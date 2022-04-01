Почему Роман Абрамович участвует в мирных переговорах между Россией и Украиной?

Присутствие миллиардера Романа Абрамовича (слева) на российско-украинских мирных переговорах в Стамбуле вызвало много вопросов о намерениях российской олигархии. Джим Оздел | Агентство Анадолу | Гетти Изображений

С возобновлением российско-украинских переговоров в пятницу по-прежнему возникает множество вопросов о странном вмешательстве российского олигарха Романа Абрамовича и о том, какую роль он может сыграть в продолжающихся переговорах. Владелец футбольного клуба «Челси», который попал под санкции, был замечен во время переговоров в Стамбуле, Турция, в начале этой недели, когда его фотографировали вместе с президентом принимающей страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Представители России и Украины заявили, что Абрамович не является официальным членом их делегации и не сидел за основным столом переговоров во время переговоров. Скорее, она считается нейтральной стороной, так как сыграла важную роль в содействии переговорам. Действительно, Президент Украины Владимир Зеленский Сообщается, что он спросил президента Джо Байдена Перестать наказывать Абрамовича за то, что он может оказаться полезным посредником в установлении мира. Представитель Абрамовича не был немедленно доступен для комментариев, когда связался с CNBC. Тем не менее, это интригующая ситуация, учитывая предполагаемые тесные связи бизнесмена-миллиардера с президентом Владимиром Путиным, за что он был подвергнут санкциям в Великобритании и ЕС.

Родившийся в России Абрамович является одним из самых богатых людей в мире, большую часть своего первоначального богатства он получил от Покупка (широко рассматривается как подделка) и позже Перепродажа государственной нефтяной компании Сибнефть после распада Советского Союза. Его близкие отношения с Кремлем хорошо налажены, поскольку он стал близким союзником бывшего президента Бориса Ельцина в 1990-х годах, а затем и Путина. Однако на протяжении многих лет он оставался в основном в поле зрения международной политики, предпочитая вместо этого сосредоточиться на своих офшорных деловых операциях, включая приобретение и передачу лондонского футбольного клуба «Челси». Так было до тех пор, пока российская война на Украине не привлекла внимание общественности к непостоянному образу жизни российской олигархической элиты, поскольку западные союзники ввели санкции против ближайшего окружения Путина, пытаясь заставить его подчиниться.

Абрамович действительно очень подходящая фигура для использования Путиным в какой-то неформальной, внебиржевой дипломатии. Андрей Коробков Профессор Государственного университета Среднего Теннесси

Абрамович, например, стал известен — не в последнюю очередь благодаря быстрой продаже своих самых ценных активов в Великобритании — но также и после явных просьб Украины выступить в качестве посредника между Западом и Москвой. «Я могу подтвердить, что украинская сторона связалась с Романом Абрамовичем, чтобы поддержать его в достижении мирного решения, и что с тех пор он пытается помочь», — сказал он. Об этом сообщил представитель Абрамовича в конце февраля, вскоре после начала войны.

В марте власти ЕС и Великобритании наложили санкции на Абрамовича, который, как известно, находится в тесном контакте с президентом Путиным, заморозив его активы и ограничив его поездки. Джим Оздел | Агентство Анадолу | Гетти Изображений

С тех пор его видели путешествующим между Россией, Украиной, Беларусью и Израилем для участия в посреднических переговорах. Но его мотивы остаются неясными. «Насколько мне известно, это [Abramovich] Он помогал с гуманитарным делом: с гуманитарным конвоем, который перевозил людей из Мариуполя», — сказал Зеленский журналистам в воскресенье.

Чего он стремится достичь?

Как израильтянин и как еврей, некоторые наблюдатели указывали, что он существует на благо еврейской общины, в которую входит большое количество населения по всей Украине и России. Действительно, Израиль сыграл важную посредническую роль в продолжающихся мирных переговорах, и некоторые аналитики предполагают, что Абрамович может действовать как рупор израильского правительства, с которым, как известно, у него тесные связи. «Абрамович — важный человек на местах, который делает все возможное для продвижения предложений и посреднических усилий, возглавляемых премьер-министром Израиля», — сказал Кристофер Грэнвиль, управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке и глобальным политическим исследованиям в TS Lombard. CNBC в четверг. Эти цели включают оказание помощи и прекращение Нарастающий миграционный кризис.

Еврейская община была входом Абрамовича в эти дискуссии. Но как только вы участвуете в посредничестве, вы полностью вовлечены. Кристофер Гранвиль Управляющий директор, ТС Ломбард