Новак Джокович является фаворитом на победу над мужской командой. Рафаэль Надаль также примет участие в мероприятии, несмотря на застрявшую ногу. Медведев не появится на Уимблдоне после того, как всем российским игрокам запретили участвовать из-за вторжения страны в Украину. Медведев считается лучшим теннисистом мира среди мужчин.