Почему Роман Абрамович участвует в мирных переговорах между Россией и Украиной?

Присутствие миллиардера Романа Абрамовича (слева) на российско-украинских мирных переговорах в Стамбуле вызвало много вопросов о намерениях российской олигархии.
Джим Оздел | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
С возобновлением российско-украинских переговоров в пятницу по-прежнему возникает множество вопросов о странном вмешательстве российского олигарха Романа Абрамовича и о том, какую роль он может сыграть в продолжающихся переговорах.
Владелец футбольного клуба «Челси», который попал под санкции, был замечен во время переговоров в Стамбуле, Турция, в начале этой недели, когда его фотографировали вместе с президентом принимающей страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Представители России и Украины заявили, что Абрамович не является официальным членом их делегации и не сидел за основным столом переговоров во время переговоров.
Скорее, она считается нейтральной стороной, так как сыграла важную роль в содействии переговорам. Действительно, Президент Украины Владимир Зеленский Сообщается, что он спросил президента Джо Байдена Перестать наказывать Абрамовича за то, что он может оказаться полезным посредником в установлении мира. Представитель Абрамовича не был немедленно доступен для комментариев, когда связался с CNBC.
Тем не менее, это интригующая ситуация, учитывая предполагаемые тесные связи бизнесмена-миллиардера с президентом Владимиром Путиным, за что он был подвергнут санкциям в Великобритании и ЕС.
Почему Роман Абрамович?
Родившийся в России Абрамович является одним из самых богатых людей в мире, большую часть своего первоначального богатства он получил от Покупка (широко рассматривается как подделка) и позже Перепродажа государственной нефтяной компании Сибнефть после распада Советского Союза.
Его близкие отношения с Кремлем хорошо налажены, поскольку он стал близким союзником бывшего президента Бориса Ельцина в 1990-х годах, а затем и Путина. Однако на протяжении многих лет он оставался в основном в поле зрения международной политики, предпочитая вместо этого сосредоточиться на своих офшорных деловых операциях, включая приобретение и передачу лондонского футбольного клуба «Челси».
Так было до тех пор, пока российская война на Украине не привлекла внимание общественности к непостоянному образу жизни российской олигархической элиты, поскольку западные союзники ввели санкции против ближайшего окружения Путина, пытаясь заставить его подчиниться.
Абрамович действительно очень подходящая фигура для использования Путиным в какой-то неформальной, внебиржевой дипломатии.
Андрей Коробков
Профессор Государственного университета Среднего Теннесси
Абрамович, например, стал известен — не в последнюю очередь благодаря быстрой продаже своих самых ценных активов в Великобритании — но также и после явных просьб Украины выступить в качестве посредника между Западом и Москвой.
«Я могу подтвердить, что украинская сторона связалась с Романом Абрамовичем, чтобы поддержать его в достижении мирного решения, и что с тех пор он пытается помочь», — сказал он. Об этом сообщил представитель Абрамовича в конце февраля, вскоре после начала войны.
В марте власти ЕС и Великобритании наложили санкции на Абрамовича, который, как известно, находится в тесном контакте с президентом Путиным, заморозив его активы и ограничив его поездки.
Джим Оздел | Агентство Анадолу | Гетти Изображений
С тех пор его видели путешествующим между Россией, Украиной, Беларусью и Израилем для участия в посреднических переговорах. Но его мотивы остаются неясными.
«Насколько мне известно, это [Abramovich] Он помогал с гуманитарным делом: с гуманитарным конвоем, который перевозил людей из Мариуполя», — сказал Зеленский журналистам в воскресенье.
Чего он стремится достичь?
Как израильтянин и как еврей, некоторые наблюдатели указывали, что он существует на благо еврейской общины, в которую входит большое количество населения по всей Украине и России.
Действительно, Израиль сыграл важную посредническую роль в продолжающихся мирных переговорах, и некоторые аналитики предполагают, что Абрамович может действовать как рупор израильского правительства, с которым, как известно, у него тесные связи.
«Абрамович — важный человек на местах, который делает все возможное для продвижения предложений и посреднических усилий, возглавляемых премьер-министром Израиля», — сказал Кристофер Грэнвиль, управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке и глобальным политическим исследованиям в TS Lombard. CNBC в четверг. Эти цели включают оказание помощи и прекращение Нарастающий миграционный кризис.
Еврейская община была входом Абрамовича в эти дискуссии. Но как только вы участвуете в посредничестве, вы полностью вовлечены.
Кристофер Гранвиль
Управляющий директор, ТС Ломбард
По мнению Зеленского, это могло бы распространиться на более широкие гуманитарные усилия, включая создание зоны безопасности. выездные полосы Для мирных жителей, попавших под перекрестный огонь.
«Еврейская община была частью этих дискуссий для Абрамовича, — сказал Гранвиль. — Но как только вы участвуете в посредничестве, вы полностью вовлечены во все каналы коммуникации».
Однако другие отмечают, что его присутствие может иметь более стратегическое и политическое значение, поскольку он представляет Путина на местах, а также является важным посредником для всех сторон.
«Абрамович действительно очень подходящая фигура, которую Путин может использовать в своего рода неформальной, неформальной дипломатии», — сказал Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений в Государственном университете Среднего Теннесси.
«Действительно, он действует как связующее звено между Кремлем, Зеленским, Израилем и, возможно, Соединенными Штатами и, возможно, даже Соединенным Королевством», — сказал Коробков, отметив «важные связи» Абрамовича с Великобританией даже перед лицом санкций.
Однако некоторые все же более скептически относятся к намерениям олигарха.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, присутствовавший на встрече в Стамбуле, сказал Би-би-си, что «не знает», почему Абрамович был там, и поставил под сомнение его мотивы.
«Я не знаю, хочет ли он как-то выйти наружу или действительно помогает, очень сложно сказать», — сказал Пристайко.
В минувшие выходные и Эрдоган, и Чавушоглу заявили, что приветствуют российских олигархов в Турции, стране, не входящей в Европейский Союз, но являющейся членом НАТО, которая принципиально выступает против санкций. Это произошло всего через несколько дней после того, как Абрамович направил две свои суперяхты и частный самолет в страну, вне досягаемости европейских регулирующих органов.
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